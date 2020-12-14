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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 гру, 2022 10:17
vitaliian написав: rjkz написав:
что не умные родители вывозят детей, чтобы они не смогли купить квартиру в Киеве?
Вы как-то уже определились-бы - вы с умными или с красивыми.
я писал это к тому, что "вывезенные на учебу дети" не игроки кржн. Есть другие игроки, и их достаточно, так понятнее?
Ваше замечание намного ниже кассы.
Вивезені на навчання не ігроки вже тому, що вчити дитину за кордоном недешеве заняття. Якщо це норм виш і країна. І, як правило, у сімей, які собі це можуть дозволити, питання квартири для дитини вненці не стоїть.
Щодо краківських прєлєстєй - ну ок. На околиці однуха з нормальним ремонтом метрів 40 - це сто тисяч. За ці гроші вже зараз можна купити ванбедрум метрів 60 в прицентраллі Києва. Вчора недарма згадував Вісляні тераси (центр) - там 22 тис зл на етапі інвестиції (5$ на моменті). Ну дадуть знижку 10% за кеш. Забудовники на роздоріжжі. Хтось не розпочинає нового, хтось продає буд. майданчик і знімає борди.
Востаннє редагувалось gonchik74
в Сер 21 гру, 2022 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 10:18
vitaliian написав:
вы подменяете понятие. Уехать и убежать не одно и то же. К отъезду человек готовится, прежде всего морально, учит язык, обдумывает обосновывает разные варианты, взвешивает все плюсы и минусы (для каждого они свои, не пытайтесь выдать опыт своего окружения за Истину, чем вы кстати злоупотребляете).
Когда человек понимает, что он делает и зачем, результат на выходе - качественно другой.
Согласен. На выборке по своим знакомым (не очень большая и репрезентативная) могу сказать, что те, кто готовился и был на чемоданах, те уехали и устроились нормально. У них был базовый язык, понимание специфики страны - жилье, налоги, работа. Временная защита для них был подарок судьбы. Бухгалтерша с ребенком, работающая в ПФ, жила обычной жизнью, а через 5 дней оказалась на двухярусной койке в спортзале в Германии. Языка нет и не предвидится, физически работать трудно. Есть у нее шанс построить новую жизнь? Как только снимут "все бесплатно и еще деньги даем", вернется она домой в свой хрущик.
Так что останутся в большинстве те, кто и так планировал выезжать. С другой стороны таких, особенно среди молодежи, было достаточно много.
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Vlad442
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Додано: Сер 21 гру, 2022 10:25
gonchik74 написав:
Щодо краківських прєлєстєй - ну ок. На околиці однуха з нормальним ремонтом метрів 40 - це сто тисяч. За ці гроші вже зараз можна купити ванбедрум метрів 60 в прицентраллі Києва.
А десь у Ерітреї чи Сомалі за ці гроші можна цілий квартал придбати.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 10:26
lel написав:
В Леруа 2х1.2 влагостойкий -335-395 грн.
Вы не бойкотируете компанию, которая не только не свернула бизнес в России, но и увольняет проукраинских работников в Украине? Жаль.
Я отказался от некоторых брендов и сетей (Ашан, Метро, например) из-за этого.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Сер 21 гру, 2022 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Vlad442
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Додано: Сер 21 гру, 2022 10:30
Gastarbaiter написав:
А десь у Ерітреї чи Сомалі за ці гроші можна цілий квартал придбати.
Ні. Коли говорити о якісном житлі у безпечному районі. Аірмакс приводив посилання, що у Сомалі квартири не дешевше, ніж були у Кийові.
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Vlad442
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Додано: Сер 21 гру, 2022 10:57
Vlad442 написав: Gastarbaiter написав:
А десь у Ерітреї чи Сомалі за ці гроші можна цілий квартал придбати.
Ні. Коли говорити о якісном житлі у безпечному районі. Аірмакс приводив посилання, що у Сомалі квартири не дешевше, ніж були у Кийові.
