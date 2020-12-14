vitaliian написав:в Украине феноменально дешевле жильё. Через 10 лет когда мы будем в ЕС / НАТО тогда не только колбаса, но и цены будут краковские. Да сравнивать столицу нужно со столицами, а Краков со Львовом нужно сравнивать.gonchik74 написав:Щодо краківських прєлєстєй - ну ок. На околиці однуха з нормальним ремонтом метрів 40 - це сто тисяч. За ці гроші вже зараз можна купити ванбедрум метрів 60 в прицентраллі Києва. Вчора недарма згадував Вісляні тераси (центр) - там 22 тис зл на етапі інвестиції (5$ на моменті). Ну дадуть знижку 10% за кеш. Забудовники на роздоріжжі. Хтось не розпочинає нового, хтось продає буд. майданчик і знімає борди.
Не все так однозначно.
Мені цоколь виходив на ОКРЖН 3.5 зепешки вна UA, в Честохові кавалірка в 6 зепе в PL (саме дешевше, придатне до життя, та не аварійне, та не право безсрчного винайму)
В абсолютних числах, приблизно однаково.
Зараз, думаю, що і у відносних і абсолютних Польща буде дорожче.
З.І.
Львів на даний час у відносних суммах до зепе буде дорожче Кракова.
По якості ГТ Краків на порядок ліпше ГТ Львова.
Внутрішня та зовнішня міграція наразі сильно вплинула на ціни РН, тому щось стверджувати на довгострок, поки не вляжуться процеси складно.
Високі ризики, відповідно премія за ризик має бути адекватна