RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10549105501055110552

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 11:15

  vitaliian написав:
  gonchik74 написав:Щодо краківських прєлєстєй - ну ок. На околиці однуха з нормальним ремонтом метрів 40 - це сто тисяч. За ці гроші вже зараз можна купити ванбедрум метрів 60 в прицентраллі Києва. Вчора недарма згадував Вісляні тераси (центр) - там 22 тис зл на етапі інвестиції (5$ на моменті). Ну дадуть знижку 10% за кеш. Забудовники на роздоріжжі. Хтось не розпочинає нового, хтось продає буд. майданчик і знімає борди.
в Украине феноменально дешевле жильё. Через 10 лет когда мы будем в ЕС / НАТО тогда не только колбаса, но и цены будут краковские. Да сравнивать столицу нужно со столицами, а Краков со Львовом нужно сравнивать.

Не все так однозначно.

Мені цоколь виходив на ОКРЖН 3.5 зепешки вна UA, в Честохові кавалірка в 6 зепе в PL (саме дешевше, придатне до життя, та не аварійне, та не право безсрчного винайму)
В абсолютних числах, приблизно однаково.
Зараз, думаю, що і у відносних і абсолютних Польща буде дорожче.

З.І.

Львів на даний час у відносних суммах до зепе буде дорожче Кракова.

По якості ГТ Краків на порядок ліпше ГТ Львова.

Внутрішня та зовнішня міграція наразі сильно вплинула на ціни РН, тому щось стверджувати на довгострок, поки не вляжуться процеси складно.

Високі ризики, відповідно премія за ризик має бути адекватна
Востаннє редагувалось flyman в Сер 21 гру, 2022 11:28, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30147
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2591 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 11:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:Ви поживіть років зо два, тоді і приймайте рішення. А за півроку по приїзду думати про іпотеку. Потім можна пошкодувати, що впрягся.

Чего все так боятся ипотеки? Я не знаю какие ставки в Польше, но в Испании 3%. Тоесть ипотека на 20 лет выходит где-то 500евро в месяц или 6к в год. Ну тоесть если даже вдруг в Украине все наладится завтра и я решу вернутся, ну будет стоять квартира в Испании, буду на отдых на лето летать. 6к в год это как раз соизмеримые траты на отдых по всяким Турциям/Египтам пару раз в году. Ну буду в свою квартиру летать, а не в отели. Так при этом через 20 лет эта квартира станет полностью твоей, а не тупо отелям эти деньги отдашь.

Ну и продать всегда можно если что, даже пока квартира в ипотеке, вроде через 3-5 лет уже можно. И аренду на зимний период никто не отменял - куча контор за свои 20% будут ее сдавать и покрывать тебе половину ипотеки этой сдачей. Ну это как вариант если относишься к квартире чисто как приехать на месяц в море покупаться и личные вещи там не складируешь.
slonomag
 
Повідомлень: 159
З нами з: 23.11.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10549105501055110552
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2340, 2341, 2342
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23412 14998289
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 гру, 2022 09:24
vitaliian
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4987543
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5001
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.