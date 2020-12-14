Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантомом.
Я ж був вигнаний з стольного-града Києва у свою провінцію ще 2 роки назад, з позорним клеймом: "ніщеброд". А тепер от як рієлтори заспівали...
airmax78 написав:Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантомом.
Я ж був вигнаний з стольного-града Києва у свою провінцію ще 2 роки назад, з позорним клеймом: "ніщеброд". А тепер от як рієлтори заспівали...
Може через рік-два будете з вершини краківського чи вроцлавського ржн зі своєї квіточки дулі крутити Києву. Правда, скоріше за все з іпотечної
airmax78 написав:Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантомом.
Я ж був вигнаний з стольного-града Києва у свою провінцію ще 2 роки назад, з позорним клеймом: "ніщеброд". А тепер от як рієлтори заспівали...
Може через рік-два будете з вершини краківського чи вроцлавського ржн зі своєї квіточки дулі крутити Києву. Правда, скоріше за все з іпотечної
через півроку рожеві краківські поні розійдуться і перестане сіяти вавельська райдуга, тоді може ще й розплющаться очі і пана акурта прочитають
airmax78 написав:Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантомом.
Я ж був вигнаний з стольного-града Києва у свою провінцію ще 2 роки назад, з позорним клеймом: "ніщеброд". А тепер от як рієлтори заспівали...