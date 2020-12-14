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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 гру, 2022 15:28
slonomag написав: vitaliian написав:
Купят те у кого есть 100куе и сдадут квартиры кассирам в аренду
Главное чтобы к окончанию войны в стране набралось несколько сотен тысяч людей, у которых будет 100куе чтобы купить эти квартиры под аренду. Вы оптимист, думаете что они будут, а мне кажется что это будет вымирающий вид за которым уехавшие продаваны типа меня будут охотиться
Чтобы уже слить свою прелесть хоть по какой цене. Через пару лет узнаем кто был прав, сейчас это все равно гадание на кофейной гуще так как ни Вы, ни я не знаем как и когда закончится война.
Я вам одну историю расскажу, а вы подумайте. Была у меня арендаторша в коммерции, салон красоты, набрала себе девочек, сдала им места в субаренду (специфика бизнеса, можно сдать стол + розетка). Имела с девочек Профит + сама что то делала, то ли пальцы красила, то ли ногти не помню.
Сбежала в феврале в Германию и несколько месяцев мне писала как в Ирпене все плохо, все разрушено, людей нет, жизнь невозможна. Из Германии оно виднее.
Тем временем в мою коммерцию въехали другие люди, поставили генератор, буржуйку (на случай отключения света, газа там нет, отопление электро). И спокойно работают.
Мораль. Свято место пусто не бывает. Уедете вы, на ваше место заедут другие. Не будем вдаваться в оффтоп кто эти другие и откуда. Знаю что заедут, есть миллион мест хуже чем Киев или Заторможье.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 15:34
vitaliian написав: slonomag написав: vitaliian написав:
Купят те у кого есть 100куе и сдадут квартиры кассирам в аренду
Главное чтобы к окончанию войны в стране набралось несколько сотен тысяч людей, у которых будет 100куе чтобы купить эти квартиры под аренду. Вы оптимист, думаете что они будут, а мне кажется что это будет вымирающий вид за которым уехавшие продаваны типа меня будут охотиться
Чтобы уже слить свою прелесть хоть по какой цене. Через пару лет узнаем кто был прав, сейчас это все равно гадание на кофейной гуще так как ни Вы, ни я не знаем как и когда закончится война.
Я вам одну историю расскажу, а вы подумайте. Была у меня арендаторша в коммерции, салон красоты, набрала себе девочек, сдала им места в субаренду (специфика бизнеса, можно сдать стол + розетка). Имела с девочек Профит + сама что то делала, то ли пальцы красила, то ли ногти не помню.
Сбежала в феврале в Германию и несколько месяцев мне писала как в Ирпене все плохо, все разрушено, людей нет, жизнь невозможна. Из Германии оно виднее.
Тем временем в мою коммерцию въехали другие люди, поставили генератор, буржуйку (на случай отключения света, газа там нет, отопление электро). И спокойно работают.
Мораль. Свято место пусто не бывает. Уедете вы, на ваше место заедут другие. Не будем вдаваться в оффтоп кто эти другие и откуда. Знаю что заедут, есть миллион мест хуже чем Киев или Заторможье.
Все це до пори, до часу.
Ти дійсно не розумієш, що -5 млн чоловік - колосальний удар по ринку нерухомості України??? Да уж, да уж.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 15:49
vitaliian написав:
Заторможье
А коверкать названия городов обязательно?
Запорожье конечно не Киев, но не до такой же степени
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Додано: Вів 20 гру, 2022 15:58
slonomag написав: vitaliian написав:
Заторможье
А коверкать названия городов обязательно?
Запорожье конечно не Киев, но не до такой же степени
Вы его своим отъездом оскорбили гораздо больше. Город это люди. Нет людей - нет города. А сейчас возмущаетесь 2мя перепутанными буквами в названии. Трусы или крестик? Я вам пример про арендаторшу не зря привёл. Не от большого ума она убежала.
Чужих нигде не любят, даже бродячая собака не чувствует себя безопасно на чужой территории. Вдобавок будете платить в кредиты, несколько лет учить язык. Ввяжетесь в расходы на переезд, на обустройство. Ваше рабочее место и парковку займут. А потом окажется уезжать было не обязательно. Если конечно у вас нет аллергии на Украину.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 16:10
slonomag написав: vitaliian написав:
Заторможье
А коверкать названия городов обязательно?
Запорожье конечно не Киев, но не до такой же степени
За цим повинен слідкувати модератор, до речі.
Ірпіньска ріелторша розійшлась не на жарт.
Жаба її давить, від заздрощів. І голод дошкуляє - роботи за фахом немає, а іншою, суспільно корисною працею вона не хоче займатись
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 20 гру, 2022 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 16:17
vitaliian написав:
Тем временем в мою коммерцию въехали другие люди, поставили генератор, буржуйку (на случай отключения света, газа там нет, отопление электро). И спокойно работают.
"спокойно работают" и "генератор, буржуйка" в одном предложении не сильно сочетаются. Работают - хорошо, насколько комфортно работать с генератором и буржуйкой - хз. И насколько реально при такой работе заработать на квартиру. Может 20-30куе за пару лет и можно наскирдовать, так за такие деньги им никто квартиру не хочет продавать, а 50-100куе может быть уже проблема. Как думаете сколько ваши новые арендаторы будут скирдовать 350куе на квитку Аирмакса? Мы ведь говорим в контексте покупки квартиры. И да, переедет толпа людей, будут работать, скирдовать, что-то покупать, но чтобы дорасти до какого-то уровня и заменить уехавших (наскирдовать Х денег) им придется потратить 5-10 лет.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 16:33
slonomag написав:
Может 20-30куе за пару лет и можно наскирдовать, так за такие деньги им никто квартиру не хочет продавать, а 50-100куе может быть уже проблема. Как думаете сколько ваши новые арендаторы будут скирдовать 350куе на квитку Аирмакса? Мы ведь говорим в контексте покупки квартиры. И да
извините за критику у вас советско-коммунистический подход. Может вам 60+ тогда в общем понятно. В 21 веке не обязательно всем иметь свою квартиру. Особенно людям делающим бизнес.
