Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
slonomag написав:Ну и опять же, я не претендую на идеальность этого плана, просто меня удивляет что люди относятся к относительно копеечной ипотеке под 3% как будто это что-то из серии казино - или пан, или пропал. Мой посыл в том что даже если все будет очень плохо в Польше/Испании/любой другой европейской стране, то всегда можно пропетлять и ипотека не будет какой-то мега удавкой на шее.
Ипотека это хорошо, когда ты уверен, что будешь тут жить долго, что есть привязка к месту - ребенок, школа. Никто не против, если ее брать осознанно, подготовиться, хотя бы иметь гражданство, востребованную профессию и свободный испанский чтобы можно было перескочить на другую работу. А то может быть как с ковидом. Квартира стоит, приехать нельзя, а ипотека капает.
flyman написав:Щось купувати на РН є зміст, коли ти знаєш, що будеш користуватися тою нерухомістю не менше 7 років.
Ну как домик на море, можно и 30 лет использовать. Польша в этом плане наверное не сильно подходит, но морские страны: Болгария, Испания, Турция и тд очень даже. Или опять же отдать ключи агенству и пусть сдают в аренду. Часть ипотеки покроется, потом продашь и выйдешь в +. И будет приятный бонус к пенсии. При 3% сдача в аренду за 20 лет уж точно покроет все комиссии еще и часть ипотеки закроет.
А точно ли 3% ипотека? Доступнее чем США? Эффективеная ставка в Италии была 4,5% до 5,5%. США 4%
slonomag написав:Чего все так боятся ипотеки? Я не знаю какие ставки в Польше, но в Испании 3%. Тоесть ипотека на 20 лет выходит где-то 500евро в месяц или 6к в год. Ну тоесть если даже вдруг в Украине все наладится завтра и я решу вернутся, ну будет стоять квартира в Испании, буду на отдых на лето летать. 6к в год это как раз соизмеримые траты на отдых по всяким Турциям/Египтам пару раз в году. Ну буду в свою квартиру летать, а не в отели. Так при этом через 20 лет эта квартира станет полностью твоей, а не тупо отелям эти деньги отдашь.
Ну и продать всегда можно если что, даже пока квартира в ипотеке, вроде через 3-5 лет уже можно. И аренду на зимний период никто не отменял - куча контор за свои 20% будут ее сдавать и покрывать тебе половину ипотеки этой сдачей. Ну это как вариант если относишься к квартире чисто как приехать на месяц в море покупаться и личные вещи там не складируешь.
Налог на недвижимость? Коммунальные? Затраты на ремонты и поддержание? Сквоттеры? Всем ли дают ипотеку под 3%? Это ваш личный опыт, или теория? Теоретически можно и в Киеве купить и отдать агентству под посуточку, только хорошо все будет только на бумаге. Если бы все было так прекрасно, то все бы в свое время прикупили квартирку в Испании или в Анталии. В Анталии знаю случай когда люди несколько месяцев не могли сдать квартиру, имели простой и убытки, потом долго судились чтобы выселить. Чем закончилось не знаю, а так да, через агентство и аренда на карточку капает.
Налог на недвижимость 0.5% стоимости = 750евро в год. Коммунальные на арендаторах если сдаешь в аренду зимой. Сквоттеры только в убогом жилье которое за 60-80к продают в стремных районах. 150-200куе это уже норм закрытый комплекс где охраник того сквоттера на территорию не пустит. 3% мне мой банк обещает после 6 месячной истории оплаты налогов в Испании. Так искал ставка примерно везде одинаковая, 2.5-4%. Зачем всем покупать квартиру? Если тупо брать за нал, то правило 100 аренд тут нифига не соблюдается. Тут все 200 аренд надо чтобы отбить вложенное. Так в Украине выгоднее получается. Другое дело ипотека. