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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10553105541055510556>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 12:38

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  slonomag написав:Летел в Испанию с Венгрии - 50евро билет. На 4х в 2 конца 400евро + 200евро добраться до Венгрии. Если в Украине все наладится то можно будет и из Киева летать +/- за те же деньги наверное
соседи по коммерции купили помещение, сделали ремонт и куда то уехали. А тут война, городская канализация не работала, но кто знал, короче их затопили. Пишут им в домовом чате, из под вашей двери текут фекалии, хозяйка отвечает я с грудным ребенком в Германии а муж в ВСУ. Оба приехать не можем. Терпите. Передавали ключи, дистанционно искали людей кто бы взялся. Круто, когда есть недвижимость черти где, а приехать не можешь.

Ну хоч я не сильно в ремонт цоколя вклався, на 1куе мінімум міноре, що за рік проживання там, а не в оренді окупилося: зекономив, значить заробив

Здав би ти в оренду свій цоколь, Флай. І тобі гроші на ще одну дерев'яну хату в Житомирській обл, і людям користь.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 12:43

  Gastarbaiter написав:
  vitaliian написав:длинная история. Для меня ментальностью, но это субъективно. В городе моего детства все постоянно жалуются, даже те у которых на общем фоне всё ок. И... ничего не делают по МОПам. В моем ЖК в Ирпене постоянно что то делают. Из недавнего утеплили альтанку и поставили туда буржуйку.

Киев это финансовый центр, поскольку бюджеты распределяется неравномерно, деньги (в нашем случае) концентрируются в столице. В центре Киева я жить не хочу, не буду перечислять почему, это тоже субъективно. Окраины бывают разные. Оболонь и южная Борщаговка разница примерно как Сомали и Германия.

Примерно такой ответ и предполагал. Т.е. для вас прелести жизни в столице определяются, образно говоря, наличием ровных дорог и подачей воды не по графику. Что является признаком слабого развития страны в целом, когда денег хватает только на поддержание центра. Но если предположить, что в условных Кропивницком, Сумах или Бердянске будет работа с сопоставимой оплатой, ровные дороги, бесперебойное водоснабжение и даже кинотеатр с новым Аватаром - то прелесть жизни в тесной шумной столице становится сомнительной.

Там багато чого додавати можна - рівень освітніх установ, якість постачання пром і прод товарів тощо. Банально асортимент епіка часто різний, ясне діло доставлять любе, а помацати не вийде.
Той самий автосервіс нового - до дилера в сусідню область - ну таке собі задоволення.
Зараз Львів максимально наближений до Києва, на мою думку. І все.
Востаннє редагувалось gonchik74 в Сер 21 гру, 2022 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 12:44

  Vlad442 написав:
  Gastarbaiter написав:Але чому прицентралля Києва вважається кращим за околиці Кракова? Ось чого я не розумію.

Мабуть з прицентралля легше доїхати до роботи на авто? Чи дійти пішки.

Це коли робочі місця зусереджені у центрі. Чергова проблема система "центр - наше усьо".
Наприклад, у Кракові один з найдорожчих районів знаходиться майже на виїзді з міста. Просто тому, що там біля 7000-8000 відносно високо оплачувальних робочих місць у корпораціях і до корони усі понаїхи хотіли поселитися якнайближче до офісу. Хоча інфраструктура ще тільки підтягується.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 12:47

  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:
  Gastarbaiter написав:Але чому прицентралля Києва вважається кращим за околиці Кракова? Ось чого я не розумію.

Мабуть з прицентралля легше доїхати до роботи на авто? Чи дійти пішки.

Це коли робочі місця зусереджені у центрі. Чергова проблема система "центр - наше усьо".
Наприклад, у Кракові один з найдорожчих районів знаходиться майже на виїзді з міста. Просто тому, що там біля 7000-8000 відносно високо оплачувальних робочих місць у корпораціях і до корони усі понаїхи хотіли поселитися якнайближче до офісу. Хоча інфраструктура ще тільки підтягується.

Це Ручай?
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 12:49

  gonchik74 написав:Це Ручай?

Саме так.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 12:52

  Gastarbaiter написав:для вас прелести жизни в столице определяются, образно говоря, наличием ровных дорог и подачей воды не по графику
я же по русски написал что для меня важна ментальность. Чтобы вместо нытья что то делали.
  vitaliian написав:Для меня ментальностью, но это субъективно

Зачем лишнее додумывать? В г.Южноукраинск идеально ровные дороги, прекрасные школы, вода с э.э не по графику и все остальное (из того что там в наличии) - на уровне. Но он не равен столице по возможностям. Значит дело не в дорогах?
  Gastarbaiter написав:Но если предположить, что в условных Кропивницком, Сумах или Бердянске будет работа с сопоставимой оплатой, ровные дороги, бесперебойное водоснабжение и даже кинотеатр с новым Аватаром - то прелесть жизни в тесной шумной столице становится сомнительной.
в Южноукраинске все это есть. Город атомщиков. но почему то массово туда не переезжают. Ваши выводы ошибочны.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 12:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  slonomag написав:Чего все так боятся ипотеки? Я не знаю какие ставки в Польше, но в Испании 3%. Тоесть ипотека на 20 лет выходит где-то 500евро в месяц или 6к в год. Ну тоесть если даже вдруг в Украине все наладится завтра и я решу вернутся, ну будет стоять квартира в Испании, буду на отдых на лето летать. 6к в год это как раз соизмеримые траты на отдых по всяким Турциям/Египтам пару раз в году. Ну буду в свою квартиру летать, а не в отели. Так при этом через 20 лет эта квартира станет полностью твоей, а не тупо отелям эти деньги отдашь.

