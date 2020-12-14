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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10547105481054910550

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:39

  Frant написав:Ти подивись, які ціни на житло в Києві, в Печерському районі. На новобуди будуть в 5 разів дорожчі при однаковій площі, ніж у Нью-Васюках, тобто в Ірпені
теперь до тебя дошло что по Ирпеню уже сейчас дно? Цена этой квартиры ниже себестоимости строительства (знаю Томина лично, ещё по Версалю). А те что в 5 раз дороже могут ещё подешеветь. И где бл.ть было выгоднее инвестировать. Там где 250% маржа за бренд или где цена изначально была реальная? Давай построй дешевле чем 900уе/м что то похожее. Это Тебе не демографию языком исправлять.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 гру, 2022 17:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:43

  BIGor написав:
  vitaliian написав:У нас и так феноменально дешёвое жильё из за отсутствия ипотеки.
Поэтому я уехал из Киева, когда 2-к квартира что я смотрел стала стоить 140 000 уе.

можна було зменшити хотілки і купити за 20Куе+-., і ще 10Куе+- потім і ремонт.
вна оКРЖН ще в половину дешевше.

Хоча можна було як Серж-Ик шукати із правильною геометрією в правильній локації, і отримати що отримав Серж-Ик
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:44

  vitaliian написав:
  Frant написав:Ти подивись, які ціни на житло в Києві, в Печерському районі. На новобуди будуть в 5 разів дорожчі при однаковій площі, ніж у Нью-Васюках, тобто в Ірпені
теперь до тебя дошло что по Ирпеню уже сейчас дно? Цена этой квартиры ниже себестоимости строительства (знаю Томина лично, ещё по Версалю). А те что в 5 раз дороже могут ещё подешеветь. И где бл.ть было выгоднее инвестировать. Там где 250% маржа за бренд или где цена изначально была реальная? Давай построй дешевле чем 900уе/м что то похожее. Это Тебе не демографию исправлять.

Вторичка не має собівартості.
Первичка заморожена і не скоро розморозиться.
Дна не видно.
Первинка - тепер це заморожені інвестиції.
Ремонти - недешеве заняття.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 20 гру, 2022 17:47, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:46

  flyman написав:Дна не видно
по 300 уе/м продаёшь свои кавалирки на Жулянах/кардачах? Если да, соглашусь дна не видно. Если нет не пиддзи о том, чего нет.
vitaliian
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