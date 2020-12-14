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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 гру, 2022 17:21
Успіх написав: flyman написав:
в Тернопооі
А як там з цінами в Тернополі порівняно "до початку повномасштабної" ?
Зросли/впали? В доларах/в гривні?
vitaliian написав:
Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве.
Будут деньги приходите
Емммм... а можна щось нормальне купити за мУльйон гривень в Києві?
(звичайна думка простого/пересічного солдата)
Чи тільки з іпотекою/кредитним плечем?
Хоч я не планую в Києві купляти через "далеку логістику"
Але... мені просто цікаво
Можно, почему нет.
Свяжитесь напрямую с Флайменом, и он вас запишет на онлайн-просмотр.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 17:26
Frant написав: vitaliian написав: slonomag написав:
не знаю, я в 24 посчитал сколько отдал за аренду с 16 лет, прослезился и решил купить
slonomag написав:
Слишком дорогое удовольствие жить всю жизнь в аренде
этот прекрасный перекос из за низких цен на жилье. Купили бы вы квартиру за 150-200-300куе? У нас дешёвое жильё. Я давал выше ссылки на две квартиры, это вообще даром. Поэтому дешевей маловероятен.
Житло в Україні буде ще дешевше, ніж зараз. І суттєво дешевше. І ти чудово про це знаєш. Навіть в твоєму Ірпені ціни зменшуються, з швидкістю пудової гирі у вакуумі.
Не забувай підхоплювати ковбасу,я'що падає з столу))) інакше пропаде - коти з'їдять)))
Ірпінь прикордонне місто, яке першим бере на себе удар на столицю з півночі.
Віталіан, ж.д. та автомобільні мости через р.Ірпінь вже відновили повністю, чи ще в процесі?
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flyman
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Додано: Вів 20 гру, 2022 17:28
antey1969 написав:
:lol:
Успіх написав: flyman написав:
в Тернопооі
А як там з цінами в Тернополі порівняно "до початку повномасштабної" ?
Зросли/впали? В доларах/в гривні?
vitaliian написав:
Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве.
Будут деньги приходите
Емммм... а можна щось нормальне купити за мУльйон гривень в Києві?
(звичайна думка простого/пересічного солдата)
Чи тільки з іпотекою/кредитним плечем?
Хоч я не планую в Києві купляти через "далеку логістику"
Але... мені просто цікаво
Можно, почему нет.
Свяжитесь напрямую с Флайменом, и он вас запишет на онлайн-просмотр.
а смисл купляти в Києві, в якому води нема, світла нема, населений дятлопітеками
каналізації теж нема, в обл. ще гірше.
Віталіан, ти на відро ходиш, чи як? А бізмесмени в оренді?
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Додано: Вів 20 гру, 2022 17:33
flyman написав:
Віталіан, ж.д. та автомобільні мости через р.Ірпінь вже відновили повністю, чи ще в процесі
ЖД 1 из 2, на мосту в гостомеле не был пару лет - хз тот что в Романовка построили рядом временный. в стоянке тоже не был.
flyman написав:
Віталіан, ти на відро ходиш, чи як? А бізмесмени в оренді?
я не в Ирпене пока живу. У арендаторов с канализацией ок. Перебои со светом. Сегодня 1,5 суток как отключен ВЕСЬ ИРПЕНЬ. У меня свет пропадал за декабрь ~ раз 10. Один раз на сутки. Но в основном на 2-3 часа. Вода чаще пропадает.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 20 гру, 2022 18:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 17:36
vitaliian написав:
У нас и так феноменально дешёвое жильё
из за отсутствия ипотеки.
Поэтому я уехал из Киева, когда 2-к квартира что я смотрел стала стоить 140 000 уе.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 17:39
Frant написав:
Ти подивись, які ціни на житло в Києві, в Печерському районі. На новобуди будуть в 5 разів дорожчі при однаковій площі, ніж у Нью-Васюках, тобто в Ірпені
о уже сравниваем Ирпень с Печерском, а не хрущами на дрвз. Хоть какой то наметился прогресс
Может до тебя дошло, что по Ирпеню уже сейчас дно? Цена этой квартиры ниже себестоимости строительства (знаю Томина лично, ещё по Версалю). А те что в 5 раз дороже могут ещё подешеветь. И где бл.ть было выгоднее инвестировать. Там где 250% маржа за бренд или где цена изначально была реальная? Давай построй дешевле чем 900уе/м что то похожее. Это Тебе не демографию языком исправлять.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 20 гру, 2022 18:25, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 17:43
BIGor написав: vitaliian написав:
У нас и так феноменально дешёвое жильё
из за отсутствия ипотеки.
Поэтому я уехал из Киева, когда 2-к квартира что я смотрел стала стоить 140 000 уе.
можна було зменшити хотілки і купити за 20Куе+-., і ще 10Куе+- потім і ремонт.
вна оКРЖН ще в половину дешевше.
Хоча можна було як Серж-Ик шукати із правильною геометрією в правильній локації, і отримати що отримав Серж-Ик
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Додано: Вів 20 гру, 2022 17:44
vitaliian написав: Frant написав:
Ти подивись, які ціни на житло в Києві, в Печерському районі. На новобуди будуть в 5 разів дорожчі при однаковій площі, ніж у Нью-Васюках, тобто в Ірпені
теперь до тебя дошло что по Ирпеню уже сейчас дно? Цена этой квартиры ниже себестоимости строительства (знаю Томина лично, ещё по Версалю). А те что в 5 раз дороже могут ещё подешеветь. И где бл.ть было выгоднее инвестировать. Там где 250% маржа за бренд или где цена изначально была реальная? Давай построй дешевле чем 900уе/м что то похожее. Это Тебе не демографию исправлять.
Вторичка не має собівартості.
Первичка заморожена і не скоро розморозиться.
Дна не видно.
Первинка - тепер це заморожені інвестиції.
Ремонти - недешеве заняття.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 20 гру, 2022 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 18:03
flyman написав: Успіх написав: vitaliian написав:
Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве.
Будут деньги приходите
Емммм... а можна щось нормальне купити за мУльйон гривень в Києві?
(звичайна думка простого/пересічного солдата)
Чи тільки з іпотекою/кредитним плечем?
Хоч я не планую в Києві купляти через "далеку логістику"
Але... мені просто цікаво
Нижній сегмент вигрібли, навіть кімнати в общажках. Тобто до 15кує вважай нема. Ще рік тому до 10кує можна було перебирати.
Два чи три рази міг би купити, і не купив.
За верхній сегмент не скажу.
Там звучало слово "нормальне", а не шафа в проблемній коробці в сраці світу
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Додано: Вів 20 гру, 2022 18:10
flyman написав: BIGor написав: vitaliian написав:
У нас и так феноменально дешёвое жильё
из за отсутствия ипотеки.
Поэтому я уехал из Киева, когда 2-к квартира что я смотрел стала стоить 140 000 уе.
можна було зменшити хотілки і купити за 20Куе+-., і ще 10Куе+- потім і ремонт.
вна оКРЖН ще в половину дешевше.
За 20 куе нічого не було, це перше. Друге - треба було житло для сімї і з ремонтом. оКРЖН - це біль. І взагалі нащо таке життя, якщо зарплати з IT вистачає на студівю в селі під Києвом? Хай там селяни купують місцеві.
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