Ну и продать всегда можно если что, даже пока квартира в ипотеке, вроде через 3-5 лет уже можно. И аренду на зимний период никто не отменял - куча контор за свои 20% будут ее сдавать и покрывать тебе половину ипотеки этой сдачей. Ну это как вариант если относишься к квартире чисто как приехать на месяц в море покупаться и личные вещи там не складируешь.

Налог на недвижимость? Коммунальные? Затраты на ремонты и поддержание? Сквоттеры? Всем ли дают ипотеку под 3%? Это ваш личный опыт, или теория? Теоретически можно и в Киеве купить и отдать агентству под посуточку, только хорошо все будет только на бумаге.
Если бы все было так прекрасно, то все бы в свое время прикупили квартирку в Испании или в Анталии. В Анталии знаю случай когда люди несколько месяцев не могли сдать квартиру, имели простой и убытки, потом долго судились чтобы выселить. Чем закончилось не знаю, а так да, через агентство и аренда на карточку капает.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 13:00

  slonomag написав:Ну сотни тысяч людей тут так делают и вроде еще никто не умер. Наверное есть какие-то нюансы как везде, но в целом вроде как схема работает. Ну и опять же, я не претендую на идеальность этого плана, просто меня удивляет что люди относятся к относительно копеечной ипотеке под 3% как будто это что-то из серии казино - или пан, или пропал. Мой посыл в том что даже если все будет очень плохо в Польше/Испании/любой другой европейской стране, то всегда можно пропетлять и ипотека не будет какой-то мега удавкой на шее.

Ну да, ну да. Копийчаная ипотека это сейчас от 4.5% годовых в Австрии. Покупка квартиры при сегодняшних ценах, уровне аренды и такой ставке теряет всякий экономический смысл. И те, кто сейчас запрыгивают в такую ипотеку при покупке квартир за 600+ куе и пусть даже 100 куе своем участии будут платить в районе 3.2 куе в месяц минимум. В течение 20 лет. Совсем не удавка. Неее.
P.S. Самое забавное, что сдать такую квартиру можно за 1.3-1.5 куе в месяц максимум.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 13:02

  Vlad442 написав:Одним з наслідком вступу до ЄС буде зменшення фактору столиці та центра міграції
фактор столицы переместится в Брюссель. А для миграции появится более широкий выбор. Но и денег у пэрэсичного станет больше. Аренда это тонко чувствует. Когда в 2004-2008 росли заплаты аренда галопом опережала их рост. Поднимать ренту каждый месяц невозможно, поэтому лорды изначально вкладывали свои ожидания в ценники. 800уе знакомый арендовал двушку в советской панеле в г.Вишневое при зарплате 1200-1300 уе.
  airmax78 написав:Ну да, ну да. Копийчаная ипотека это сейчас от 4.5% годовых в Австрии
  airmax78 написав:будут платить в районе 3.2 куе в месяц минимум.
вы и здесь лоханулись, говорят вам в Испании все бесплатно, а платеж по ипотеке 500 евро.. Испания это примерный аналог европейского Ирпеня, где все так же как в Киеве, но в 3р дешевле.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 13:16, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 13:05

  airmax78 написав:
  slonomag написав:Ну сотни тысяч людей тут так делают и вроде еще никто не умер. Наверное есть какие-то нюансы как везде, но в целом вроде как схема работает. Ну и опять же, я не претендую на идеальность этого плана, просто меня удивляет что люди относятся к относительно копеечной ипотеке под 3% как будто это что-то из серии казино - или пан, или пропал. Мой посыл в том что даже если все будет очень плохо в Польше/Испании/любой другой европейской стране, то всегда можно пропетлять и ипотека не будет какой-то мега удавкой на шее.

Ну да, ну да. Копийчаная ипотека это сейчас от 4.5% годовых в Австрии. Покупка квартиры при сегодняшних ценах, уровне аренды и такой ставке теряет всякий экономический смысл. И те, кто сейчас запрыгивают в такую ипотеку при покупке квартир за 600+ куе и пусть даже 100 куе своем участии будут платить в районе 3.2 куе в месяц минимум. В течение 20 лет. Совсем не удавка. Неее.
P.S. Самое забавное, что сдать такую квартиру можно за 1.3-1.5 куе в месяц максимум.

Я пишу то что знаю по Испании. Квартиры 150-200куе, аренда зимой 600евро, летом 1000евро или посуточная. Конечно тут тоже есть виллы по ляму, я же их не рассматриваю. А беру средний вариант чтобы и для жизни, и под аренду хорошо шел.
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