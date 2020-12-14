Додано: Вів 20 гру, 2022 21:46

BIGor написав: Особенно когда неделями тлеют Ирпенские торфяники или пожары около чернобыльской станции Особенно когда неделями тлеют Ирпенские торфяники или пожары около чернобыльской станции

UA написав: Был сегодня в Эпицентре Был сегодня в Эпицентре

на моей памяти они тлели в 2015-2016 году. Потом там что то сделали и этот беспредел закончился.за мной по эпику начинает бегать 5 консультантов, потому что больше людей там нет. И уже должны знать в лицо, поскольку я покупаю +/- одно и то же. Но морозятся типа вам что то подсказать. Да подскажите, что я покупал в прошлый раз. Не делает народ ремонты.Если так и дальше пойдет в квартиры с ремонтом будут водить как в музей, в бахилах и с экскурсоводом. А здесь у нас новый ламинат лежит, посмотрите как же он красив.