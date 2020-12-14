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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10549105501055110552>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:17

  vitaliian написав:
  rjkz написав:что не умные родители вывозят детей, чтобы они не смогли купить квартиру в Киеве?
Вы как-то уже определились-бы - вы с умными или с красивыми.
я писал это к тому, что "вывезенные на учебу дети" не игроки кржн. Есть другие игроки, и их достаточно, так понятнее? Ваше замечание намного ниже кассы.

Вивезені на навчання не ігроки вже тому, що вчити дитину за кордоном недешеве заняття. Якщо це норм виш і країна. І, як правило, у сімей, які собі це можуть дозволити, питання квартири для дитини вненці не стоїть.
Щодо краківських прєлєстєй - ну ок. На околиці однуха з нормальним ремонтом метрів 40 - це сто тисяч. За ці гроші вже зараз можна купити ванбедрум метрів 60 в прицентраллі Києва. Вчора недарма згадував Вісляні тераси (центр) - там 22 тис зл на етапі інвестиції (5$ на моменті). Ну дадуть знижку 10% за кеш. Забудовники на роздоріжжі. Хтось не розпочинає нового, хтось продає буд. майданчик і знімає борди.
Востаннє редагувалось gonchik74 в Сер 21 гру, 2022 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:вы подменяете понятие. Уехать и убежать не одно и то же. К отъезду человек готовится, прежде всего морально, учит язык, обдумывает обосновывает разные варианты, взвешивает все плюсы и минусы (для каждого они свои, не пытайтесь выдать опыт своего окружения за Истину, чем вы кстати злоупотребляете).

Когда человек понимает, что он делает и зачем, результат на выходе - качественно другой.

Согласен. На выборке по своим знакомым (не очень большая и репрезентативная) могу сказать, что те, кто готовился и был на чемоданах, те уехали и устроились нормально. У них был базовый язык, понимание специфики страны - жилье, налоги, работа. Временная защита для них был подарок судьбы. Бухгалтерша с ребенком, работающая в ПФ, жила обычной жизнью, а через 5 дней оказалась на двухярусной койке в спортзале в Германии. Языка нет и не предвидится, физически работать трудно. Есть у нее шанс построить новую жизнь? Как только снимут "все бесплатно и еще деньги даем", вернется она домой в свой хрущик.
Так что останутся в большинстве те, кто и так планировал выезжать. С другой стороны таких, особенно среди молодежи, было достаточно много.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:25

  gonchik74 написав:Щодо краківських прєлєстєй - ну ок. На околиці однуха з нормальним ремонтом метрів 40 - це сто тисяч. За ці гроші вже зараз можна купити ванбедрум метрів 60 в прицентраллі Києва.

А десь у Ерітреї чи Сомалі за ці гроші можна цілий квартал придбати.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  lel написав:В Леруа 2х1.2 влагостойкий -335-395 грн.

Вы не бойкотируете компанию, которая не только не свернула бизнес в России, но и увольняет проукраинских работников в Украине? Жаль.
Я отказался от некоторых брендов и сетей (Ашан, Метро, например) из-за этого.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 21 гру, 2022 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Gastarbaiter написав:А десь у Ерітреї чи Сомалі за ці гроші можна цілий квартал придбати.

Ні. Коли говорити о якісном житлі у безпечному районі. Аірмакс приводив посилання, що у Сомалі квартири не дешевше, ніж були у Кийові.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:57

  Vlad442 написав:
  Gastarbaiter написав:А десь у Ерітреї чи Сомалі за ці гроші можна цілий квартал придбати.

Ні. Коли говорити о якісном житлі у безпечному районі. Аірмакс приводив посилання, що у Сомалі квартири не дешевше, ніж були у Кийові.

Але чому прицентралля Києва вважається кращим за околиці Кракова? Ось чого я не розумію.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 11:04

  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:
  Gastarbaiter написав:А десь у Ерітреї чи Сомалі за ці гроші можна цілий квартал придбати.

Ні. Коли говорити о якісном житлі у безпечному районі. Аірмакс приводив посилання, що у Сомалі квартири не дешевше, ніж були у Кийові.

Але чому прицентралля Києва вважається кращим за околиці Кракова? Ось чого я не розумію.

Це до Віталіана, він пояснить чому Ірпінь ліпше прицентралля Києва.
Може до села ближче на ШРТ, може і/або ціною, може що до лісосмуги смажити шашлики близько.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 21 гру, 2022 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 11:04

  gonchik74 написав:Щодо краківських прєлєстєй - ну ок. На околиці однуха з нормальним ремонтом метрів 40 - це сто тисяч. За ці гроші вже зараз можна купити ванбедрум метрів 60 в прицентраллі Києва. Вчора недарма згадував Вісляні тераси (центр) - там 22 тис зл на етапі інвестиції (5$ на моменті). Ну дадуть знижку 10% за кеш. Забудовники на роздоріжжі. Хтось не розпочинає нового, хтось продає буд. майданчик і знімає борди.
в Украине феноменально дешевле жильё. Через 10 лет когда мы будем в ЕС / НАТО тогда не только колбаса, но и цены будут краковские. Кстати, сравнивать столицу нужно со столицами, а Краков со Львовом корректнее сравнивать.
  flyman написав:Це до Віталіана, він пояснить чому Ірпінь ліпше прицентралля Києва.
Може до села ближче на ШРТ, може і/або ціною, може що до лісосмуги смажити шашлики близько
это 300 раз уже обсуждалось.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 11:14

  vitaliian написав:
  gonchik74 написав:Щодо краківських прєлєстєй - ну ок. На околиці однуха з нормальним ремонтом метрів 40 - це сто тисяч. За ці гроші вже зараз можна купити ванбедрум метрів 60 в прицентраллі Києва. Вчора недарма згадував Вісляні тераси (центр) - там 22 тис зл на етапі інвестиції (5$ на моменті). Ну дадуть знижку 10% за кеш. Забудовники на роздоріжжі. Хтось не розпочинає нового, хтось продає буд. майданчик і знімає борди.
в Украине феноменально дешевле жильё. Через 10 лет когда мы будем в ЕС / НАТО тогда не только колбаса, но и цены будут краковские. Кстати, сравнивать столицу нужно со столицами, а Краков со Львовом корректнее сравнивать.
  flyman написав:Це до Віталіана, він пояснить чому Ірпінь ліпше прицентралля Києва.
Може до села ближче на ШРТ, може і/або ціною, може що до лісосмуги смажити шашлики близько
это 300 раз уже обсуждалось.

К сожалению, "феноменально дешевое" не всегда более доступное. Сразу вспомнил что 2к квартиру что смотрели в Киеве выросла до 140 000 долл. США, так себе "доступное".
А если смотреть что-то равное по техническим характеристикам - одинаковые двери, нормальный двор, лифт в паркинг, 4-5 этажная застройка - то тут скорее всего Киев будет вообще недоступный.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 11:15

  flyman написав:У Вас поки що "перша фаза еміграції"
это точно, выехавшие на первой стадии такие счастливые. Но когда эйфория проходит, начинают аттаковать украинские форуме оффтопом, тип "вы вот тут сидите недвижимость обсуждаете, а где то на Майями теплый океан нежно ласкает мое голодное тело". Потом и эта стадия проходит, начинаются суровые маямские будни, оказывается красивые столики в ресторане только для его гостей, а для работников кухни - вонючая коморка, вчерашняя еда без устриц и назойливый беззубый мексиканец/вьетнамец - эмигрант с аналогичной судьбой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 11:26, всього редагувалось 5 разів.
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