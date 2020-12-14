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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 гру, 2022 11:15
vitaliian написав: gonchik74 написав:
Щодо краківських прєлєстєй - ну ок. На околиці однуха з нормальним ремонтом метрів 40 - це сто тисяч. За ці гроші вже зараз можна купити ванбедрум метрів 60 в прицентраллі Києва. Вчора недарма згадував Вісляні тераси (центр) - там 22 тис зл на етапі інвестиції (5$ на моменті). Ну дадуть знижку 10% за кеш. Забудовники на роздоріжжі. Хтось не розпочинає нового, хтось продає буд. майданчик і знімає борди.
в Украине феноменально дешевле жильё. Через 10 лет когда мы будем в ЕС / НАТО тогда не только колбаса, но и цены будут краковские. Да сравнивать столицу нужно со столицами, а Краков со Львовом нужно сравнивать.
Не все так однозначно.
Мені цоколь виходив на ОКРЖН 3.5 зепешки вна UA, в Честохові кавалірка в 6 зепе в PL (саме дешевше, придатне до життя, та не аварійне, та не право безсрчного винайму)
В абсолютних числах, приблизно однаково.
Зараз, думаю, що і у відносних і абсолютних Польща буде дорожче.
З.І.
Львів на даний час у відносних суммах до зепе буде дорожче Кракова.
По якості ГТ Краків на порядок ліпше ГТ Львова.
Внутрішня та зовнішня міграція наразі сильно вплинула на ціни РН, тому щось стверджувати на довгострок, поки не вляжуться процеси складно.
Високі ризики, відповідно премія за ризик має бути адекватна
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 21 гру, 2022 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:27
flyman написав:
Ви поживіть років зо два, тоді і приймайте рішення. А за півроку по приїзду думати про іпотеку. Потім можна пошкодувати, що впрягся.
Чего все так боятся ипотеки? Я не знаю какие ставки в Польше, но в Испании 3%. Тоесть ипотека на 20 лет выходит где-то 500евро в месяц или 6к в год. Ну тоесть если даже вдруг в Украине все наладится завтра и я решу вернутся, ну будет стоять квартира в Испании, буду на отдых на лето летать. 6к в год это как раз соизмеримые траты на отдых по всяким Турциям/Египтам пару раз в году. Ну буду в свою квартиру летать, а не в отели. Так при этом через 20 лет эта квартира станет полностью твоей, а не тупо отелям эти деньги отдашь.
Ну и продать всегда можно если что, даже пока квартира в ипотеке, вроде через 3-5 лет уже можно. И аренду на зимний период никто не отменял - куча контор за свои 20% будут ее сдавать и покрывать тебе половину ипотеки этой сдачей. Ну это как вариант если относишься к квартире чисто как приехать на месяц в море покупаться и личные вещи там не складируешь.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:31
slonomag написав: flyman написав:
Ви поживіть років зо два, тоді і приймайте рішення. А за півроку по приїзду думати про іпотеку. Потім можна пошкодувати, що впрягся.
Чего все так боятся ипотеки? Я не знаю какие ставки в Польше, но в Испании 3%. Тоесть ипотека на 20 лет выходит где-то 500евро в месяц или 6к в год. Ну тоесть если даже вдруг в Украине все наладится завтра и я решу вернутся, ну будет стоять квартира в Испании, буду на отдых на лето летать. 6к в год это как раз соизмеримые траты на отдых по всяким Турциям/Египтам пару раз в году. Ну буду в свою квартиру летать, а не в отели. Так при этом через 20 лет эта квартира станет полностью твоей, а не тупо отелям эти деньги отдашь.
Ну и продать всегда можно если что, даже пока квартира в ипотеке, вроде через 3-5 лет уже можно. И аренду на зимний период никто не отменял - куча контор за свои 20% будут ее сдавать и покрывать тебе половину ипотеки этой сдачей. Ну это как вариант если относишься к квартире чисто как приехать на месяц в море покупаться и личные вещи там не складируешь.
