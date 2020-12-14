Додано: Вів 20 гру, 2022 22:18

Vlad442 написав: drevlyanin написав: Ну що за нісенітниці, хто з вас вже працював у 91? Я в цей рік отримував с будівельному кооперативі 500-700, батько на Антонова біля 400 а ціни ще особливо не встигли стартонути. От в 92-93 вже було не весело. Ну що за нісенітниці, хто з вас вже працював у 91? Я в цей рік отримував с будівельному кооперативі 500-700, батько на Антонова біля 400 а ціни ще особливо не встигли стартонути. От в 92-93 вже було не весело.

В 91 в магазинам по ценам, которые не успели стартануть, было пусто, а цены на рынках уже успели стартануть, но люди тратили не считая, так как понимали, что то, что не успеют потратить, обесценится. Я помню этот квест у родителей - как снять деньги с книжки и успеть потратить хоть на что-то. В 91 в магазинам по ценам, которые не успели стартануть, было пусто, а цены на рынках уже успели стартануть, но люди тратили не считая, так как понимали, что то, что не успеют потратить, обесценится. Я помню этот квест у родителей - как снять деньги с книжки и успеть потратить хоть на что-то.

За Харків не знаю але в Киеві зовсім пустих полиць не споглядав. Імпортні шмотки на ринку коштували чимало та я лахмітництвом особливо не страждав і зарплати, до 91 включно, цілком вистачало. Джинси Райфл і ще якісь(назви вже не пам'ятаю) купував в 88-90 роках за 100 крб в універмазі Україна на площі Перемоги, "Саламандри" у взуттєвому магазині на початку бульвара ЛУ від 80 до 200. Зводити дівчину в кінотеатр Київська Русь на Лук'янівці, з віддвідуванням кафешки перед сеансом там же або десь поблизу, обходилося в середньому 7-15 крб. Алкоголю на той час не вживав тому ціни на нього не підкажу. На книжці сам грошей не тримав а батьки в кінці 80-х купили машину та побудували дачу тому особливо не було що "рятувати". Більшість вільного часу проводив на риболовлі або полюванні а не у гонитві "за дефіцитами". А ще дівчата, футбол... В 92 стало значно гірше, основні гроші вже заробляв на поїздках у східну Европу.п.с. От іще згадав: здається в 90 чи 91 на Антонова продавали працівникам японські відеоплеєри аж за 120 крб та імпортні шкіряні куртки теж за якісь копійки.