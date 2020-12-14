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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10547105481054910550

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 02:21

  vitaliian написав:
  slonomag написав:Может 20-30куе за пару лет и можно наскирдовать, так за такие деньги им никто квартиру не хочет продавать, а 50-100куе может быть уже проблема. Как думаете сколько ваши новые арендаторы будут скирдовать 350куе на квитку Аирмакса? Мы ведь говорим в контексте покупки квартиры. И да
извините за критику у вас советско-коммунистический подход. Может вам 60+ тогда в общем понятно. В 21 веке не обязательно всем иметь свою квартиру. Особенно людям делающим бизнес.

Если завтра подвернётся под бизнес локация с лучшей аудиторией, например в 50 км, что начинать канитель с продажами квартиры? Вы как никто знаете насколько это хлопотно.

Или продолжать долбить старую локацию?

У этих людей все в аренде, даже грузовик. И нет они не нищеброды, все могли бы купить, только оно мешать им будет.

Если арендованный сломается или попадет в дтп - завтра арендуют другой. А со своим пришлось бы возиться. Искать мастеров, запчасти, просить отремонтировать быстрее, потому что бизнес стоит. Нафиг оно им надо?

Отдельный сегмент, тот кто сдает жильё (и коммерцию) в аренду.

У нас живут много советских стереотипов типа аренда когда бабушка сдает комнату студенту. Но нет это отдельный большой рынок.

Сколько же мой арендатор будет скирдовать на Макса прелесть? Да нисколько, он либо её арендует либо нет, на своё усмотрение. Насколько она ему будет удобна во всех отношениях.

Поэтому не задавайте себе вопроса, сколько должен нищий копить на жильё. Нищий в принципе не должен этого делать. Жильё должен покупать тот, у кого на него есть свободные деньги. И сдавать в аренду.

Нищий должен работать, а его зарплата покрывать рентные платежи. Если не покрывает, значит он бомж. А если покрывает с огромным запасом, значит он может снять себе дом с бассейном и отхлестать хозяина деньгами по лицу, если вода в бассейне будет холодная.

Две разные планеты, траектории которых не пересекаются - покупатели квартир и их арендаторы. Точнее пересекаются раз в месяц, в день оплаты за аренду.


А кто писал несколькими постами выше, что не умные родители вывозят детей, чтобы они не смогли купить квартиру в Киеве?
Вы как-то уже определились-бы - вы с умными или с красивыми.
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 03:16

  барабашов написав:drevlyanin
Штаны сколько на толчке допустим в марте 91го стоили? И не мальвины-варёнки у цыган с г0вна и синей краски, а Райфлы там или Монтана? Видик или телик как в каталоге Отто на какую зарплату можно было купить? "Солома" или "Батя" сколько стоили, доступны были с зарплаты бати?


Вы-бы еще пирамиды вспомнили.
:lol:
90 и 91 год как раз.
У меня были.
Никак не мог понять что это за х.ня на ширинке.
Но удобные - ппц.
Это чтобы в джинсах можно было ногой выше головы махнуть...тоже полезное умение в то время в Киеве. :mrgreen:

Хотя нет, пирамиды раньше были. 88 или 89.
Востаннє редагувалось rjkz в Сер 21 гру, 2022 03:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 09:18

  rjkz написав:М-да, с логикой совсем плохо
больная тема? На оскорбления переходить не будете?
  rjkz написав:Я очень мало знаю людей в США, которые жалеют о приезде
а я не знаю ни одного летчика истребителя и артистов балета значит их нет, правильно? А потом, у меня с логикой плохо.

вы подменяете понятие. Уехать и убежать не одно и то же. К отъезду человек готовится, прежде всего морально, учит язык, обдумывает обосновывает разные варианты, взвешивает все плюсы и минусы (для каждого они свои, не пытайтесь выдать опыт своего окружения за Истину, чем вы кстати злоупотребляете).

Когда человек понимает, что он делает и зачем, результат на выходе - качественно другой.

Единственное её обоснование "Ирпень разрушен и жить там стало невозможно" Насколько оно близко или далеко от Истины я здесь расписывать не стану, на ее место заехали другие люди и в этом "разрушенном Ирпене" делают бизнес.

