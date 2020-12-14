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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10545105461054710548>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:47

  vitaliian написав:У бывшего сотрудника отпрыск учится во Вроцлаве один из самых дорогих городов Польши, смотрели по интернету какую нибудь конуру его малому, цены начинались от 70куе за древний фонд, в котором ещё пещерные люди жили. Половина Польши такой фонд. Когда присмотритесь скиньте ссылку)

А сколько должно быть? Как в райцентре Черкасской области?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:54

  gonchik74 написав:Смог ( сьогодні, наприклад, забруднення повітря 380% від норми) не заважає приглядатись?

Мне смог не мешает. Честно.
В Киеве ОРЗ были стабильно раз в 3-4 месяца. За почти 6 лет в Кракове горло болело, может, раза 2. И голова не болит от выхлопа древних маршруток.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 20:00

  Gastarbaiter написав:
  vitaliian написав:У бывшего сотрудника отпрыск учится во Вроцлаве один из самых дорогих городов Польши, смотрели по интернету какую нибудь конуру его малому, цены начинались от 70куе за древний фонд, в котором ещё пещерные люди жили. Половина Польши такой фонд. Когда присмотритесь скиньте ссылку)

А сколько должно быть? Как в райцентре Черкасской области?

Разница Краков vs Одесса должна быть как на ценниках Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 20:12

  vitaliian написав:Разница Краков vs Одесса должна быть как на ценниках

Значит, Одессе есть куда падать. Потому что Кракову расти уже некуда (ближайшие год-два).
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:00

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Смог ( сьогодні, наприклад, забруднення повітря 380% від норми) не заважає приглядатись?

Мне смог не мешает. Честно.
В Киеве ОРЗ были стабильно раз в 3-4 месяца. За почти 6 лет в Кракове горло болело, может, раза 2. И голова не болит от выхлопа древних маршруток.

Это смог исцеляет. Курильщики например вообще не болеют и не умирают
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:07

  vitaliian написав:
  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Смог ( сьогодні, наприклад, забруднення повітря 380% від норми) не заважає приглядатись?

Мне смог не мешает. Честно.
В Киеве ОРЗ были стабильно раз в 3-4 месяца. За почти 6 лет в Кракове горло болело, может, раза 2. И голова не болит от выхлопа древних маршруток.

Это смог исцеляет. Курильщики например вообще не болеют и не умирают

Особенно когда неделями тлеют Ирпенские торфяники или пожары около чернобыльской станции.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:09

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:В Украине (страна с диким капитализмом) люди просто обязанны до пенсии купить свое жилье. Или ты представляешь, как будущие пенсионеры с пенсией в 3000 грн арендуют жилье у лендлордов? Это в Германии получишь соц жилье или мат помощь. У нас - сразу на улицу, и никого не будет парить. А люди которые получили в СССР закончились, мое поколение уже безквартирное. Ну не будут нищие сидеть в аренде и кормить лендлордов. Я так само поступил. Смысл в такой жизни?

Если пенсионеры хотят жить в Киеве, тогда да, нужно бы прикупить. Если они согласны переехать в пгт с чистым воздухом, то могут найти что-то и за коммуналку.
Вы решили не обрастать недвижимостью в Украине. Может и правильно сделали. Так зачем это делать пенсионерам с 50-100 тыс долларов? Почему у них должна быть большая мотивация купить в Киеве? Особенно если на работу ходить каждый день не нужно.

Я писал немного про другое, у нас так скажем, "не сильно" социальное государство, поэтому долго "играться" в аренду лучше не надо.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:38

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Смог ( сьогодні, наприклад, забруднення повітря 380% від норми) не заважає приглядатись?

Особенно когда неделями тлеют Ирпенские торфяники или пожары около чернобыльской станции.

Тижнями тліють і п‘ять місяців палять сміттям - трохи різні речі. Гадаю у Вас і аплікації в телефоні немає, яка оцінює якість повітря.
А Ви, пане Гастарбайтер, проживши в Кракові шість років, не чули як підмахують краків‘ян мешканці інших міст, мовляв ви там ( в Кракові) ще один одного бачите?
https://www.national-geographic.pl/arty ... 1215040040
В центрі зараз стало набагато краще. Але я не думаю, що Ви збираєтесь вкластись в Вісляні тераси)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:45

Что-то тема ремонтов заглохла. Был сегодня в Эпицентре и Леруа.
Ощущение что всё это сегодня работало для меня одного))
В Леруа была толпа... там организовали зарядки для мобилок.
В торговом зале только в отделе бытовой химии наблюдались люди.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:46

  BIGor написав:Особенно когда неделями тлеют Ирпенские торфяники или пожары около чернобыльской станции
на моей памяти они тлели в 2015-2016 году. Потом там что то сделали и этот беспредел закончился.
  UA написав:Был сегодня в Эпицентре
за мной по эпику начинает бегать 5 консультантов, потому что больше людей там нет. И уже должны знать в лицо, поскольку я покупаю +/- одно и то же. Но морозятся типа вам что то подсказать. Да подскажите, что я покупал в прошлый раз. Не делает народ ремонты.

Если так и дальше пойдет в квартиры с ремонтом будут водить как в музей, в бахилах и с экскурсоводом. А здесь у нас новый ламинат лежит, посмотрите как же он красив.
vitaliian
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