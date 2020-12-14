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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 гру, 2022 02:21
vitaliian написав: slonomag написав:
Может 20-30куе за пару лет и можно наскирдовать, так за такие деньги им никто квартиру не хочет продавать, а 50-100куе может быть уже проблема. Как думаете сколько ваши новые арендаторы будут скирдовать 350куе на квитку Аирмакса? Мы ведь говорим в контексте покупки квартиры. И да
извините за критику у вас советско-коммунистический подход. Может вам 60+ тогда в общем понятно. В 21 веке не обязательно всем иметь свою квартиру. Особенно людям делающим бизнес.
Если завтра подвернётся под бизнес локация с лучшей аудиторией, например в 50 км, что начинать канитель с продажами квартиры? Вы как никто знаете насколько это хлопотно.
Или продолжать долбить старую локацию?
У этих людей все в аренде, даже грузовик. И нет они не нищеброды, все могли бы купить, только оно мешать им будет.
Если арендованный сломается или попадет в дтп - завтра арендуют другой. А со своим пришлось бы возиться. Искать мастеров, запчасти, просить отремонтировать быстрее, потому что бизнес стоит. Нафиг оно им надо?
Отдельный сегмент, тот кто сдает жильё (и коммерцию) в аренду.
У нас живут много советских стереотипов типа аренда когда бабушка сдает комнату студенту. Но нет это отдельный большой рынок.
Сколько же мой арендатор будет скирдовать на Макса прелесть? Да нисколько, он либо её арендует либо нет, на своё усмотрение. Насколько она ему будет удобна во всех отношениях.
Поэтому не задавайте себе вопроса, сколько должен нищий копить на жильё. Нищий в принципе не должен этого делать. Жильё должен покупать тот, у кого на него есть
свободные деньги. И сдавать в аренду.
Нищий должен работать, а его зарплата покрывать рентные платежи. Если не покрывает, значит он бомж. А если покрывает с огромным запасом, значит он может снять себе дом с бассейном и отхлестать хозяина деньгами по лицу, если вода в бассейне будет холодная.
Две разные планеты, траектории которых не пересекаются - покупатели квартир и их арендаторы. Точнее пересекаются раз в месяц, в день оплаты за аренду.
А кто писал несколькими постами выше, что не умные родители вывозят детей, чтобы они не смогли купить квартиру в Киеве?
Вы как-то уже определились-бы - вы с умными или с красивыми.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 03:16
барабашов написав:drevlyanin
Штаны сколько на толчке допустим в марте 91го стоили? И не мальвины-варёнки у цыган с г0вна и синей краски, а Райфлы там или Монтана? Видик или телик как в каталоге Отто на какую зарплату можно было купить? "Солома" или "Батя" сколько стоили, доступны были с зарплаты бати?
Вы-бы еще пирамиды вспомнили.
90 и 91 год как раз.
У меня были.
Никак не мог понять что это за х.ня на ширинке.
Но удобные - ппц.
Это чтобы в джинсах можно было ногой выше головы махнуть...тоже полезное умение в то время в Киеве.
Хотя нет, пирамиды раньше были. 88 или 89.
Востаннє редагувалось rjkz
в Сер 21 гру, 2022 03:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 03:16
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантомом.
Я ж був вигнаний з стольного-града Києва у свою провінцію ще 2 роки назад, з позорним клеймом: "ніщеброд". А тепер от як рієлтори заспівали...
Ви капітулювали за крок до мети.
Мінус ще один перспективний покупець Вашої прелєсці)))
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Додано: Сер 21 гру, 2022 03:20
UA написав:
Что-то тема ремонтов заглохла. Был сегодня в Эпицентре и Леруа.
Ощущение что всё это сегодня работало для меня одного))
В Леруа была толпа... там организовали зарядки для мобилок.
В торговом зале только в отделе бытовой химии наблюдались люди.
Які ремонти без електроенергії????
Фсьо, до кінця війни ремонтів не буде. Хіба що замінити вікна, посічені осколками.
____
На ринку київської вторинки - все більше і більше пропозицій, за новими цінами.
Я впевнений, що ціни будуть все новішими і новішими))) дешевшими і дешевшими.
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