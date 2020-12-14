vitaliian написав:

slonomag написав: Может 20-30куе за пару лет и можно наскирдовать, так за такие деньги им никто квартиру не хочет продавать, а 50-100куе может быть уже проблема. Как думаете сколько ваши новые арендаторы будут скирдовать 350куе на квитку Аирмакса? Мы ведь говорим в контексте покупки квартиры. И да Может 20-30куе за пару лет и можно наскирдовать, так за такие деньги им никто квартиру не хочет продавать, а 50-100куе может быть уже проблема. Как думаете сколько ваши новые арендаторы будут скирдовать 350куе на квитку Аирмакса? Мы ведь говорим в контексте покупки квартиры. И да

извините за критику у вас советско-коммунистический подход. Может вам 60+ тогда в общем понятно. В 21 веке не обязательно всем иметь свою квартиру. Особенно людям делающим бизнес.Если завтра подвернётся под бизнес локация с лучшей аудиторией, например в 50 км, что начинать канитель с продажами квартиры? Вы как никто знаете насколько это хлопотно.Или продолжать долбить старую локацию?У этих людей все в аренде, даже грузовик. И нет они не нищеброды, все могли бы купить, только оно мешать им будет.Если арендованный сломается или попадет в дтп - завтра арендуют другой. А со своим пришлось бы возиться. Искать мастеров, запчасти, просить отремонтировать быстрее, потому что бизнес стоит. Нафиг оно им надо?Отдельный сегмент, тот кто сдает жильё (и коммерцию) в аренду.У нас живут много советских стереотипов типа аренда когда бабушка сдает комнату студенту. Но нет это отдельный большой рынок.Сколько же мой арендатор будет скирдовать на Макса прелесть? Да нисколько, он либо её арендует либо нет, на своё усмотрение. Насколько она ему будет удобна во всех отношениях.Поэтому не задавайте себе вопроса, сколько должен нищий копить на жильё. Нищий в принципе не должен этого делать. Жильё должен покупать тот, у кого на негосвободные деньги. И сдавать в аренду.Нищий должен работать, а его зарплата покрывать рентные платежи. Если не покрывает, значит он бомж. А если покрывает с огромным запасом, значит он может снять себе дом с бассейном и отхлестать хозяина деньгами по лицу, если вода в бассейне будет холодная.Две разные планеты, траектории которых не пересекаются - покупатели квартир и их арендаторы. Точнее пересекаются раз в месяц, в день оплаты за аренду.