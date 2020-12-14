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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 гру, 2022 19:34
drevlyanin написав:
Ну що за нісенітниці, хто з вас вже працював у 91? Я в цей рік отримував с будівельному кооперативі 500-700, батько на Антонова біля 400 а ціни ще особливо не встигли стартонути. От в 92-93 вже було не весело.
В 91 в магазинам по ценам, которые не успели стартануть, было пусто, а цены на рынках уже успели стартануть, но люди тратили не считая, так как понимали, что то, что не успеют потратить, обесценится. Я помню этот квест у родителей - как снять деньги с книжки и успеть потратить хоть на что-то.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 19:47
flyman написав:
Тепер КРЖН якраз там (останні два слова).
А що можеш сказати про ціни Львівської нерухомості?
Надуті?
Після війни - здуються?
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 20 гру, 2022 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 19:47
vitaliian написав:
У бывшего сотрудника отпрыск учится во Вроцлаве один из самых дорогих городов Польши, смотрели по интернету какую нибудь конуру его малому, цены начинались от 70куе за древний фонд, в котором ещё пещерные люди жили. Половина Польши такой фонд. Когда присмотритесь скиньте ссылку)
А сколько должно быть? Как в райцентре Черкасской области?
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Додано: Вів 20 гру, 2022 19:54
gonchik74 написав:
Смог ( сьогодні, наприклад, забруднення повітря 380% від норми) не заважає приглядатись?
Мне смог не мешает. Честно.
В Киеве ОРЗ были стабильно раз в 3-4 месяца. За почти 6 лет в Кракове горло болело, может, раза 2. И голова не болит от выхлопа древних маршруток.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 19:58
Успіх написав: flyman написав:
Тепер КРЖН якраз там (останні два слова).
А що можеш сказати про ціни Львівської нерухомості?
Надуті?
Після війни - здуються?
Почитай історію України-Русі, Львів за часів занепаду Києва був найбільшим містом. Історія повторюється. Не 1:1, але Київ вже не торт.
А якщо воєнний конфлікт буде затяжний, то чим довше, тим більше не торт.
Львівським РЖН не цікавлюся, тому не можу сказати, надуті чи ні.
Про Тернопіль РЖН (нижній сегмент) вже писав
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 20 гру, 2022 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 20:12
vitaliian написав:
Разница Краков vs Одесса должна быть как на ценниках
Значит, Одессе есть куда падать. Потому что Кракову расти уже некуда (ближайшие год-два).
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Додано: Вів 20 гру, 2022 20:41
К концу 2023 года в Киеве будут значительные разрушения. Совокупно до 10 тысяч прилетов. Это цена которую придется заплатить.
Путина сейчас отговаривают от этого, но он собирается разместить в Беларуси на постоянной основе всевозможные пусковые установки. В том числе будет задействован беларусский ВПК. Путину пообщеди достать не только иранские ракеты, но и пустить в серию собственные разработки, а оружие там серьезное.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 20:47
Zebra написав:
К концу 2023 года в Киеве будут значительные разрушения. Совокупно до 10 тысяч прилетов. Это цена которую придется заплатить.
Путина сейчас отговаривают от этого, но он собирается разместить в Беларуси на постоянной основе всевозможные пусковые установки. В том числе будет задействован беларусский ВПК. Путину пообщеди достать не только иранские ракеты, но и пустить в серию собственные разработки, а оружие там серьезное.
С300 в нього "як гуталіна" (с)
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Додано: Вів 20 гру, 2022 20:48
Zebra
Zebra написав:
К концу 2023 года в Киеве будут значительные разрушения. Совокупно до 10 тысяч прилетов. Это цена которую придется заплатить.
Путина сейчас отговаривают от этого, но он собирается разместить в Беларуси на постоянной основе всевозможные пусковые установки. В том числе будет задействован беларусский ВПК. Путину пообщеди достать не только иранские ракеты, но и пустить в серию собственные разработки, а оружие там серьезное.
, свали уже в Канаду !!!
Чтобы ты перестал писать свой депресивный бред, "герой" херов
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_Klim
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