Додано: Сер 21 гру, 2022 01:01

vitaliian написав: барабашов солома это саламандра? солома это саламандра?

Ну даМай 91года, наш толчок ещё совецкий с рейдами ОБХСС, сапоги зимние мне НЕ купили "Саламандру" по причине продажи по коммерческой стоимости 1800рубИ это не привоз с заграницы где б они бы покупались челноками за марки, а тут уже по курсу чёрного рынка бы с наваром пересчитывались, это чисто на заводе по бартеру дали кому то, да "размер не подошёл", поэтому три конца.При курсе около 30руб/$ тогда и цене обуви под сотню там здесь бы они стоили как хорошая кожаная куртка тогда весной - 3500-5000Цены на "Аkai","Hitachi","International" и прочие Голдстары приводить чтоб почувствовать копеечность зарплат 500руб и выше? А там, в НАТО, это было 1-3 дня работы на дядю.