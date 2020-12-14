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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 гру, 2022 20:55
pesikot написав:
Zebra
Zebra написав:
К концу 2023 года в Киеве будут значительные разрушения. Совокупно до 10 тысяч прилетов. Это цена которую придется заплатить.
Путина сейчас отговаривают от этого, но он собирается разместить в Беларуси на постоянной основе всевозможные пусковые установки. В том числе будет задействован беларусский ВПК. Путину пообщеди достать не только иранские ракеты, но и пустить в серию собственные разработки, а оружие там серьезное.
, свали уже в Канаду !!!
Чтобы ты перестал писать свой депресивный бред, "герой" херов
Путин за три недели с особой жестокостью приказал расхерачить Мариуполь никого и ничего не жалея.
Грозный постигла та же участь - мое дело предупредить лендлордов, затевается неладное.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 20:58
Zebra написав: pesikot написав:
Zebra
Zebra написав:
К концу 2023 года в Киеве будут значительные разрушения. Совокупно до 10 тысяч прилетов. Это цена которую придется заплатить.
Путина сейчас отговаривают от этого, но он собирается разместить в Беларуси на постоянной основе всевозможные пусковые установки. В том числе будет задействован беларусский ВПК. Путину пообщеди достать не только иранские ракеты, но и пустить в серию собственные разработки, а оружие там серьезное.
, свали уже в Канаду !!!
Чтобы ты перестал писать свой депресивный бред, "герой" херов
Путин за три недели с особой жестокостью приказал расхерачить Мариуполь никого и ничего не жалея.
Грозный постигла та же участь - мое дело предупредить лендлордов, затевается неладное.
Тебе Путин уже лично докладывает о своих планах ?
Мда, мой тебе совет, вали к психиатру.
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pesikot
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Додано: Вів 20 гру, 2022 21:00
Gastarbaiter написав: gonchik74 написав:
Смог ( сьогодні, наприклад, забруднення повітря 380% від норми) не заважає приглядатись?
Мне смог не мешает. Честно.
В Киеве ОРЗ были стабильно раз в 3-4 месяца. За почти 6 лет в Кракове горло болело, может, раза 2. И голова не болит от выхлопа древних маршруток.
Это смог исцеляет. Курильщики например вообще не болеют и не умирают
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vitaliian
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Додано: Вів 20 гру, 2022 21:05
Zebra написав:
К концу 2023 года в Киеве будут значительные разрушения. Совокупно до 10 тысяч прилетов. Это цена которую придется заплатить.
Путина сейчас отговаривают от этого, но он собирается разместить в Беларуси на постоянной основе всевозможные пусковые установки. В том числе будет задействован беларусский ВПК. Путину пообщеди достать не только иранские ракеты, но и пустить в серию собственные рЯазработки, а оружие там серьезное.
Я осуждаю такой вариант развития событий.
Zebra написав:
Путин за три недели с особой жестокостью приказал расхерачить Мариуполь никого и ничего не жалея.
Грозный постигла та же участь - мое дело предупредить лендлордов, затевается неладное.
Спасибо за предупреждение.
Что вы скажете за Харьков? Тоже начинать волноваться?
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Vlad442
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Додано: Вів 20 гру, 2022 21:07
vitaliian написав: Gastarbaiter написав: gonchik74 написав:
Смог ( сьогодні, наприклад, забруднення повітря 380% від норми) не заважає приглядатись?
Мне смог не мешает. Честно.
В Киеве ОРЗ были стабильно раз в 3-4 месяца. За почти 6 лет в Кракове горло болело, может, раза 2. И голова не болит от выхлопа древних маршруток.
Это смог исцеляет. Курильщики например вообще не болеют и не умирают
Особенно когда неделями тлеют Ирпенские торфяники или пожары около чернобыльской станции.
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BIGor
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Додано: Вів 20 гру, 2022 21:07
pesikot написав:
Тебе Путин уже лично докладывает о своих планах ?
Мда, мой тебе совет, вали к психиатру.
Я вижу что происходит. Ты нет. Если бы у него было все плохо, он бы сидел в бункере и никуда не высовывался, надеясь хоть на что-то - а раз летает на самолёте в Минск самоуверенно, регулярно перебрасывают туда технику и мобиков, план создания плацдарма для массированейших ударов (террора) по Киеву, чтоб власти капитулировали - просто очевиден.
План там очевидно разработан новый и уже фронт его не интересует. Готовится террор.
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Zebra
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Додано: Вів 20 гру, 2022 21:09
Vlad442 написав: BIGor написав:
В Украине (страна с диким капитализмом) люди просто обязанны до пенсии купить свое жилье. Или ты представляешь, как будущие пенсионеры с пенсией в 3000 грн арендуют жилье у лендлордов? Это в Германии получишь соц жилье или мат помощь. У нас - сразу на улицу, и никого не будет парить. А люди которые получили в СССР закончились, мое поколение уже безквартирное. Ну не будут нищие сидеть в аренде и кормить лендлордов. Я так само поступил. Смысл в такой жизни?
Если пенсионеры хотят жить в Киеве, тогда да, нужно бы прикупить. Если они согласны переехать в пгт с чистым воздухом, то могут найти что-то и за коммуналку.
Вы решили не обрастать недвижимостью в Украине. Может и правильно сделали. Так зачем это делать пенсионерам с 50-100 тыс долларов? Почему у них должна быть большая мотивация купить в Киеве? Особенно если на работу ходить каждый день не нужно.
Я писал немного про другое, у нас так скажем, "не сильно" социальное государство, поэтому долго "играться" в аренду лучше не надо.
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BIGor
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Додано: Вів 20 гру, 2022 21:12
Vlad442 написав: Zebra написав:
К концу 2023 года в Киеве будут значительные разрушения. Совокупно до 10 тысяч прилетов. Это цена которую придется заплатить.
Путина сейчас отговаривают от этого, но он собирается разместить в Беларуси на постоянной основе всевозможные пусковые установки. В том числе будет задействован беларусский ВПК. Путину пообщеди достать не только иранские ракеты, но и пустить в серию собственные рЯазработки, а оружие там серьезное.
Я осуждаю такой вариант развития событий.
Zebra написав:
Путин за три недели с особой жестокостью приказал расхерачить Мариуполь никого и ничего не жалея.
Грозный постигла та же участь - мое дело предупредить лендлордов, затевается неладное.
Спасибо за предупреждение.
Что вы скажете за Харьков? Тоже начинать волноваться?
Бомбить будут в основном Киев. Это единственный способ победить, все остальное это уже пройденный этап.
У Путина или его окружения, Патрушева, скорее всего сейчас это план. Они думают, что на на карту поставлено все, и перейдут к террору.
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