Але чому прицентралля Києва вважається кращим за околиці Кракова? Ось чого я не розумію.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:04
Gastarbaiter написав: Vlad442 написав: Gastarbaiter написав:
А десь у Ерітреї чи Сомалі за ці гроші можна цілий квартал придбати.
Ні. Коли говорити о якісном житлі у безпечному районі. Аірмакс приводив посилання, що у Сомалі квартири не дешевше, ніж були у Кийові.
Але чому прицентралля Києва вважається кращим за околиці Кракова? Ось чого я не розумію.
Це до Віталіана, він пояснить чому Ірпінь ліпше прицентралля Києва.
Може до села ближче на ШРТ, може і/або ціною, може що до лісосмуги смажити шашлики близько.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 21 гру, 2022 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:04
gonchik74 написав:
Щодо краківських прєлєстєй - ну ок. На околиці однуха з нормальним ремонтом метрів 40 - це сто тисяч. За ці гроші вже зараз можна купити ванбедрум метрів 60 в прицентраллі Києва. Вчора недарма згадував Вісляні тераси (центр) - там 22 тис зл на етапі інвестиції (5$ на моменті). Ну дадуть знижку 10% за кеш. Забудовники на роздоріжжі. Хтось не розпочинає нового, хтось продає буд. майданчик і знімає борди.
в Украине феноменально дешевле жильё. Через 10 лет когда мы будем в ЕС / НАТО тогда не только колбаса, но и цены будут краковские. Кстати, сравнивать столицу нужно со столицами, а Краков со Львовом корректнее сравнивать.
flyman написав:
Це до Віталіана, він пояснить чому Ірпінь ліпше прицентралля Києва.
Може до села ближче на ШРТ, може і/або ціною, може що до лісосмуги смажити шашлики близько
это 300 раз уже обсуждалось.
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vitaliian
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:14
vitaliian написав:
в Украине феноменально дешевле жильё.
gonchik74 написав:
Щодо краківських прєлєстєй - ну ок. На околиці однуха з нормальним ремонтом метрів 40 - це сто тисяч. За ці гроші вже зараз можна купити ванбедрум метрів 60 в прицентраллі Києва. Вчора недарма згадував Вісляні тераси (центр) - там 22 тис зл на етапі інвестиції (5$ на моменті). Ну дадуть знижку 10% за кеш. Забудовники на роздоріжжі. Хтось не розпочинає нового, хтось продає буд. майданчик і знімає борди.
Через 10 лет когда мы будем в ЕС / НАТО тогда не только колбаса, но и цены будут краковские. Кстати, сравнивать столицу нужно со столицами, а Краков со Львовом корректнее сравнивать.
flyman написав:
Це до Віталіана, він пояснить чому Ірпінь ліпше прицентралля Києва.
Може до села ближче на ШРТ, може і/або ціною, може що до лісосмуги смажити шашлики близько
это 300 раз уже обсуждалось.
К сожалению, "феноменально дешевое" не всегда более доступное. Сразу вспомнил что 2к квартиру что смотрели в Киеве выросла до 140 000 долл. США, так себе "доступное".
А если смотреть что-то равное по техническим характеристикам - одинаковые двери, нормальный двор, лифт в паркинг, 4-5 этажная застройка - то тут скорее всего Киев будет вообще недоступный.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:15
flyman написав:
У Вас поки що "перша фаза еміграції"
это точно, выехавшие на первой стадии такие счастливые. Но когда эйфория проходит, начинают аттаковать украинские форуме оффтопом, тип "вы вот тут сидите недвижимость обсуждаете, а где то на Майями теплый океан нежно ласкает мое голодное тело". Потом и эта стадия проходит, начинаются суровые маямские будни, оказывается красивые столики в ресторане только для его гостей, а для работников кухни - вонючая коморка, вчерашняя еда без устриц и назойливый беззубый мексиканец/вьетнамец - эмигрант с аналогичной судьбой.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 21 гру, 2022 11:26, всього редагувалось 5 разів.
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