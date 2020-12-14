Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ірпіньска ріелторша не на жарт розписалась сьогодні, з своїми "мудрими думками" про "недалеких орендарів" і грандіозне майбутнє Нью-Васюків. Схоже, що з продажем новобудів та орендою в Ірпені - фсьо, зовсім глухо.
slonomag написав:не знаю, я в 24 посчитал сколько отдал за аренду с 16 лет, прослезился и решил купить
slonomag написав:Слишком дорогое удовольствие жить всю жизнь в аренде
этот прекрасный перекос из за низких цен на жилье. Купили бы вы квартиру за 150-200-300куе? У нас и так феноменально дешёвое жильё из за отсутствия ипотеки. Я давал сегодня ссылки на две квартиры, это вообще даром (не хочу дублировать, а то скажут что я их продаю) Поэтому дешевей возможен но маловероятен. Только на переоцененные хотелки. И на эконом который будет нельзя сдать в аренду (франт разбирается в его сортах, я не очень, для меня оно всё хрущи)
Остальное подхватят, те кто сдают в аренду. Я свою коммерцию 1,5 года искал. Найти хороший вариант по адекватной цене - очень непросто. Свято место...
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 гру, 2022 17:11, всього редагувалось 4 разів.
slonomag написав:не знаю, я в 24 посчитал сколько отдал за аренду с 16 лет, прослезился и решил купить
slonomag написав:Слишком дорогое удовольствие жить всю жизнь в аренде
этот прекрасный перекос из за низких цен на жилье. Купили бы вы квартиру за 150-200-300куе? У нас дешёвое жильё. Я давал выше ссылки на две квартиры, это вообще даром. Поэтому дешевей маловероятен.
Житло в Україні буде ще дешевше, ніж зараз. І суттєво дешевше. І ти чудово про це знаєш. Навіть в твоєму Ірпені ціни зменшуються, з швидкістю пудової гирі у вакуумі. Не забувай підхоплювати ковбасу,я'що падає з столу))) інакше пропаде - коти з'їдять)))
Frant написав:Навіть в твоєму Ірпені ціни зменшуються, з швидкістю пудової гирі у вакуумі.
серьезно? И сколько она стоила до войны 200 или 500куе?
А ты же писал что ирпенская квартира стоит как киевский хрущ, а тут оказывается 100куе это уже после 10 месяцев войны и как прудовая гиря дешевея.
Ахрєнеть! Аж 100 00 доларів! Для людини, яка ніяк не може купити старий Ланос - величезна сума, правда? Ціни як в Парижі, да??? В Парижі хоч була, хоч раз? Які там ціни - в курсі?
Ти подивись, які ціни на житло в Києві, в Печерському районі. На новобуди будуть в 5 разів дорожчі при однаковій площі, ніж у Нью-Васюках, тобто в Ірпені. Новобуди в Києві, на Дврз, на вул. Рогозовській, коштують дорожче ірпіньських. І ти навіть знаєш, чому.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 20 гру, 2022 17:24, всього редагувалось 4 разів.
slonomag написав:не знаю, я в 24 посчитал сколько отдал за аренду с 16 лет, прослезился и решил купить
slonomag написав:Слишком дорогое удовольствие жить всю жизнь в аренде
этот прекрасный перекос из за низких цен на жилье. Купили бы вы квартиру за 150-200-300куе? У нас дешёвое жильё. Я давал выше ссылки на две квартиры, это вообще даром. Поэтому дешевей маловероятен.
Житло в Україні буде ще дешевше, ніж зараз. І суттєво дешевше. І ти чудово про це знаєш. Навіть в твоєму Ірпені ціни зменшуються, з швидкістю пудової гирі у вакуумі. Не забувай підхоплювати ковбасу,я'що падає з столу))) інакше пропаде - коти з'їдять)))
Ірпінь прикордонне місто, яке першим бере на себе удар на столицю з півночі. Віталіан, ж.д. та автомобільні мости через р.Ірпінь вже відновили повністю, чи ще в процесі?