|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 гру, 2022 18:42
BIGor написав: vitaliian написав:
У нас и так феноменально дешёвое жильё
из за отсутствия ипотеки.
Поэтому я уехал из Киева, когда 2-к квартира что я смотрел стала стоить 140 000 уе.
Тому що КРЖН - це Вам на примітивний ринок типу Нью Йорку або Кракова, де купив будь-коли і воно далі тільки вгору - це ринок на якому потрібно чекати слушної нагоди. І саме зараз вона знов наступила. А Ви замість того щоб нарешті здійснити мрію з 12% дисконтом - втікли від свого шастя. Будете лікти кусати.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41503
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 952 раз.
- Подякували: 5120 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 20 гру, 2022 18:44
airmax78 написав: BIGor написав: vitaliian написав:
У нас и так феноменально дешёвое жильё
из за отсутствия ипотеки.
Поэтому я уехал из Киева, когда 2-к квартира что я смотрел стала стоить 140 000 уе.
Тому що КРЖН - це Вам на примітивний ринок типу Нью Йорку або Кракова, де купив будь-коли і воно далі тільки вгору - це ринок на якому потрібно чекати слушної нагоди. І саме зараз вона знов наступила. А Ви замість того щоб нарешті здійснити мрію з 12% дисконтом - втікли від свого шастя. Будете лікти кусати.
Нічого не кусаю, вже тут на місці приглядаюсь, бо треба вже нарешті десь осідати.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7029
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1082 раз.
- Подякували: 1488 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 20 гру, 2022 18:51
airmax78 написав: Vlad442 написав: Grand Touring написав:
в 91 получше было
Может по макропоказателям, а в реальности в 91 люди жили значительно хуже без всякой войны.
Вообще в шоке. Еще бы поздний совок вспомнил с вкусным пломбиром па20коп.
Ну що за нісенітниці, хто з вас вже працював у 91? Я в цей рік отримував с будівельному кооперативі 500-700, батько на Антонова біля 400 а ціни ще особливо не встигли стартонути. От в 92-93 вже було не весело.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1130
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 435 раз.
- Подякували: 417 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 гру, 2022 18:59
drevlyanin
Штаны сколько на толчке допустим в марте 91го стоили? И не мальвины-варёнки у цыган с г0вна и синей краски, а Райфлы там или Монтана? Видик или телик как в каталоге Отто на какую зарплату можно было купить? "Солома" или "Батя" сколько стоили, доступны были с зарплаты бати?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2802
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 234 раз.
- Подякували: 271 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 гру, 2022 19:02
барабашов солома это саламандра?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15783
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2078 раз.
- Подякували: 2947 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 гру, 2022 19:07
gonchik74 написав:
Смог ( сьогодні, наприклад, забруднення повітря 380% від норми) не заважає приглядатись?
Києв в топ міст світу по смогу ніколи не попадав? Памятаю постійно стояв проспект перемоги (4+4 полоси постійно стоячих автомобілів) і постійно тліючі торфяники з Ірпеня. Тут смог вже третій раз за три місяці, це пагано, можна Вроцлав ще дивитись, там того набагато менше.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7029
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1082 раз.
- Подякували: 1488 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 20 гру, 2022 19:19
BIGor написав: gonchik74 написав:
Смог ( сьогодні, наприклад, забруднення повітря 380% від норми) не заважає приглядатись?
Києв в топ міст світу по смогу ніколи не попадав? Памятаю постійно стояв проспект перемоги (4+4 полоси постійно стоячих автомобілів) і постійно тліючі торфяники з Ірпеня. Тут смог вже третій раз за три місяці, це пагано, можна Вроцлав ще дивитись, там того набагато менше.
У бывшего сотрудника отпрыск учится во Вроцлаве один из самых дорогих городов Польши, смотрели по интернету какую нибудь конуру его малому, цены начинались от 70куе за древний фонд, в котором ещё пещерные люди жили. Половина Польши такой фонд. Когда присмотритесь скиньте ссылку)
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 20 гру, 2022 19:22, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15783
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2078 раз.
- Подякували: 2947 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 гру, 2022 19:21
Faceless написав: flyman написав: Успіх написав:
Емммм... а можна щось нормальне купити за мУльйон гривень в Києві?
(звичайна думка простого/пересічного солдата)
Чи тільки з іпотекою/кредитним плечем?
Хоч я не планую в Києві купляти через "далеку логістику"
Але... мені просто цікаво
Нижній сегмент вигрібли, навіть кімнати в общажках. Тобто до 15кує вважай нема. Ще рік тому до 10кує можна було перебирати.
Два чи три рази міг би купити, і не купив.
За верхній сегмент не скажу.
Там звучало слово "нормальне", а не шафа в проблемній коробці в сраці світу
Тепер КРЖН якраз там (останні два слова).
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30149
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2591 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 20 гру, 2022 19:26
BIGor написав:
В Украине (страна с диким капитализмом) люди просто обязанны до пенсии купить свое жилье. Или ты представляешь, как будущие пенсионеры с пенсией в 3000 грн арендуют жилье у лендлордов? Это в Германии получишь соц жилье или мат помощь. У нас - сразу на улицу, и никого не будет парить. А люди которые получили в СССР закончились, мое поколение уже безквартирное. Ну не будут нищие сидеть в аренде и кормить лендлордов. Я так само поступил. Смысл в такой жизни?
Если пенсионеры хотят жить в Киеве, тогда да, нужно бы прикупить. Если они согласны переехать в пгт с чистым воздухом, то могут найти что-то и за коммуналку.
Вы решили не обрастать недвижимостью в Украине. Может и правильно сделали. Так зачем это делать пенсионерам с 50-100 тыс долларов? Почему у них должна быть большая мотивация купить в Киеве? Особенно если на работу ходить каждый день не нужно.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9325
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2192 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23412
|14968042
|
|
|1117
|4987501
|
|
|3
|4997
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|