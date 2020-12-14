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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10545105461054710548

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:03

  gonchik74 написав:Тижнями тліють і п‘ять місяців палять сміттям - трохи різні речі. Гадаю у Вас і аплікації в телефоні немає, яка оцінює якість повітря.
А Ви, пане Гастарбайтер, проживши в Кракові шість років, не чули як підмахують краків‘ян мешканці інших міст, мовляв ви там ( в Кракові) ще один одного бачите?
https://www.national-geographic.pl/arty ... 1215040040
В центрі зараз стало набагато краще. Але я не думаю, що Ви збираєтесь вкластись в Вісляні тераси)))

Про якусь паралельну реальність розказуєте. Так, повітря за три місяці було погане 3 дні.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:18

  Vlad442 написав:
  drevlyanin написав:Ну що за нісенітниці, хто з вас вже працював у 91? Я в цей рік отримував с будівельному кооперативі 500-700, батько на Антонова біля 400 а ціни ще особливо не встигли стартонути. От в 92-93 вже було не весело.

В 91 в магазинам по ценам, которые не успели стартануть, было пусто, а цены на рынках уже успели стартануть, но люди тратили не считая, так как понимали, что то, что не успеют потратить, обесценится. Я помню этот квест у родителей - как снять деньги с книжки и успеть потратить хоть на что-то.


За Харків не знаю але в Киеві зовсім пустих полиць не споглядав. Імпортні шмотки на ринку коштували чимало та я лахмітництвом особливо не страждав і зарплати, до 91 включно, цілком вистачало. Джинси Райфл і ще якісь(назви вже не пам'ятаю) купував в 88-90 роках за 100 крб в універмазі Україна на площі Перемоги, "Саламандри" у взуттєвому магазині на початку бульвара ЛУ від 80 до 200. Зводити дівчину в кінотеатр Київська Русь на Лук'янівці, з віддвідуванням кафешки перед сеансом там же або десь поблизу, обходилося в середньому 7-15 крб. Алкоголю на той час не вживав тому ціни на нього не підкажу. На книжці сам грошей не тримав а батьки в кінці 80-х купили машину та побудували дачу тому особливо не було що "рятувати". Більшість вільного часу проводив на риболовлі або полюванні а не у гонитві "за дефіцитами". А ще дівчата, футбол... В 92 стало значно гірше, основні гроші вже заробляв на поїздках у східну Европу.
п.с. От іще згадав: здається в 90 чи 91 на Антонова продавали працівникам японські відеоплеєри аж за 120 крб та імпортні шкіряні куртки теж за якісь копійки.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Вів 20 гру, 2022 22:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:20

  gonchik74 написав:А Ви, пане Гастарбайтер, проживши в Кракові шість років, не чули як підмахують краків‘ян мешканці інших міст, мовляв ви там ( в Кракові) ще один одного бачите?
https://www.national-geographic.pl/arty ... 1215040040
В центрі зараз стало набагато краще. Але я не думаю, що Ви збираєтесь вкластись в Вісляні тераси)))

Я провів дитинство у квартирі, з вікон якої відкривалася захоплююча панорама Азовсталі. А більшість дорослого життя у місті, де вугільна пилюка повністю вкривала взуття навіть за ті нещасні 200 метрів від дому до зупинки. Тож у мене на пилюку іммунітет :mrgreen:. У Києві вражало перший час, що можна не мити взуття щодня.
За особистими відчуттями, часами трохи смердить взимку на околицях міста, де надходить повітря з навколишніх сіл. Але те, що у селах усі палять виключно сміттям - це міф. Зараз мешкаю саме у селі - нічого не смердить. Один чи два рази трохи було за цей сезон.
Донька теж практично не хворіє після переїзду, хоч у Києві це траплялося регулярно.
Тож не знаю. З одного боку, є результати вимірювань, у достовірності яких я не сумніваюся. З іншого боку, є особисті відчуття і відсутність суттєвого дискомфорту через це забруднення повітря. Кому не комфортно - завжди можна обрати Гданськ та свіже повітря з моря.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:А Ви, пане Гастарбайтер, проживши в Кракові шість років, не чули як підмахують краків‘ян мешканці інших міст, мовляв ви там ( в Кракові) ще один одного бачите?
https://www.national-geographic.pl/arty ... 1215040040
В центрі зараз стало набагато краще. Але я не думаю, що Ви збираєтесь вкластись в Вісляні тераси)))

Я провів дитинство у квартирі, з вікон якої відкривалася захоплююча панорама Азовсталі. А більшість дорослого життя у місті, де вугільна пилюка повністю вкривала взуття навіть за ті нещасні 200 метрів від дому до зупинки. Тож у мене на пилюку іммунітет :mrgreen:. У Києві вражало перший час, що можна не мити взуття щодня.
За особистими відчуттями, часами трохи смердить взимку на околицях міста, де надходить повітря з навколишніх сіл. Але те, що у селах усі палять виключно сміттям - це міф. Зараз мешкаю саме у селі - нічого не смердить. Один чи два рази трохи було за цей сезон.
Донька теж практично не хворіє після переїзду, хоч у Києві це траплялося регулярно.
Тож не знаю. З одного боку, є результати вимірювань, у достовірності яких я не сумніваюся. З іншого боку, є особисті відчуття і відсутність суттєвого дискомфорту через це забруднення повітря. Кому не комфортно - завжди можна обрати Гданськ та свіже повітря з моря.
Все зрозуміло. Це як у давнього курця - на відносно більш чисте повітря - алергічна реакція, а на рідний смог - ні :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:30

  Faceless написав:Все зрозуміло. Це як у давнього курця - на відносно більш чисте повітря - алергічна реакція, а на рідний смог - ні :)

Ну не знаю. Усе літо і осінь провів у селі, оточеному лісом. Такий собі Ворзель. Тиша, відносно небагато транспорту, зайчики/олені/кабанчики ходять. Почуваюся пречудово.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:31

  UA написав:Что-то тема ремонтов заглохла. Был сегодня в Эпицентре и Леруа.
Ощущение что всё это сегодня работало для меня одного))
В Леруа была толпа... там организовали зарядки для мобилок.
В торговом зале только в отделе бытовой химии наблюдались люди.


Ну які зараз ремонти та ще й без ел. Зате в супермаркетах з генераторами людей досить таки.
В Новусі сьогодні черга чоловік 20 до Приватівського банкомату.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:40

  drevlyanin написав:
  UA написав:Что-то тема ремонтов заглохла. Был сегодня в Эпицентре и Леруа.
Ощущение что всё это сегодня работало для меня одного))
В Леруа была толпа... там организовали зарядки для мобилок.
В торговом зале только в отделе бытовой химии наблюдались люди.


Ну які зараз ремонти та ще й без ел. Зате в супермаркетах з генераторами людей досить таки.
В Новусі сьогодні черга чоловік 20 до Приватівського банкомату.

А гіпсокартон є в продажу?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:55

  airmax78 написав:А гіпсокартон є в продажу?

Є, але його зараз ймовірно роблять з вмістом золота.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:59

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Тому що КРЖН - це Вам на примітивний ринок типу Нью Йорку або Кракова, де купив будь-коли і воно далі тільки вгору - це ринок на якому потрібно чекати слушної нагоди. І саме зараз вона знов наступила. А Ви замість того щоб нарешті здійснити мрію з 12% дисконтом - втікли від свого шастя. Будете лікти кусати.

Нічого не кусаю, вже тут на місці приглядаюсь, бо треба вже нарешті десь осідати.

Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантоном.
airmax78
 
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