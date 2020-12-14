Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантомом.
Я ж був вигнаний з стольного-града Києва у свою провінцію ще 2 роки назад, з позорним клеймом: "ніщеброд". А тепер от як рієлтори заспівали...
airmax78 написав:Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантомом.
Я ж був вигнаний з стольного-града Києва у свою провінцію ще 2 роки назад, з позорним клеймом: "ніщеброд". А тепер от як рієлтори заспівали...
Може через рік-два будете з вершини краківського чи вроцлавського ржн зі своєї квіточки дулі крутити Києву. Правда, скоріше за все з іпотечної
airmax78 написав:Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантомом.
Я ж був вигнаний з стольного-града Києва у свою провінцію ще 2 роки назад, з позорним клеймом: "ніщеброд". А тепер от як рієлтори заспівали...
Може через рік-два будете з вершини краківського чи вроцлавського ржн зі своєї квіточки дулі крутити Києву. Правда, скоріше за все з іпотечної
через півроку рожеві краківські поні розійдуться і перестане сіяти вавельська райдуга, тоді може ще й розплющаться очі і пана акурта прочитають
airmax78 написав:Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантомом.
Я ж був вигнаний з стольного-града Києва у свою провінцію ще 2 роки назад, з позорним клеймом: "ніщеброд". А тепер от як рієлтори заспівали...
vitaliian написав:барабашов солома это саламандра?
Ну да Май 91года, наш толчок ещё совецкий с рейдами ОБХСС, сапоги зимние мне НЕ купили "Саламандру" по причине продажи по коммерческой стоимости 1800руб И это не привоз с заграницы где б они бы покупались челноками за марки, а тут уже по курсу чёрного рынка бы с наваром пересчитывались, это чисто на заводе по бартеру дали кому то, да "размер не подошёл", поэтому три конца. При курсе около 30руб/$ тогда и цене обуви под сотню там здесь бы они стоили как хорошая кожаная куртка тогда весной - 3500-5000 Цены на "Аkai","Hitachi","International" и прочие Голдстары приводить чтоб почувствовать копеечность зарплат 500руб и выше? А там, в НАТО, это было 1-3 дня работы на дядю.
vitaliian написав:BIGor что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.
Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...
Мне можно спросить? Нахрена нужна квартира в Киеве подрастающему поколению?
flyman написав:в Те ціни в продовольчих магазинах нижчі чим в Ірпені, і не тільки на імпорт
Ирпень дорогой по ценам, но не из за логистики, а из за высокой покупательской способности. Знаешь сколько в районе центрального парка супермаркетов? Пять! (два АТБ, Сильпо, Новус, Фора) это на квадрате 500*500 метров. И все недешевые. Кому надо дёшево едут в Ашан.
АТБ - это уже премиум-сегмент? Как все поменялось. На самом деле у вас опять сломалась логика. Пять магазов возле парка должны вызвать дикую конкуренцию. Но это привело только к тому что все подорожало. Придумайте другую причину.
slonomag написав:Если ребенка хотят оставить в Европе, то и родители наверное с ним останутся
да с какого перепуга. Я своих (10 лет до войны) не смог в киевскую область переместить, а то другая страна, легализация, документы, язык учить, работу искать не по специальности (чаще всего грязную). Круг общения заводить по новому. Очень сомневаюсь что массово народ к этому готов. А ребенку проще, круг общения у детей заводится быстро, язык осваивается легко, на получение специальности и легализации есть вагон времени.
slonomag написав:И Вы утверждаете что это никак не повлияет на рынок и цены останутся прежними
я утверждаю что на данный момент обвала нет, а некоторые города подорожали в долларах. Допустим со всей Украины выедет 10млн человек. Как вы это видите, Киев будет не заселён? Или в освобождённые киевские квартиры въедут те, кто раньше не мог себе этого позволить. С массовой миграцией прежде всего опустеют райцентры, потом областные центры. Затем миллионники. Киев опустеет последний.
...и последний выезжающий киевлянин выключит за собой свет в Борисполе.
А коверкать названия городов обязательно? Запорожье конечно не Киев, но не до такой же степени
Вы его своим отъездом оскорбили гораздо больше. Город это люди. Нет людей - нет города. А сейчас возмущаетесь 2мя перепутанными буквами в названии. Трусы или крестик? Я вам пример про арендаторшу не зря привёл. Не от большого ума она убежала.
Чужих нигде не любят, даже бродячая собака не чувствует себя безопасно на чужой территории. Вдобавок будете платить в кредиты, несколько лет учить язык. Ввяжетесь в расходы на переезд, на обустройство. Ваше рабочее место и парковку займут. А потом окажется уезжать было не обязательно. Если конечно у вас нет аллергии на Украину.
М-да, с логикой совсем плохо. Когда я искал путь как попасть в США, мне моя знакомая из США на полном серьезе вещала, что в Гринкард лотерею выиграть проще простого. Я ей просто математически доказал, что вероятность выигрыща составляет около 0,35% или 0,7% если участвуют оба супруга. Она мне с пеной у рта - вокруг меня живет много людей, которые выиграли в Лотерею. И она была права. Вокруг нее были те кто выиграл, а вокруг меня в Украине оставались те, кто не выиграл. И их было на порядки больше. Так и у вас. Та что уехала - лузер, а вы сдали другим. А вы у нее спросили - она себя считает лузером или нет? Я очень мало знаю людей в США, которые жалеют о приезде. Исключение - ватаны из рашкостана, которые почему-то приехали в США, чтобы ненавидеть эту страну изнутри. Такая вычурная форма шизофрении. Но при этом тоже не уезжают!!! Остальные, пройдя первые 2-3 года адаптации, вполне нормально себя чувствуют. Дети даже не вспоминают откуда приехали.