А она свой бизнес потеряла, в лучшем случае устроится сиделкой или на завод. Или скажите беженцев сразу на гослужбу в чиновники берут? Пройдет немало лет прежде чем она выйдет на качество жизни, которое имела здесь не напрягаясь.

На субаренде она там точно зарабатывать не будет, все вкусные места заняты местными, и понаехов там не нужно. Для понаехов приготовлена грязная работа и скромные условия похожие на наши хостелы.

UPD у меня больше 10 знакомых разных лет выехало. Друг детства выехавший в 1994 в Израиль только в этом году купил свою квартиру (квартира красивая здесь без замечаний). На вопросе "чем вы там занимаетесь?" у каждого из них пропадает желание рассказывать о своей заграничной жизни. Апачиму
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 09:38, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 09:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:А они свой бизнес потеряла, в лучшем случае устроится сиделкой или на завод. Или скажите беженцев сразу на гослужбу в чиновники берут?

Вы говорили бьюти бизнес? Тут закордоном на раз два открывают, смотрю по групам наших, у нас эта сфера была более развита из-за дешевизны человеческого ресурса. А кто работал на заводе - идет на завод. Кто в ИТ - идет в ИТ. Вот у меня полно знакомых - пока никто на заводе не батрачит.
  vitaliian написав:Для понаехов приготовлена грязная работа и скромные условия похожие на наши хостелы.

Я понаєх, робота в ІТ, квартира 1+1 з однаковими дверями і ліфтом у підземний паркінг.
Щось під Ваші шаблони не підхожу.
Востаннє редагувалось BIGor в Сер 21 гру, 2022 09:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 09:34

  Faceless написав:
BIGor написав:
  airmax78 написав:Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантомом.

Я ж був вигнаний з стольного-града Києва у свою провінцію ще 2 роки назад, з позорним клеймом: "ніщеброд". А тепер от як рієлтори заспівали...
Може через рік-два будете з вершини краківського чи вроцлавського ржн зі своєї квіточки дулі крутити Києву. Правда, скоріше за все з іпотечної

Дулі не буду крутити, але про іпотеку тут Ви зря мене недооцінюєте, я збирав на 2к в Києві, це дуже великі гроші для Європи.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 09:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  airmax78 написав:А гіпсокартон є в продажу?

Є, але його зараз ймовірно роблять з вмістом золота.
В Леруа 2х1.2 влагостойкий -335-395 грн. Покупал по низкой и по высокой цене. Доставка 1 грн. ( Покупка свыше 2500 грн). Если нет света- оставляю в холле возле консьержа. Иногда и ночевал.
П.С. И опять, как обычно, нужен большой кусок.
Востаннє редагувалось lel в Сер 21 гру, 2022 09:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 09:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5519708:airmax78"]Ви зраджуєте мрію. Саме в той момент коли всесвіт почув Вас і зробив неможливе: опустив ціни на КРЖН на нечувані 12%. А Ви замість того, щоб реалізувати мрію кинулись за новим фантомом.

Я ж був вигнаний з стольного-града Києва у свою провінцію ще 2 роки назад, з позорним клеймом: "ніщеброд". А тепер от як рієлтори заспівали...
Може через рік-два будете з вершини краківського чи вроцлавського ржн зі своєї квіточки дулі крутити Києву. Правда, скоріше за все з іпотечної

Дулі не буду крутити, але про іпотеку тут Ви зря мене недооцінюєте, я збирав на 2к в Києві, це дуже великі гроші для Європи.[/quote]
Це непогані гроші для Польщі, країн на Балканах, Румунії, Болгарії, країн Балтії. Непогані, але не великі. Може вистачити на щось досить непогане в передмісті чи на окраїні міста. Це якщо казати про вартість екв 2к в Києві з ремонтом. Для Європи загалом - вистачить на перший внесок по іпотеці.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 09:54

  rjkz написав:что не умные родители вывозят детей, чтобы они не смогли купить квартиру в Киеве?
Вы как-то уже определились-бы - вы с умными или с красивыми.
я писал это к тому, что "вывезенные на учебу дети" не игроки кржн. Ваша под.ёбка намного ниже кассы.
vitaliian
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