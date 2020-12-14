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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 гру, 2022 11:47
Faceless
Тим хто не шукав житло в Польщі давати примітку що то як хрущі, тільки ще гірше (довоєнний, міжвоєнний житловий фонд, опалення вуглем).
Хрущі в порівнянні з ним, то лакшері.
А по площі приблизно однакове, оглядав від 15 до 30+ м2.
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flyman
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:47
Faceless не ну я же рассматриваю это как крайний случай вероятность которого 10%. Типа вот совсем все плохо, испанцы оказались мега плохими ребятами, жить невыносимо и единственный вариант возвращение в Украину. Тоесть даже в таком крайне негативном сценарии это не значит что все, квартира в ипотеке это смерть. Все равно ее можно использовать и для себя, и для аренды, и на пенсию продать. Она же не взорвется ровно через 20 лет как только выплатишь ипотеку, может даже подорожает к тому времени. В любом случае это не будет 100% потеря денег.
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slonomag
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:47
vitaliian написав: slonomag написав:
6к в год это как раз соизмеримые траты на отдых по всяким Турциям/Египтам пару раз в году
в египетские 6куе входит перелет на 4 человека в обе стороны, а в 500евро платежа по ипотеке он входит?
Дальше больше. У вас всё хорошо - летите 2 раза в год в Египет. Что то не хорошо - не летите. С ипотекой такой финт не проходит. Разве что если получится (по схеме долярчика) сдать её в аренду, чтобы арендаторы платили ипотеку и комуналь вместо вас. Но тогда схема "отдыхать в своём" на период аренды отпадает.
Обычно, тем кто приехал 3 дня назад ипотеку не дают. Но здесь я не консультант, по моей логике это тупо. Банк должен быть в вас уверен, что вы не уедете обратно.
Єгипет/туреччина - харчування, прибирання, розваги/ перша лінія. У мене компаньон купив під Барсою віллу за майже лям і ще пів вклав в ремонт. Це добре, що зараз та вілла стала запасним аеродромом і всі там тусять, і громадянство отримав на п‘ятьох членів сім‘ї під цю інвестицію ще до війни. А так тисяча в місяць лише умовна комуналь+ трясешся, щоб бомжі не заселились. Плюс машину мусиш мати там окрему. Так от, море наче і за 300-500 метрів, а ногами не дійдеш - автострада не дає. Їдеш машиною, на розворот, потім паркінг шукаєш.
Одним словом - не варто порівнювати відпочинок в готелі і в своїй квартирі. Це вже не говорячи, що їздити 30 років в одне місце - треба дуже себе не любити.
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gonchik74
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:48
Faceless написав: slonomag написав: flyman написав:
Ви поживіть років зо два, тоді і приймайте рішення. А за півроку по приїзду думати про іпотеку. Потім можна пошкодувати, що впрягся.
Чего все так боятся ипотеки? Я не знаю какие ставки в Польше, но в Испании 3%. Тоесть ипотека на 20 лет выходит где-то 500евро в месяц или 6к в год. Ну тоесть если даже вдруг в Украине все наладится завтра и я решу вернутся, ну будет стоять квартира в Испании, буду на отдых на лето летать. 6к в год это как раз соизмеримые траты на отдых по всяким Турциям/Египтам пару раз в году. Ну буду в свою квартиру летать, а не в отели. Так при этом через 20 лет эта квартира станет полностью твоей, а не тупо отелям эти деньги отдашь.
Ну и продать всегда можно если что, даже пока квартира в ипотеке, вроде через 3-5 лет уже можно. И аренду на зимний период никто не отменял - куча контор за свои 20% будут ее сдавать и покрывать тебе половину ипотеки этой сдачей. Ну это как вариант если относишься к квартире чисто как приехать на месяц в море покупаться и личные вещи там не складируешь.
Це відома психологічна пастка, насправді. Отеє "зате буде куди їздити відпочивати". А в реальності буде нав'зливий єдиний варіянт, бо "нащо кудись їхати, якщо є своє, за яке платимо", а окрім іпотеки треба ще утримувати то житло, платити за якесь обслуговування і т п.
Ні, я не в сенсі відмоляю від покупки того, що реально подобається, хоч так хоч в іпотеку. Але якщо підхід "та хай буде, якщо жити не будемо, хоч відпочивати можна", платити за це тисячі долярів на рік (іпотека і комунальні, можливо ще податки), а на виході - не готель чи апартаменти на першій лінії з усім сервісом, а порожня квартира, де по приїзді ще прибирати, і все робити самотужки, то якось" резиденція для відпусток" виглядає не дуже привабливо і невиправдано дорого.
Ну наразі, оцей запасний варіант квартирки у моря дуже вистрелив, почитайте хоча б Акурта. Та і в мене є один знайомий, що задовго до війни купив однушку в Болгарії у моря. Під час війни це їм дуже допомогло.
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BIGor
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:49
slonomag написав:
Летел в Испанию с Венгрии - 50евро билет. На 4х в 2 конца 400евро + 200евро добраться до Венгрии. Если в Украине все наладится то можно будет и из Киева летать +/- за те же деньги наверное
соседи по коммерции купили помещение, сделали ремонт и куда то уехали. А тут война, городская канализация не работала, но кто знал, короче их затопили. Пишут им в домовом чате, из под вашей двери текут фекалии, хозяйка отвечает я с грудным ребенком в Германии а муж в ВСУ. Оба приехать не можем. Терпите. Передавали ключи, дистанционно искали людей кто бы взялся хотя бы фекалии отмыть. Круто, когда есть недвижимость черти где, а приехать не можешь.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:54
vitaliian написав: slonomag написав:
Летел в Испанию с Венгрии - 50евро билет. На 4х в 2 конца 400евро + 200евро добраться до Венгрии. Если в Украине все наладится то можно будет и из Киева летать +/- за те же деньги наверное
соседи по коммерции купили помещение, сделали ремонт и куда то уехали. А тут война, городская канализация не работала, но кто знал, короче их затопили. Пишут им в домовом чате, из под вашей двери текут фекалии, хозяйка отвечает я с грудным ребенком в Германии а муж в ВСУ. Оба приехать не можем. Терпите. Передавали ключи, дистанционно искали людей кто бы взялся. Ну вы поняли как это круто когда есть недвижимость черти где.
Ну поэтому удобно оставлять ключи агенству недвиги чтобы сдавали пока тебя нет и контролили эти вопросы. Или консьержу в доме, тут это нормальная практика. Я бы не сказал что это вот прям нерешаемая проблема.
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slonomag
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:55
vitaliian написав: slonomag написав:
Летел в Испанию с Венгрии - 50евро билет. На 4х в 2 конца 400евро + 200евро добраться до Венгрии. Если в Украине все наладится то можно будет и из Киева летать +/- за те же деньги наверное
соседи по коммерции купили помещение, сделали ремонт и куда то уехали. А тут война, городская канализация не работала, но кто знал, короче их затопили. Пишут им в домовом чате, из под вашей двери текут фекалии, хозяйка отвечает я с грудным ребенком в Германии а муж в ВСУ. Оба приехать не можем. Терпите. Передавали ключи, дистанционно искали людей кто бы взялся. Круто, когда есть недвижимость черти где, а приехать не можешь.
Ну хоч я не сильно в ремонт цоколя вклався, на 1куе мінімум міноре, що за рік проживання там, а не в оренді окупилося: зекономив, значить заробив
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flyman
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:56
vitaliian написав:
Ипотека и сдача в аренду это не гибкие инструменты. Особо ими не покрутишь.
Я скучный програмист, у меня деньги или тупо под подушкой/на счету лежат, или так хоть какая-то польза от них будет
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slonomag
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:56
Gastarbaiter написав: vitaliian написав:
Через 10 лет когда мы будем в ЕС / НАТО тогда не только колбаса, но и цены будут краковские. Кстати, сравнивать столицу нужно со столицами, а Краков со Львовом корректнее сравнивать.
Столица, центр... Какие-то шаблонные категории. Чем жизнь в столице луше жизни в обычном крупном городе? Чем жизнь в центре лучше жизни в спальнике на окраине?
Кстати, посмотрите на цены в Софии. Думаю, уместнее сравнивать Киев с этим городом, но со скидкой на уже 15-летнее членство Болгарии во всех этих ЕС и натах.
То все дуже суб'єктивно
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Faceless
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:59
BIGor написав: Faceless написав:
slonomag написав:Чего все так боятся ипотеки? Я не знаю какие ставки в Польше, но в Испании 3%. Тоесть ипотека на 20 лет выходит где-то 500евро в месяц или 6к в год. Ну тоесть если даже вдруг в Украине все наладится завтра и я решу вернутся, ну будет стоять квартира в Испании, буду на отдых на лето летать. 6к в год это как раз соизмеримые траты на отдых по всяким Турциям/Египтам пару раз в году. Ну буду в свою квартиру летать, а не в отели. Так при этом через 20 лет эта квартира станет полностью твоей, а не тупо отелям эти деньги отдашь.
Ну и продать всегда можно если что, даже пока квартира в ипотеке, вроде через 3-5 лет уже можно. И аренду на зимний период никто не отменял - куча контор за свои 20% будут ее сдавать и покрывать тебе половину ипотеки этой сдачей. Ну это как вариант если относишься к квартире чисто как приехать на месяц в море покупаться и личные вещи там не складируешь.
Це відома психологічна пастка, насправді. Отеє "зате буде куди їздити відпочивати". А в реальності буде нав'зливий єдиний варіянт, бо "нащо кудись їхати, якщо є своє, за яке платимо", а окрім іпотеки треба ще утримувати то житло, платити за якесь обслуговування і т п.
Ні, я не в сенсі відмоляю від покупки того, що реально подобається, хоч так хоч в іпотеку. Але якщо підхід "та хай буде, якщо жити не будемо, хоч відпочивати можна", платити за це тисячі долярів на рік (іпотека і комунальні, можливо ще податки), а на виході - не готель чи апартаменти на першій лінії з усім сервісом, а порожня квартира, де по приїзді ще прибирати, і все робити самотужки, то якось" резиденція для відпусток" виглядає не дуже привабливо і невиправдано дорого.
Ну наразі, оцей запасний варіант квартирки у моря дуже вистрелив, почитайте хоча б Акурта. Та і в мене є один знайомий, що задовго до війни купив однушку в Болгарії у моря. Під час війни це їм дуже допомогло.
У Акурта то була зважена покупка з метою хай періодичного, але тривалого життя. І аж ніяк "ну хай буде, може буду хоч часом приїздити відпочивати". Ну, це якщо оцінювати по його дописам. Я такий підхід підтримую
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Faceless
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