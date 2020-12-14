Додано: Сер 21 гру, 2022 02:16

vitaliian написав: slonomag написав: vitaliian написав: Заторможье Заторможье

А коверкать названия городов обязательно? Запорожье конечно не Киев, но не до такой же степени А коверкать названия городов обязательно?Запорожье конечно не Киев, но не до такой же степени

Вы его своим отъездом оскорбили гораздо больше. Город это люди. Нет людей - нет города. А сейчас возмущаетесь 2мя перепутанными буквами в названии. Трусы или крестик? Я вам пример про арендаторшу не зря привёл. Не от большого ума она убежала.



Чужих нигде не любят, даже бродячая собака не чувствует себя безопасно на чужой территории. Вдобавок будете платить в кредиты, несколько лет учить язык. Ввяжетесь в расходы на переезд, на обустройство. Ваше рабочее место и парковку займут. А потом окажется уезжать было не обязательно. Если конечно у вас нет аллергии на Украину. Вы его своим отъездом оскорбили гораздо больше. Город это люди. Нет людей - нет города. А сейчас возмущаетесь 2мя перепутанными буквами в названии. Трусы или крестик? Я вам пример про арендаторшу не зря привёл. Не от большого ума она убежала.Чужих нигде не любят, даже бродячая собака не чувствует себя безопасно на чужой территории. Вдобавок будете платить в кредиты, несколько лет учить язык. Ввяжетесь в расходы на переезд, на обустройство. Ваше рабочее место и парковку займут. А потом окажется уезжать было не обязательно. Если конечно у вас нет аллергии на Украину.

М-да, с логикой совсем плохо.Когда я искал путь как попасть в США, мне моя знакомая из США на полном серьезе вещала, что в Гринкард лотерею выиграть проще простого. Я ей просто математически доказал, что вероятность выигрыща составляет около 0,35% или 0,7% если участвуют оба супруга.Она мне с пеной у рта - вокруг меня живет много людей, которые выиграли в Лотерею. И она была права.Вокруг нее были те кто выиграл, а вокруг меня в Украине оставались те, кто не выиграл. И их было на порядки больше.Так и у вас. Та что уехала - лузер, а вы сдали другим. А вы у нее спросили - она себя считает лузером или нет?Я очень мало знаю людей в США, которые жалеют о приезде. Исключение - ватаны из рашкостана, которые почему-то приехали в США, чтобы ненавидеть эту страну изнутри. Такая вычурная форма шизофрении. Но при этом тоже не уезжают!!!Остальные, пройдя первые 2-3 года адаптации, вполне нормально себя чувствуют.Дети даже не вспоминают откуда приехали.