Не сподобається Польща/Іспанія, а ти вліз в іпотеку.
Щось купувати на РН є зміст, коли ти знаєш, що будеш користуватися тою нерухомістю не менше 7 років.
А купляти/продавати, то втрачаєш занадто на транзиційних витратах (комісії, податки ...), ще можна попасти на дно/пік і пролетіти в таймінгу
Про варіант "дача на морі", почитайте акурта, або попросіть розповісти історії його знайомих
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 21 гру, 2022 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:34
flyman написав: vitaliian написав: gonchik74 написав:
Щодо краківських прєлєстєй - ну ок. На околиці однуха з нормальним ремонтом метрів 40 - це сто тисяч. За ці гроші вже зараз можна купити ванбедрум метрів 60 в прицентраллі Києва. Вчора недарма згадував Вісляні тераси (центр) - там 22 тис зл на етапі інвестиції (5$ на моменті). Ну дадуть знижку 10% за кеш. Забудовники на роздоріжжі. Хтось не розпочинає нового, хтось продає буд. майданчик і знімає борди.
в Украине феноменально дешевле жильё. Через 10 лет когда мы будем в ЕС / НАТО тогда не только колбаса, но и цены будут краковские. Да сравнивать столицу нужно со столицами, а Краков со Львовом нужно сравнивать.
Не все так однозначно.
Мені цоколь виходив на ОКРЖН 3.5 зепешки вна UA, в Честохові кавалірка в 6 зепе в PL (саме дешевше, придатне до життя, та не аварійне, та не право безсрчного винайму)
В абсолютних числах, приблизно однаково.
Зараз, думаю, що і у відносних і абсолютних Польща буде дорожче.
З.І.
Львів на даний час у відносних суммах до зепе буде дорожче Кракова.
По якості ГТ Краків на порядок ліпше ГТ Львова.
Внутрішня та зовнішня міграція наразі сильно вплинула на ціни РН, тому щось стверджувати на довгострок, поки не вляжуться процеси складно.
Високі ризики, відповідно премія за ризик має бути адекватна
Треба ж додавати примітку, що оті кавалірки, цоколі то десь на рівні комори
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:35
flyman написав:
Щось купувати на РН є зміст, коли ти знаєш, що будеш користуватися тою нерухомістю не менше 7 років.
Ну как домик на море, можно и 30 лет использовать. Польша в этом плане наверное не сильно подходит, но морские страны: Болгария, Испания, Турция и тд очень даже. Или опять же отдать ключи агенству и пусть сдают в аренду. Часть ипотеки покроется, потом продашь и выйдешь в +. И будет приятный бонус к пенсии. При 3% сдача в аренду за 20 лет уж точно покроет все комиссии еще и часть ипотеки закроет.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:35
slonomag написав:
6к в год это как раз соизмеримые траты на отдых по всяким Турциям/Египтам пару раз в году
в египетские 6куе входит перелет на 4 человека в обе стороны, а в 500евро платежа по ипотеке он входит?
Дальше больше. У вас всё хорошо - летите 2 раза в год в Египет. Что то не хорошо - не летите. С ипотекой такой финт не проходит. Разве что если получится (по схеме долярчика) сдать её в аренду, чтобы арендаторы платили ипотеку и комуналь вместо вас. Но тогда схема "отдыхать в своём" на период аренды отпадает.
Обычно, тем кто приехал 3 дня назад ипотеку не дают. Но здесь я не консультант, по моей логике это тупо. Банк должен быть в вас уверен, что вы надёжно трудоустроены и завтра не уедете обратно. В договоре могут быть ограничения по данным пунктам.
Ипотека и сдача в аренду это не гибкие инструменты. Особо ими не покрутишь.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 21 гру, 2022 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:41
vitaliian написав: slonomag написав:
6к в год это как раз соизмеримые траты на отдых по всяким Турциям/Египтам пару раз в году
в египетские 6куе входит перелет на 4 человека в обе стороны, а в 500евро платежа по ипотеке он входит?
