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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 гру, 2022 17:39
Frant написав:
Ти подивись, які ціни на житло в Києві, в Печерському районі. На новобуди будуть в 5 разів дорожчі при однаковій площі, ніж у Нью-Васюках, тобто в Ірпені
теперь до тебя дошло что по Ирпеню уже сейчас дно? Цена этой квартиры ниже себестоимости строительства (знаю Томина лично, ещё по Версалю). А те что в 5 раз дороже могут ещё подешеветь. И где бл.ть было выгоднее инвестировать. Там где 250% маржа за бренд или где цена изначально была реальная? Давай построй дешевле чем 900уе/м что то похожее. Это Тебе не демографию языком исправлять.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 20 гру, 2022 17:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 17:43
BIGor написав: vitaliian написав:
У нас и так феноменально дешёвое жильё
из за отсутствия ипотеки.
Поэтому я уехал из Киева, когда 2-к квартира что я смотрел стала стоить 140 000 уе.
можна було зменшити хотілки і купити за 20Куе+-., і ще 10Куе+- потім і ремонт.
вна оКРЖН ще в половину дешевше.
Хоча можна було як Серж-Ик шукати із правильною геометрією в правильній локації, і отримати що отримав Серж-Ик
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Додано: Вів 20 гру, 2022 17:44
vitaliian написав: Frant написав:
Ти подивись, які ціни на житло в Києві, в Печерському районі. На новобуди будуть в 5 разів дорожчі при однаковій площі, ніж у Нью-Васюках, тобто в Ірпені
теперь до тебя дошло что по Ирпеню уже сейчас дно? Цена этой квартиры ниже себестоимости строительства (знаю Томина лично, ещё по Версалю). А те что в 5 раз дороже могут ещё подешеветь. И где бл.ть было выгоднее инвестировать. Там где 250% маржа за бренд или где цена изначально была реальная? Давай построй дешевле чем 900уе/м что то похожее. Это Тебе не демографию исправлять.
Вторичка не має собівартості.
Первичка заморожена і не скоро розморозиться.
Дна не видно.
Первинка - тепер це заморожені інвестиції.
Ремонти - недешеве заняття.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 20 гру, 2022 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 17:46
flyman написав:
Дна не видно
по 300 уе/м продаёшь свои кавалирки на Жулянах/кардачах? Если да, соглашусь дна не видно. Если нет не пиддзи о том, чего нет.
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