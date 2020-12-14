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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 гру, 2022 19:34
drevlyanin написав:
Ну що за нісенітниці, хто з вас вже працював у 91? Я в цей рік отримував с будівельному кооперативі 500-700, батько на Антонова біля 400 а ціни ще особливо не встигли стартонути. От в 92-93 вже було не весело.
В 91 в магазинам по ценам, которые не успели стартануть, было пусто, а цены на рынках уже успели стартануть, но люди тратили не считая, так как понимали, что то, что не успеют потратить, обесценится. Я помню этот квест у родителей - как снять деньги с книжки и успеть потратить хоть на что-то.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 19:37
BIGor написав: gonchik74 написав:
Смог ( сьогодні, наприклад, забруднення повітря 380% від норми) не заважає приглядатись?
Києв в топ міст світу по смогу ніколи не попадав? Памятаю постійно стояв проспект перемоги (4+4 полоси постійно стоячих автомобілів) і постійно тліючі торфяники з Ірпеня. Тут смог вже третій раз за три місяці, це пагано, можна Вроцлав ще дивитись, там того набагато менше.
Нагадує мені аудитор з великої четвірки з КРЖН лисицю з виноградом (кислий).
Віталіан теж.
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