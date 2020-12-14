RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10545105461054710548>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 18:42

  BIGor написав:
  vitaliian написав:У нас и так феноменально дешёвое жильё из за отсутствия ипотеки.
Поэтому я уехал из Киева, когда 2-к квартира что я смотрел стала стоить 140 000 уе.

Тому що КРЖН - це Вам на примітивний ринок типу Нью Йорку або Кракова, де купив будь-коли і воно далі тільки вгору - це ринок на якому потрібно чекати слушної нагоди. І саме зараз вона знов наступила. А Ви замість того щоб нарешті здійснити мрію з 12% дисконтом - втікли від свого шастя. Будете лікти кусати.
airmax78
 
Повідомлень: 41503
З нами з: 25.10.12
Подякував: 952 раз.
Подякували: 5120 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 18:44

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:У нас и так феноменально дешёвое жильё из за отсутствия ипотеки.
Поэтому я уехал из Киева, когда 2-к квартира что я смотрел стала стоить 140 000 уе.

Тому що КРЖН - це Вам на примітивний ринок типу Нью Йорку або Кракова, де купив будь-коли і воно далі тільки вгору - це ринок на якому потрібно чекати слушної нагоди. І саме зараз вона знов наступила. А Ви замість того щоб нарешті здійснити мрію з 12% дисконтом - втікли від свого шастя. Будете лікти кусати.

Нічого не кусаю, вже тут на місці приглядаюсь, бо треба вже нарешті десь осідати.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7029
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 1488 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 18:51

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  Grand Touring написав: в 91 получше было

Может по макропоказателям, а в реальности в 91 люди жили значительно хуже без всякой войны.

Вообще в шоке. Еще бы поздний совок вспомнил с вкусным пломбиром па20коп.


Ну що за нісенітниці, хто з вас вже працював у 91? Я в цей рік отримував с будівельному кооперативі 500-700, батько на Антонова біля 400 а ціни ще особливо не встигли стартонути. От в 92-93 вже було не весело.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 01.04.20
Подякував: 435 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 18:59

drevlyanin
Штаны сколько на толчке допустим в марте 91го стоили? И не мальвины-варёнки у цыган с г0вна и синей краски, а Райфлы там или Монтана? Видик или телик как в каталоге Отто на какую зарплату можно было купить? "Солома" или "Батя" сколько стоили, доступны были с зарплаты бати?
барабашов
 
Повідомлень: 2802
З нами з: 16.06.15
Подякував: 234 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:02

барабашов солома это саламандра?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15783
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:02

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor"[quote="5519553:vitaliian написав:Поэтому я уехал из Киева, когда 2-к квартира что я смотрел стала стоить 140 000 уе.

Нічого не кусаю, вже тут на місці приглядаюсь, бо треба вже нарешті десь осідати.

Смог ( сьогодні, наприклад, забруднення повітря 380% від норми) не заважає приглядатись?
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 155
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:07

  gonchik74 написав:Смог ( сьогодні, наприклад, забруднення повітря 380% від норми) не заважає приглядатись?

Києв в топ міст світу по смогу ніколи не попадав? Памятаю постійно стояв проспект перемоги (4+4 полоси постійно стоячих автомобілів) і постійно тліючі торфяники з Ірпеня. Тут смог вже третій раз за три місяці, це пагано, можна Вроцлав ще дивитись, там того набагато менше.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7029
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 1488 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:19

  BIGor написав:
  gonchik74 написав:Смог ( сьогодні, наприклад, забруднення повітря 380% від норми) не заважає приглядатись?

Києв в топ міст світу по смогу ніколи не попадав? Памятаю постійно стояв проспект перемоги (4+4 полоси постійно стоячих автомобілів) і постійно тліючі торфяники з Ірпеня. Тут смог вже третій раз за три місяці, це пагано, можна Вроцлав ще дивитись, там того набагато менше.

У бывшего сотрудника отпрыск учится во Вроцлаве один из самых дорогих городов Польши, смотрели по интернету какую нибудь конуру его малому, цены начинались от 70куе за древний фонд, в котором ещё пещерные люди жили. Половина Польши такой фонд. Когда присмотритесь скиньте ссылку)
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 гру, 2022 19:22, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15783
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:21

  Faceless написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Емммм... а можна щось нормальне купити за мУльйон гривень в Києві? :D (звичайна думка простого/пересічного солдата)
Чи тільки з іпотекою/кредитним плечем?

Хоч я не планую в Києві купляти через "далеку логістику" :roll:
Але... мені просто цікаво :D

Нижній сегмент вигрібли, навіть кімнати в общажках. Тобто до 15кує вважай нема. Ще рік тому до 10кує можна було перебирати.
Два чи три рази міг би купити, і не купив.
За верхній сегмент не скажу.

Там звучало слово "нормальне", а не шафа в проблемній коробці в сраці світу

Тепер КРЖН якраз там (останні два слова).
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30149
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2591 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  BIGor написав:В Украине (страна с диким капитализмом) люди просто обязанны до пенсии купить свое жилье. Или ты представляешь, как будущие пенсионеры с пенсией в 3000 грн арендуют жилье у лендлордов? Это в Германии получишь соц жилье или мат помощь. У нас - сразу на улицу, и никого не будет парить. А люди которые получили в СССР закончились, мое поколение уже безквартирное. Ну не будут нищие сидеть в аренде и кормить лендлордов. Я так само поступил. Смысл в такой жизни?

Если пенсионеры хотят жить в Киеве, тогда да, нужно бы прикупить. Если они согласны переехать в пгт с чистым воздухом, то могут найти что-то и за коммуналку.
Вы решили не обрастать недвижимостью в Украине. Может и правильно сделали. Так зачем это делать пенсионерам с 50-100 тыс долларов? Почему у них должна быть большая мотивация купить в Киеве? Особенно если на работу ходить каждый день не нужно.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9325
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2192 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 10545105461054710548>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2340, 2341, 2342
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23412 14968106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 гру, 2022 09:24
vitaliian
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4987501
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4997
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1200)
20.12.2022 19:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.