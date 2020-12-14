slonomag написав:

Чего все так боятся ипотеки? Я не знаю какие ставки в Польше, но в Испании 3%. Тоесть ипотека на 20 лет выходит где-то 500евро в месяц или 6к в год. Ну тоесть если даже вдруг в Украине все наладится завтра и я решу вернутся, ну будет стоять квартира в Испании, буду на отдых на лето летать. 6к в год это как раз соизмеримые траты на отдых по всяким Турциям/Египтам пару раз в году. Ну буду в свою квартиру летать, а не в отели. Так при этом через 20 лет эта квартира станет полностью твоей, а не тупо отелям эти деньги отдашь.Ну и продать всегда можно если что, даже пока квартира в ипотеке, вроде через 3-5 лет уже можно. И аренду на зимний период никто не отменял - куча контор за свои 20% будут ее сдавать и покрывать тебе половину ипотеки этой сдачей. Ну это как вариант если относишься к квартире чисто как приехать на месяц в море покупаться и личные вещи там не складируешь.