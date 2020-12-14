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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10547105481054910550>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:00

Ірпіньска ріелторша не на жарт розписалась сьогодні, з своїми "мудрими думками" про "недалеких орендарів" і грандіозне майбутнє Нью-Васюків.
Схоже, що з продажем новобудів та орендою в Ірпені - фсьо, зовсім глухо.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:05

  slonomag написав:не знаю, я в 24 посчитал сколько отдал за аренду с 16 лет, прослезился и решил купить
  slonomag написав:Слишком дорогое удовольствие жить всю жизнь в аренде
этот прекрасный перекос из за низких цен на жилье. Купили бы вы квартиру за 150-200-300куе? У нас и так феноменально дешёвое жильё из за отсутствия ипотеки. Я давал сегодня ссылки на две квартиры, это вообще даром (не хочу дублировать, а то скажут что я их продаю) Поэтому дешевей возможен но маловероятен. Только на переоцененные хотелки. И на эконом который будет нельзя сдать в аренду (франт разбирается в его сортах, я не очень, для меня оно всё хрущи)

Остальное подхватят, те кто сдают в аренду. Я свою коммерцию 1,5 года искал. Найти хороший вариант по адекватной цене - очень непросто. Свято место...
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 гру, 2022 17:11, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:08

  vitaliian написав:
  slonomag написав:не знаю, я в 24 посчитал сколько отдал за аренду с 16 лет, прослезился и решил купить
  slonomag написав:Слишком дорогое удовольствие жить всю жизнь в аренде
этот прекрасный перекос из за низких цен на жилье. Купили бы вы квартиру за 150-200-300куе? У нас дешёвое жильё. Я давал выше ссылки на две квартиры, это вообще даром. Поэтому дешевей маловероятен.

Житло в Україні буде ще дешевше, ніж зараз. І суттєво дешевше. І ти чудово про це знаєш. Навіть в твоєму Ірпені ціни зменшуються, з швидкістю пудової гирі у вакуумі.
Не забувай підхоплювати ковбасу,я'що падає з столу))) інакше пропаде - коти з'їдять)))
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:17

  Frant написав:Навіть в твоєму Ірпені ціни зменшуються, з швидкістю пудової гирі у вакуумі.
серьезно? И сколько она стоила до войны 200 или 500куе?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/nerealn ... Q3WzZ.html

А ты же писал что ирпенская квартира стоит как киевский хрущ, а тут оказывается 100куе это уже после 10 месяцев войны и как пудовая гиря дешевея.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 гру, 2022 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:20

  vitaliian написав:
  Frant написав:Навіть в твоєму Ірпені ціни зменшуються, з швидкістю пудової гирі у вакуумі.
серьезно? И сколько она стоила до войны 200 или 500куе?


А ты же писал что ирпенская квартира стоит как киевский хрущ, а тут оказывается 100куе это уже после 10 месяцев войны и как прудовая гиря дешевея.

Ахрєнеть!
Аж 100 00 доларів!
Для людини, яка ніяк не може купити старий Ланос - величезна сума, правда?
Ціни як в Парижі, да???
В Парижі хоч була, хоч раз?
Які там ціни - в курсі?

Ти подивись, які ціни на житло в Києві, в Печерському районі. На новобуди будуть в 5 разів дорожчі при однаковій площі, ніж у Нью-Васюках, тобто в Ірпені.
Новобуди в Києві, на Дврз, на вул. Рогозовській, коштують дорожче ірпіньських. І ти навіть знаєш, чому.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 20 гру, 2022 17:24, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:21

:lol:
  Успіх написав:
  flyman написав:в Тернопооі

А як там з цінами в Тернополі порівняно "до початку повномасштабної" ?
Зросли/впали? В доларах/в гривні?
  vitaliian написав:Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве.
Будут деньги приходите

Емммм... а можна щось нормальне купити за мУльйон гривень в Києві? :D (звичайна думка простого/пересічного солдата)
Чи тільки з іпотекою/кредитним плечем?

Хоч я не планую в Києві купляти через "далеку логістику" :roll:
Але... мені просто цікаво :D

Можно, почему нет.
Свяжитесь напрямую с Флайменом, и он вас запишет на онлайн-просмотр.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:26

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  slonomag написав:не знаю, я в 24 посчитал сколько отдал за аренду с 16 лет, прослезился и решил купить
  slonomag написав:Слишком дорогое удовольствие жить всю жизнь в аренде
этот прекрасный перекос из за низких цен на жилье. Купили бы вы квартиру за 150-200-300куе? У нас дешёвое жильё. Я давал выше ссылки на две квартиры, это вообще даром. Поэтому дешевей маловероятен.

Житло в Україні буде ще дешевше, ніж зараз. І суттєво дешевше. І ти чудово про це знаєш. Навіть в твоєму Ірпені ціни зменшуються, з швидкістю пудової гирі у вакуумі.
Не забувай підхоплювати ковбасу,я'що падає з столу))) інакше пропаде - коти з'їдять)))

Ірпінь прикордонне місто, яке першим бере на себе удар на столицю з півночі.
Віталіан, ж.д. та автомобільні мости через р.Ірпінь вже відновили повністю, чи ще в процесі?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:28

  antey1969 написав::lol:
  Успіх написав:
  flyman написав:в Тернопооі

А як там з цінами в Тернополі порівняно "до початку повномасштабної" ?
Зросли/впали? В доларах/в гривні?
  vitaliian написав:Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве.
Будут деньги приходите

Емммм... а можна щось нормальне купити за мУльйон гривень в Києві? :D (звичайна думка простого/пересічного солдата)
Чи тільки з іпотекою/кредитним плечем?

Хоч я не планую в Києві купляти через "далеку логістику" :roll:
Але... мені просто цікаво :D

Можно, почему нет.
Свяжитесь напрямую с Флайменом, и он вас запишет на онлайн-просмотр.

а смисл купляти в Києві, в якому води нема, світла нема, населений дятлопітеками

каналізації теж нема, в обл. ще гірше.
Віталіан, ти на відро ходиш, чи як? А бізмесмени в оренді?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:33

  flyman написав:Віталіан, ж.д. та автомобільні мости через р.Ірпінь вже відновили повністю, чи ще в процесі
ЖД 1 из 2, на мосту в гостомеле не был пару лет - хз тот что в стоянке построили рядом временный.
  flyman написав:Віталіан, ти на відро ходиш, чи як? А бізмесмени в оренді?
я не в Ирпене пока живу. У арендаторов с канализацией ок. Перебои со светом. У меня свет пропадал за декабрь ~ раз 10. Один раз на сутки. Но в основном на 2-3 часа. Вода чаще пропадает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:У нас и так феноменально дешёвое жильё из за отсутствия ипотеки.
Поэтому я уехал из Киева, когда 2-к квартира что я смотрел стала стоить 140 000 уе.
BIGor
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