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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10546105471054810549

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 20:55

  pesikot написав:
  Zebra написав:К концу 2023 года в Киеве будут значительные разрушения. Совокупно до 10 тысяч прилетов. Это цена которую придется заплатить.
Путина сейчас отговаривают от этого, но он собирается разместить в Беларуси на постоянной основе всевозможные пусковые установки. В том числе будет задействован беларусский ВПК. Путину пообщеди достать не только иранские ракеты, но и пустить в серию собственные разработки, а оружие там серьезное.

Zebra, свали уже в Канаду !!!
Чтобы ты перестал писать свой депресивный бред, "герой" херов

Путин за три недели с особой жестокостью приказал расхерачить Мариуполь никого и ничего не жалея.
Грозный постигла та же участь - мое дело предупредить лендлордов, затевается неладное.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 20:58

  Zebra написав:
  pesikot написав:
  Zebra написав:К концу 2023 года в Киеве будут значительные разрушения. Совокупно до 10 тысяч прилетов. Это цена которую придется заплатить.
Путина сейчас отговаривают от этого, но он собирается разместить в Беларуси на постоянной основе всевозможные пусковые установки. В том числе будет задействован беларусский ВПК. Путину пообщеди достать не только иранские ракеты, но и пустить в серию собственные разработки, а оружие там серьезное.

Zebra, свали уже в Канаду !!!
Чтобы ты перестал писать свой депресивный бред, "герой" херов

Путин за три недели с особой жестокостью приказал расхерачить Мариуполь никого и ничего не жалея.
Грозный постигла та же участь - мое дело предупредить лендлордов, затевается неладное.

Тебе Путин уже лично докладывает о своих планах ?
Мда, мой тебе совет, вали к психиатру.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:00

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Смог ( сьогодні, наприклад, забруднення повітря 380% від норми) не заважає приглядатись?

Мне смог не мешает. Честно.
В Киеве ОРЗ были стабильно раз в 3-4 месяца. За почти 6 лет в Кракове горло болело, может, раза 2. И голова не болит от выхлопа древних маршруток.

Это смог исцеляет. Курильщики например вообще не болеют и не умирают
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Zebra написав:К концу 2023 года в Киеве будут значительные разрушения. Совокупно до 10 тысяч прилетов. Это цена которую придется заплатить.
Путина сейчас отговаривают от этого, но он собирается разместить в Беларуси на постоянной основе всевозможные пусковые установки. В том числе будет задействован беларусский ВПК. Путину пообщеди достать не только иранские ракеты, но и пустить в серию собственные рЯазработки, а оружие там серьезное.

Я осуждаю такой вариант развития событий.
  Zebra написав:Путин за три недели с особой жестокостью приказал расхерачить Мариуполь никого и ничего не жалея.
Грозный постигла та же участь - мое дело предупредить лендлордов, затевается неладное.

Спасибо за предупреждение.
Что вы скажете за Харьков? Тоже начинать волноваться?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:07

  vitaliian написав:
  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Смог ( сьогодні, наприклад, забруднення повітря 380% від норми) не заважає приглядатись?

Мне смог не мешает. Честно.
В Киеве ОРЗ были стабильно раз в 3-4 месяца. За почти 6 лет в Кракове горло болело, может, раза 2. И голова не болит от выхлопа древних маршруток.

Это смог исцеляет. Курильщики например вообще не болеют и не умирают

Особенно когда неделями тлеют Ирпенские торфяники или пожары около чернобыльской станции.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:07

  pesikot написав:Тебе Путин уже лично докладывает о своих планах ?
Мда, мой тебе совет, вали к психиатру.

Я вижу что происходит. Ты нет. Если бы у него было все плохо, он бы сидел в бункере и никуда не высовывался, надеясь хоть на что-то - а раз летает на самолёте в Минск самоуверенно, регулярно перебрасывают туда технику и мобиков, план создания плацдарма для массированейших ударов (террора) по Киеву, чтоб власти капитулировали - просто очевиден.
План там очевидно разработан новый и уже фронт его не интересует. Готовится террор.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:09

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:В Украине (страна с диким капитализмом) люди просто обязанны до пенсии купить свое жилье. Или ты представляешь, как будущие пенсионеры с пенсией в 3000 грн арендуют жилье у лендлордов? Это в Германии получишь соц жилье или мат помощь. У нас - сразу на улицу, и никого не будет парить. А люди которые получили в СССР закончились, мое поколение уже безквартирное. Ну не будут нищие сидеть в аренде и кормить лендлордов. Я так само поступил. Смысл в такой жизни?

Если пенсионеры хотят жить в Киеве, тогда да, нужно бы прикупить. Если они согласны переехать в пгт с чистым воздухом, то могут найти что-то и за коммуналку.
Вы решили не обрастать недвижимостью в Украине. Может и правильно сделали. Так зачем это делать пенсионерам с 50-100 тыс долларов? Почему у них должна быть большая мотивация купить в Киеве? Особенно если на работу ходить каждый день не нужно.

Я писал немного про другое, у нас так скажем, "не сильно" социальное государство, поэтому долго "играться" в аренду лучше не надо.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:12

  Vlad442 написав:
  Zebra написав:К концу 2023 года в Киеве будут значительные разрушения. Совокупно до 10 тысяч прилетов. Это цена которую придется заплатить.
Путина сейчас отговаривают от этого, но он собирается разместить в Беларуси на постоянной основе всевозможные пусковые установки. В том числе будет задействован беларусский ВПК. Путину пообщеди достать не только иранские ракеты, но и пустить в серию собственные рЯазработки, а оружие там серьезное.

Я осуждаю такой вариант развития событий.
  Zebra написав:Путин за три недели с особой жестокостью приказал расхерачить Мариуполь никого и ничего не жалея.
Грозный постигла та же участь - мое дело предупредить лендлордов, затевается неладное.

Спасибо за предупреждение.
Что вы скажете за Харьков? Тоже начинать волноваться?

Бомбить будут в основном Киев. Это единственный способ победить, все остальное это уже пройденный этап.
У Путина или его окружения, Патрушева, скорее всего сейчас это план. Они думают, что на на карту поставлено все, и перейдут к террору.
Zebra
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