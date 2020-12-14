Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:У бывшего сотрудника отпрыск учится во Вроцлаве один из самых дорогих городов Польши, смотрели по интернету какую нибудь конуру его малому, цены начинались от 70куе за древний фонд, в котором ещё пещерные люди жили. Половина Польши такой фонд. Когда присмотритесь скиньте ссылку)
А сколько должно быть? Как в райцентре Черкасской области?
vitaliian написав:У бывшего сотрудника отпрыск учится во Вроцлаве один из самых дорогих городов Польши, смотрели по интернету какую нибудь конуру его малому, цены начинались от 70куе за древний фонд, в котором ещё пещерные люди жили. Половина Польши такой фонд. Когда присмотритесь скиньте ссылку)
А сколько должно быть? Как в райцентре Черкасской области?
Разница Краков vs Одесса должна быть как на ценниках
BIGor написав:В Украине (страна с диким капитализмом) люди просто обязанны до пенсии купить свое жилье. Или ты представляешь, как будущие пенсионеры с пенсией в 3000 грн арендуют жилье у лендлордов? Это в Германии получишь соц жилье или мат помощь. У нас - сразу на улицу, и никого не будет парить. А люди которые получили в СССР закончились, мое поколение уже безквартирное. Ну не будут нищие сидеть в аренде и кормить лендлордов. Я так само поступил. Смысл в такой жизни?
Если пенсионеры хотят жить в Киеве, тогда да, нужно бы прикупить. Если они согласны переехать в пгт с чистым воздухом, то могут найти что-то и за коммуналку. Вы решили не обрастать недвижимостью в Украине. Может и правильно сделали. Так зачем это делать пенсионерам с 50-100 тыс долларов? Почему у них должна быть большая мотивация купить в Киеве? Особенно если на работу ходить каждый день не нужно.
Я писал немного про другое, у нас так скажем, "не сильно" социальное государство, поэтому долго "играться" в аренду лучше не надо.
gonchik74 написав:Смог ( сьогодні, наприклад, забруднення повітря 380% від норми) не заважає приглядатись?
Особенно когда неделями тлеют Ирпенские торфяники или пожары около чернобыльской станции.
Тижнями тліють і п‘ять місяців палять сміттям - трохи різні речі. Гадаю у Вас і аплікації в телефоні немає, яка оцінює якість повітря. А Ви, пане Гастарбайтер, проживши в Кракові шість років, не чули як підмахують краків‘ян мешканці інших міст, мовляв ви там ( в Кракові) ще один одного бачите? https://www.national-geographic.pl/arty ... 1215040040 В центрі зараз стало набагато краще. Але я не думаю, що Ви збираєтесь вкластись в Вісляні тераси)))
Что-то тема ремонтов заглохла. Был сегодня в Эпицентре и Леруа. Ощущение что всё это сегодня работало для меня одного)) В Леруа была толпа... там организовали зарядки для мобилок. В торговом зале только в отделе бытовой химии наблюдались люди.
BIGor написав:Особенно когда неделями тлеют Ирпенские торфяники или пожары около чернобыльской станции
на моей памяти они тлели в 2015-2016 году. Потом там что то сделали и этот беспредел закончился.
UA написав:Был сегодня в Эпицентре
за мной по эпику начинает бегать 5 консультантов, потому что больше людей там нет. И уже должны знать в лицо, поскольку я покупаю +/- одно и то же. Но морозятся типа вам что то подсказать. Да подскажите, что я покупал в прошлый раз. Не делает народ ремонты.
Если так и дальше пойдет в квартиры с ремонтом будут водить как в музей, в бахилах и с экскурсоводом. А здесь у нас новый ламинат лежит, посмотрите как же он красив.