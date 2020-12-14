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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10545105461054710548

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  drevlyanin написав:Ну що за нісенітниці, хто з вас вже працював у 91? Я в цей рік отримував с будівельному кооперативі 500-700, батько на Антонова біля 400 а ціни ще особливо не встигли стартонути. От в 92-93 вже було не весело.

В 91 в магазинам по ценам, которые не успели стартануть, было пусто, а цены на рынках уже успели стартануть, но люди тратили не считая, так как понимали, что то, что не успеют потратить, обесценится. Я помню этот квест у родителей - как снять деньги с книжки и успеть потратить хоть на что-то.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:37

  BIGor написав:
  gonchik74 написав:Смог ( сьогодні, наприклад, забруднення повітря 380% від норми) не заважає приглядатись?

Києв в топ міст світу по смогу ніколи не попадав? Памятаю постійно стояв проспект перемоги (4+4 полоси постійно стоячих автомобілів) і постійно тліючі торфяники з Ірпеня. Тут смог вже третій раз за три місяці, це пагано, можна Вроцлав ще дивитись, там того набагато менше.

Нагадує мені аудитор з великої четвірки з КРЖН лисицю з виноградом (кислий).
Віталіан теж.
flyman
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  #<1 ... 10545105461054710548
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