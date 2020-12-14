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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10546105471054810549

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 23:16

Мер міста на Тернопільщині повідомив, що каналізацію забило грішми

https://suspilne.media/342200-na-ternop ... lo-grismi/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 23:16

  airmax78 написав:Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантомом.

Я ж був вигнаний з стольного-града Києва у свою провінцію ще 2 роки назад, з позорним клеймом: "ніщеброд". А тепер от як рієлтори заспівали...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 23:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  airmax78 написав:Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантомом.

Я ж був вигнаний з стольного-града Києва у свою провінцію ще 2 роки назад, з позорним клеймом: "ніщеброд". А тепер от як рієлтори заспівали...
Може через рік-два будете з вершини краківського чи вроцлавського ржн зі своєї квіточки дулі крутити Києву. Правда, скоріше за все з іпотечної
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 23:46

  Faceless написав:
BIGor написав:
  airmax78 написав:Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантомом.

Я ж був вигнаний з стольного-града Києва у свою провінцію ще 2 роки назад, з позорним клеймом: "ніщеброд". А тепер от як рієлтори заспівали...
Може через рік-два будете з вершини краківського чи вроцлавського ржн зі своєї квіточки дулі крутити Києву. Правда, скоріше за все з іпотечної

через півроку рожеві краківські поні розійдуться і перестане сіяти вавельська райдуга, тоді може ще й розплющаться очі і пана акурта прочитають
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 00:05

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантомом.

Я ж був вигнаний з стольного-града Києва у свою провінцію ще 2 роки назад, з позорним клеймом: "ніщеброд". А тепер от як рієлтори заспівали...

Ви капітулювали за крок до мети.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 01:01

  vitaliian написав:барабашов солома это саламандра?

Ну да
Май 91года, наш толчок ещё совецкий с рейдами ОБХСС, сапоги зимние мне НЕ купили "Саламандру" по причине продажи по коммерческой стоимости 1800руб
И это не привоз с заграницы где б они бы покупались челноками за марки, а тут уже по курсу чёрного рынка бы с наваром пересчитывались, это чисто на заводе по бартеру дали кому то, да "размер не подошёл", поэтому три конца.
При курсе около 30руб/$ тогда и цене обуви под сотню там здесь бы они стоили как хорошая кожаная куртка тогда весной - 3500-5000
Цены на "Аkai","Hitachi","International" и прочие Голдстары приводить чтоб почувствовать копеечность зарплат 500руб и выше? А там, в НАТО, это было 1-3 дня работы на дядю.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 01:32

  vitaliian написав:BIGor что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.

Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...


Мне можно спросить?
Нахрена нужна квартира в Киеве подрастающему поколению?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 01:41

  vitaliian написав:
  flyman написав:в Те ціни в продовольчих магазинах нижчі чим в Ірпені, і не тільки на імпорт
Ирпень дорогой по ценам, но не из за логистики, а из за высокой покупательской способности. Знаешь сколько в районе центрального парка супермаркетов? Пять! (два АТБ, Сильпо, Новус, Фора) это на квадрате 500*500 метров. И все недешевые. Кому надо дёшево едут в Ашан.


АТБ - это уже премиум-сегмент?
Как все поменялось.
На самом деле у вас опять сломалась логика.
Пять магазов возле парка должны вызвать дикую конкуренцию.
Но это привело только к тому что все подорожало.
Придумайте другую причину.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 01:45

  vitaliian написав:
  slonomag написав:Если ребенка хотят оставить в Европе, то и родители наверное с ним останутся
да с какого перепуга. Я своих (10 лет до войны) не смог в киевскую область переместить, а то другая страна, легализация, документы, язык учить, работу искать не по специальности (чаще всего грязную). Круг общения заводить по новому. Очень сомневаюсь что массово народ к этому готов. А ребенку проще, круг общения у детей заводится быстро, язык осваивается легко, на получение специальности и легализации есть вагон времени.
  slonomag написав:И Вы утверждаете что это никак не повлияет на рынок и цены останутся прежними
я утверждаю что на данный момент обвала нет, а некоторые города подорожали в долларах. Допустим со всей Украины выедет 10млн человек. Как вы это видите, Киев будет не заселён? Или в освобождённые киевские квартиры въедут те, кто раньше не мог себе этого позволить. С массовой миграцией прежде всего опустеют райцентры, потом областные центры. Затем миллионники. Киев опустеет последний.


...и последний выезжающий киевлянин выключит за собой свет в Борисполе.
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