Дальше больше. У вас всё хорошо - летите 2 раза в год в Египет. Что то не хорошо - не летите. С ипотекой такой финт не проходит. Разве что если получится (по схеме долярчика) сдать её в аренду, чтобы арендаторы платили ипотеку и комуналь вместо вас. Но тогда схема "отдыхать в своём" на период аренды отпадает.
Летел в Испанию с Венгрии - 50евро билет. На 4х в 2 конца 400евро + 200евро добраться до Венгрии. Если в Украине все наладится то можно будет и из Киева летать +/- за те же деньги наверное.
В Испании сплошь и рядом практикуется аренда на 9 месяцев. Летом половина туристических городов заполнена немцами/англичанами (владельцами квартир), сентябрь-май сдается за те же 500-600евро в месяц.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:41
slonomag написав: flyman написав:
Ви поживіть років зо два, тоді і приймайте рішення. А за півроку по приїзду думати про іпотеку. Потім можна пошкодувати, що впрягся.
Чего все так боятся ипотеки? Я не знаю какие ставки в Польше, но в Испании 3%. Тоесть ипотека на 20 лет выходит где-то 500евро в месяц или 6к в год. Ну тоесть если даже вдруг в Украине все наладится завтра и я решу вернутся, ну будет стоять квартира в Испании, буду на отдых на лето летать. 6к в год это как раз соизмеримые траты на отдых по всяким Турциям/Египтам пару раз в году. Ну буду в свою квартиру летать, а не в отели. Так при этом через 20 лет эта квартира станет полностью твоей, а не тупо отелям эти деньги отдашь.
Ну и продать всегда можно если что, даже пока квартира в ипотеке, вроде через 3-5 лет уже можно. И аренду на зимний период никто не отменял - куча контор за свои 20% будут ее сдавать и покрывать тебе половину ипотеки этой сдачей. Ну это как вариант если относишься к квартире чисто как приехать на месяц в море покупаться и личные вещи там не складируешь.
Це відома психологічна пастка, насправді. Отеє "зате буде куди їздити відпочивати". А в реальності буде нав'зливий єдиний варіянт, бо "нащо кудись їхати, якщо є своє, за яке платимо", а окрім іпотеки треба ще утримувати то житло, платити за якесь обслуговування і т п.
Ні, я не в сенсі відмоляю від покупки того, що реально подобається, хоч так хоч в іпотеку. Але якщо підхід "та хай буде, якщо жити не будемо, хоч відпочивати можна", платити за це тисячі долярів на рік (іпотека і комунальні, можливо ще податки), а на виході - не готель чи апартаменти на першій лінії з усім сервісом, а порожня квартира, де по приїзді ще прибирати, і все робити самотужки, то якось" резиденція для відпусток" виглядає не дуже привабливо і невиправдано дорого.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:42
vitaliian написав:
Обычно, тем кто приехал 3 дня назад ипотеку не дают. Но здесь я не консультант, по моей логике это тупо. Банк должен быть в вас уверен, что вы надёжно трудоустроены и завтра не уедете обратно. В договоре могут быть ограничения по данным пунктам.
6 месяцев уплаты налогов в Испании. Тогда ты налоговый резидент и берешь ипотеку на общих основаниях как испанец.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:43
vitaliian написав:
Через 10 лет когда мы будем в ЕС / НАТО тогда не только колбаса, но и цены будут краковские. Кстати, сравнивать столицу нужно со столицами, а Краков со Львовом корректнее сравнивать.
Столица, центр... Какие-то шаблонные категории. Чем жизнь в столице луше жизни в обычном крупном городе? Чем жизнь в центре лучше жизни в спальнике на окраине?
Кстати, посмотрите на цены в Софии. Думаю, уместнее сравнивать Киев с этим городом, но со скидкой на уже 15-летнее членство Болгарии во всех этих ЕС и натах.
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