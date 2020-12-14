Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
gonchik74 написав:Тижнями тліють і п‘ять місяців палять сміттям - трохи різні речі. Гадаю у Вас і аплікації в телефоні немає, яка оцінює якість повітря. А Ви, пане Гастарбайтер, проживши в Кракові шість років, не чули як підмахують краків‘ян мешканці інших міст, мовляв ви там ( в Кракові) ще один одного бачите? https://www.national-geographic.pl/arty ... 1215040040 В центрі зараз стало набагато краще. Але я не думаю, що Ви збираєтесь вкластись в Вісляні тераси)))
Про якусь паралельну реальність розказуєте. Так, повітря за три місяці було погане 3 дні.
drevlyanin написав:Ну що за нісенітниці, хто з вас вже працював у 91? Я в цей рік отримував с будівельному кооперативі 500-700, батько на Антонова біля 400 а ціни ще особливо не встигли стартонути. От в 92-93 вже було не весело.
В 91 в магазинам по ценам, которые не успели стартануть, было пусто, а цены на рынках уже успели стартануть, но люди тратили не считая, так как понимали, что то, что не успеют потратить, обесценится. Я помню этот квест у родителей - как снять деньги с книжки и успеть потратить хоть на что-то.
За Харків не знаю але в Киеві зовсім пустих полиць не споглядав. Імпортні шмотки на ринку коштували чимало та я лахмітництвом особливо не страждав і зарплати, до 91 включно, цілком вистачало. Джинси Райфл і ще якісь(назви вже не пам'ятаю) купував в 88-90 роках за 100 крб в універмазі Україна на площі Перемоги, "Саламандри" у взуттєвому магазині на початку бульвара ЛУ від 80 до 200. Зводити дівчину в кінотеатр Київська Русь на Лук'янівці, з віддвідуванням кафешки перед сеансом там же або десь поблизу, обходилося в середньому 7-15 крб. Алкоголю на той час не вживав тому ціни на нього не підкажу. На книжці сам грошей не тримав а батьки в кінці 80-х купили машину та побудували дачу тому особливо не було що "рятувати". Більшість вільного часу проводив на риболовлі або полюванні а не у гонитві "за дефіцитами". А ще дівчата, футбол... В 92 стало значно гірше, основні гроші вже заробляв на поїздках у східну Европу. п.с. От іще згадав: здається в 90 чи 91 на Антонова продавали працівникам японські відеоплеєри аж за 120 крб та імпортні шкіряні куртки теж за якісь копійки.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Вів 20 гру, 2022 22:38, всього редагувалось 2 разів.
gonchik74 написав:А Ви, пане Гастарбайтер, проживши в Кракові шість років, не чули як підмахують краків‘ян мешканці інших міст, мовляв ви там ( в Кракові) ще один одного бачите? https://www.national-geographic.pl/arty ... 1215040040 В центрі зараз стало набагато краще. Але я не думаю, що Ви збираєтесь вкластись в Вісляні тераси)))
Я провів дитинство у квартирі, з вікон якої відкривалася захоплююча панорама Азовсталі. А більшість дорослого життя у місті, де вугільна пилюка повністю вкривала взуття навіть за ті нещасні 200 метрів від дому до зупинки. Тож у мене на пилюку іммунітет . У Києві вражало перший час, що можна не мити взуття щодня. За особистими відчуттями, часами трохи смердить взимку на околицях міста, де надходить повітря з навколишніх сіл. Але те, що у селах усі палять виключно сміттям - це міф. Зараз мешкаю саме у селі - нічого не смердить. Один чи два рази трохи було за цей сезон. Донька теж практично не хворіє після переїзду, хоч у Києві це траплялося регулярно. Тож не знаю. З одного боку, є результати вимірювань, у достовірності яких я не сумніваюся. З іншого боку, є особисті відчуття і відсутність суттєвого дискомфорту через це забруднення повітря. Кому не комфортно - завжди можна обрати Гданськ та свіже повітря з моря.
gonchik74 написав:А Ви, пане Гастарбайтер, проживши в Кракові шість років, не чули як підмахують краків‘ян мешканці інших міст, мовляв ви там ( в Кракові) ще один одного бачите? https://www.national-geographic.pl/arty ... 1215040040 В центрі зараз стало набагато краще. Але я не думаю, що Ви збираєтесь вкластись в Вісляні тераси)))
Я провів дитинство у квартирі, з вікон якої відкривалася захоплююча панорама Азовсталі. А більшість дорослого життя у місті, де вугільна пилюка повністю вкривала взуття навіть за ті нещасні 200 метрів від дому до зупинки. Тож у мене на пилюку іммунітет . У Києві вражало перший час, що можна не мити взуття щодня. За особистими відчуттями, часами трохи смердить взимку на околицях міста, де надходить повітря з навколишніх сіл. Але те, що у селах усі палять виключно сміттям - це міф. Зараз мешкаю саме у селі - нічого не смердить. Один чи два рази трохи було за цей сезон. Донька теж практично не хворіє після переїзду, хоч у Києві це траплялося регулярно. Тож не знаю. З одного боку, є результати вимірювань, у достовірності яких я не сумніваюся. З іншого боку, є особисті відчуття і відсутність суттєвого дискомфорту через це забруднення повітря. Кому не комфортно - завжди можна обрати Гданськ та свіже повітря з моря.
Все зрозуміло. Це як у давнього курця - на відносно більш чисте повітря - алергічна реакція, а на рідний смог - ні
UA написав:Что-то тема ремонтов заглохла. Был сегодня в Эпицентре и Леруа. Ощущение что всё это сегодня работало для меня одного)) В Леруа была толпа... там организовали зарядки для мобилок. В торговом зале только в отделе бытовой химии наблюдались люди.
Ну які зараз ремонти та ще й без ел. Зате в супермаркетах з генераторами людей досить таки. В Новусі сьогодні черга чоловік 20 до Приватівського банкомату.
UA написав:Что-то тема ремонтов заглохла. Был сегодня в Эпицентре и Леруа. Ощущение что всё это сегодня работало для меня одного)) В Леруа была толпа... там организовали зарядки для мобилок. В торговом зале только в отделе бытовой химии наблюдались люди.
Ну які зараз ремонти та ще й без ел. Зате в супермаркетах з генераторами людей досить таки. В Новусі сьогодні черга чоловік 20 до Приватівського банкомату.
BIGor написав:Тому що КРЖН - це Вам на примітивний ринок типу Нью Йорку або Кракова, де купив будь-коли і воно далі тільки вгору - це ринок на якому потрібно чекати слушної нагоди. І саме зараз вона знов наступила. А Ви замість того щоб нарешті здійснити мрію з 12% дисконтом - втікли від свого шастя. Будете лікти кусати.
Нічого не кусаю, вже тут на місці приглядаюсь, бо треба вже нарешті десь осідати.
Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантоном.