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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10552105531055410555>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 12:07

  slonomag написав:Ну поэтому удобно оставлять ключи агенству недвиги чтобы сдавали пока тебя нет и контролили эти вопросы. Или консьержу в доме, тут это нормальная практика. Я бы не сказал что это вот прям нерешаемая проблема
ключи агентству это дополнительный человеческий фактор между вами и недвижимостью. Он вам точно нужен?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 12:14

  Gastarbaiter написав:
  vitaliian написав:Через 10 лет когда мы будем в ЕС / НАТО тогда не только колбаса, но и цены будут краковские. Кстати, сравнивать столицу нужно со столицами, а Краков со Львовом корректнее сравнивать.

Столица, центр... Какие-то шаблонные категории. Чем жизнь в столице луше жизни в обычном крупном городе? Чем жизнь в центре лучше жизни в спальнике на окраине?
Кстати, посмотрите на цены в Софии. Думаю, уместнее сравнивать Киев с этим городом, но со скидкой на уже 15-летнее членство Болгарии во всех этих ЕС и натах.
длинная история. Для меня ментальностью, но это субъективно. В городе моего детства все постоянно жалуются, даже те у которых на общем фоне всё ок. И... ничего не делают по МОПам. В моем ЖК в Ирпене постоянно что то делают. Из недавнего утеплили альтанку и поставили туда буржуйку.

Киев это финансовый центр, поскольку бюджеты распределяется неравномерно, деньги (в нашем случае) концентрируются в столице. В центре Киева я жить не хочу, не буду перечислять почему, это тоже субъективно. Окраины бывают разные. Оболонь и южная Борщаговка разница примерно как Сомали и Германия.
  flyman написав:Тим хто не шукав житло в Польщі давати примітку що то як хрущі, тільки ще гірше (довоєнний, міжвоєнний житловий фонд, опалення вуглем).
таких гадюшников какие я видел в Польше надо ещё поискать. Вот где реновация плачет. Но не везде. В подкарпатском воеводстве все более менее прилично. Я рассматривал Жешув для переезда.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 12:21, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 12:20

  vitaliian написав:
  slonomag написав:Ну поэтому удобно оставлять ключи агенству недвиги чтобы сдавали пока тебя нет и контролили эти вопросы. Или консьержу в доме, тут это нормальная практика. Я бы не сказал что это вот прям нерешаемая проблема
ключи агентству это дополнительный человеческий фактор между вами и недвижимостью. Он вам точно нужен?

Ну сотни тысяч людей тут так делают и вроде еще никто не умер. Наверное есть какие-то нюансы как везде, но в целом вроде как схема работает. Ну и опять же, я не претендую на идеальность этого плана, просто меня удивляет что люди относятся к относительно копеечной ипотеке под 3% как будто это что-то из серии казино - или пан, или пропал. Мой посыл в том что даже если все будет очень плохо в Польше/Испании/любой другой европейской стране, то всегда можно пропетлять и ипотека не будет какой-то мега удавкой на шее.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 12:23

  slonomag написав:Ну сотни тысяч людей тут так делают и вроде еще никто не умер. Наверное есть какие-то нюансы как везде, но в целом вроде как схема работает
ответственные агенства это круто и Украине есть тут к чему стремиться.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 12:24, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 12:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

slonomag написав:
  vitaliian написав:
  slonomag написав:Ну поэтому удобно оставлять ключи агенству недвиги чтобы сдавали пока тебя нет и контролили эти вопросы. Или консьержу в доме, тут это нормальная практика. Я бы не сказал что это вот прям нерешаемая проблема
ключи агентству это дополнительный человеческий фактор между вами и недвижимостью. Он вам точно нужен?

Ну сотни тысяч людей тут так делают и вроде еще никто не умер. Наверное есть какие-то нюансы как везде, но в целом вроде как схема работает. Ну и опять же, я не претендую на идеальность этого плана, просто меня удивляет что люди относятся к относительно копеечной ипотеке под 3% как будто это что-то из серии казино - или пан, или пропал. Мой посыл в том что даже если все будет очень плохо в Польше/Испании/любой другой европейской стране, то всегда можно пропетлять и ипотека не будет какой-то мега удавкой на шее.
Ну, щодо копійчаності. Щось мені підказує, що ставка таки плаваюча, і 3% - це те що зараз. Ставка зростає - зростає й платіж. Часом в рази
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 12:26

  slonomag написав:
  vitaliian написав:Ипотека и сдача в аренду это не гибкие инструменты. Особо ими не покрутишь.

Я скучный програмист, у меня деньги или тупо под подушкой/на счету лежат, или так хоть какая-то польза от них будет :)

Почему все успешные кейсы эмигрантов обязательно айтишники? Забираю историю про свою арендаторшу обратно...в вашем случае она не актуальна. Айтишнику хорошо там, где стабильный интернет и вкусная еда. То есть почти везде.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 12:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Ну, щодо копійчаності. Щось мені підказує, що ставка таки плаваюча, і 3% - це те що зараз. Ставка зростає - зростає й платіж. Часом в рази

Не, это как раз фиксированная. Плавающую я не смотрю так как сейчас с ней западло. Она считается как еврибор (средняя ставка по Европе) + 1% банку и последние 5 лет получалось что люди платили вообще 1% так как еврибор был 0, а иногда даже отрицательный. А вот последние пол года он пошел в рост, сейчас 3% + 1% банку - люди уже 4% платят. И откатится он к 0 или нет не известно. А может и еще вырасти. А 3% ты взял и ты знаешь сколько ты заплатишь вплоть до 239 месяца.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 12:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Gastarbaiter написав:Але чому прицентралля Києва вважається кращим за околиці Кракова? Ось чого я не розумію.

Мабуть з прицентралля легше доїхати до роботи на авто? Чи дійти пішки.
  vitaliian написав:в Украине феноменально дешевле жильё. Через 10 лет когда мы будем в ЕС / НАТО тогда не только колбаса, но и цены будут краковские.

В цьому є сенс коли ви говорите в Україні. Не в Кийові, а в Україні.
Щодо Кийова, то не все так просто. Наприклад Софія вже давно в НАТО та ЄС, але у 21 ціни були дешевші за Київські. Одним з наслідком вступу до ЄС буде зменшення фактору столиці та центра міграції.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 12:34

  vitaliian написав:
  slonomag написав:
  vitaliian написав:Ипотека и сдача в аренду это не гибкие инструменты. Особо ими не покрутишь.

Я скучный програмист, у меня деньги или тупо под подушкой/на счету лежат, или так хоть какая-то польза от них будет :)

Почему все успешные кейсы эмигрантов обязательно айтишники? Забираю историю про свою арендаторшу обратно...в вашем случае она не актуальна. Айтишнику хорошо там, где стабильный интернет и вкусная еда. То есть почти везде.

Бомбы на голову не падают и повестки не раздают. Сегодня эти пункты я бы поставил на первое место. Остальное решаемо.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 12:36

  vitaliian написав:длинная история. Для меня ментальностью, но это субъективно. В городе моего детства все постоянно жалуются, даже те у которых на общем фоне всё ок. И... ничего не делают по МОПам. В моем ЖК в Ирпене постоянно что то делают. Из недавнего утеплили альтанку и поставили туда буржуйку.

Киев это финансовый центр, поскольку бюджеты распределяется неравномерно, деньги (в нашем случае) концентрируются в столице. В центре Киева я жить не хочу, не буду перечислять почему, это тоже субъективно. Окраины бывают разные. Оболонь и южная Борщаговка разница примерно как Сомали и Германия.

Примерно такой ответ и предполагал. Т.е. для вас прелести жизни в столице определяются, образно говоря, наличием ровных дорог и подачей воды не по графику. Что является признаком слабого развития страны в целом, когда денег хватает только на поддержание центра. Но если предположить, что в условных Кропивницком, Сумах или Бердянске будет работа с сопоставимой оплатой, ровные дороги, бесперебойное водоснабжение и даже кинотеатр с новым Аватаром - то прелесть жизни в тесной шумной столице становится сомнительной.
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