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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10546105471054810549

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 23:16

Мер міста на Тернопільщині повідомив, що каналізацію забило грішми

https://suspilne.media/342200-na-ternop ... lo-grismi/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 23:16

  airmax78 написав:Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантомом.

Я ж був вигнаний з стольного-града Києва у свою провінцію ще 2 роки назад, з позорним клеймом: "ніщеброд". А тепер от як рієлтори заспівали...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 23:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  airmax78 написав:Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантомом.

Я ж був вигнаний з стольного-града Києва у свою провінцію ще 2 роки назад, з позорним клеймом: "ніщеброд". А тепер от як рієлтори заспівали...
Може через рік-два будете з вершини краківського чи вроцлавського ржн зі своєї квіточки дулі крутити Києву. Правда, скоріше за все з іпотечної
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 23:46

  Faceless написав:
BIGor написав:
  airmax78 написав:Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантомом.

Я ж був вигнаний з стольного-града Києва у свою провінцію ще 2 роки назад, з позорним клеймом: "ніщеброд". А тепер от як рієлтори заспівали...
Може через рік-два будете з вершини краківського чи вроцлавського ржн зі своєї квіточки дулі крутити Києву. Правда, скоріше за все з іпотечної

через півроку рожеві краківські поні розійдуться і перестане сіяти вавельська райдуга, тоді може ще й розплющаться очі і пана акурта прочитають
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 00:05

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантомом.

Я ж був вигнаний з стольного-града Києва у свою провінцію ще 2 роки назад, з позорним клеймом: "ніщеброд". А тепер от як рієлтори заспівали...

Ви капітулювали за крок до мети.
airmax78
 
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