Если завтра подвернётся под бизнес локация с лучшей аудиторией, например в 50 км, что начинать канитель с продажами квартиры? Вы как никто знаете насколько это хлопотно.
Или продолжать долбить старую локацию?
У этих людей все в аренде, даже грузовик. И нет они не нищеброды, все могли бы купить, только оно мешать им будет.
Если арендованный сломается или попадет в дтп - завтра арендуют другой. А со своим пришлось бы возиться. Искать мастеров, запчасти, просить отремонтировать быстрее, потому что бизнес стоит. Нафиг оно им надо?
Отдельный сегмент, тот кто сдает жильё (и коммерцию) в аренду.
У нас живут много советских стереотипов типа аренда когда бабушка сдает комнату студенту. Но нет это отдельный большой рынок.
Сколько же мой арендатор будет скирдовать на Макса прелесть? Да нисколько, он либо её арендует либо нет, на своё усмотрение. Насколько она ему будет удобна во всех отношениях.
Поэтому не задавайте себе вопроса, сколько должен нищий копить на жильё. Нищий в принципе не должен этого делать. Жильё должен покупать тот, у кого на него есть
свободные деньги. И сдавать в аренду.
Нищий должен работать, а его зарплата покрывать рентные платежи. Если не покрывает, значит он бомж. А если покрывает с огромным запасом, значит он может снять себе дом с бассейном и отхлестать хозяина деньгами по лицу, если вода в бассейне будет холодная.
Две разные планеты, траектории которых не пересекаются - покупатели квартир и их арендаторы. Точнее пересекаются раз в месяц, в день оплаты за аренду.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 20 гру, 2022 16:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 16:48
vitaliian написав: slonomag написав:
Может 20-30куе за пару лет и можно наскирдовать, так за такие деньги им никто квартиру не хочет продавать, а 50-100куе может быть уже проблема. Как думаете сколько ваши новые арендаторы будут скирдовать 350куе на квитку Аирмакса? Мы ведь говорим в контексте покупки квартиры. И да
извините за критику у вас советско-коммунистический подход. Может вам 60+ тогда в общем понятно. В 21 веке не обязательно всем иметь свою квартиру. Особенно людям делающим бизнес.
Если завтра подвернётся под бизнес локация с лучшей аудиторией, например в 50 км, что начинать канитель с продажами квартиры? Вы как никто знаете насколько это хлопотно.
Или продолжать долбить старую локацию?
У этих людей все в аренде, даже грузовик. И нет они не нищеброды, все могли бы купить, только оно мешать им будет.
Если арендованный сломается или попадет в дтп - завтра арендуют другой. А со своим пришлось бы возиться. Искать мастеров, запчасти, просить отремонтировать быстрее, потому что бизнес стоит. Нафиг оно им надо?
Отдельный сегмент, тот кто сдает жильё (и коммерцию) в аренду.
У нас живут много советских стереотипов типа аренда когда бабушка сдает комнату студенту. Но нет это отдельный большой рынок.
Сколько же мой арендатор будет скирдовать на Макса прелесть? Да нисколько, он либо её арендует либо нет, на своё усмотрение. Насколько она ему будет удобна во всех отношениях.
Поэтому не задавайте себе вопроса, сколько должен нищий копить на жильё. Нищий в принципе не должен этого делать. Жильё должен покупаеть тот у кого на него есть свободные деньги. А потом сдает в аренду. Нищий должен работать, А его зарплата должна покрывать рентные платежи. Если не покрывает значит он бомж. А если покрывает с огромным запасом, значит он может снять себе дом с бассейном.
Это две разные планеты, траектории которых не пересекаются - покупатели квартир и их арендаторы.
Более бредовых мыслей не читал.
В Украине (страна с диким капитализмом) люди просто обязанны до пенсии купить свое жилье. Или ты представляешь, как будущие пенсионеры с пенсией в 3000 грн арендуют жилье у лендлордов? Это в Германии получишь соц жилье или мат помощь. У нас - сразу на улицу, и никого не будет парить. А люди которые получили в СССР закончились, мое поколение уже безквартирное. Ну не будут нищие сидеть в аренде и кормить лендлордов. Я так само поступил. Смысл в такой жизни?
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Додано: Вів 20 гру, 2022 16:58
vitaliian
Нет, мне 36, а не 60+
Ну не знаю, я в 24 посчитал сколько отдал за аренду с 16 лет, прослезился и решил купить. Потом раз в 4 года успел 2 раза поменять на бОльшую квартиру. И если пересчитать, то даже если завтра мою квартиру не дай бог разбомбят я все равно выйду в 0 так как еще 12 лет жизни в аренде мне встали бы в 40-50к уе, так моя последняя квартира так и стоила. А если она выживет и я ее продам даже с 30% дисконтом то можно считать что даже заработал 30куе+ за это время. Ну и жил в своем жилье что на порядок комфортнее аренды. Так что вся жизнь в аренде мб и существует, но хз, я думаю 80% все-таки стремятся что-то купить. Слишком дорогое удовольствие жить всю жизнь в аренде
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Додано: Вів 20 гру, 2022 16:59
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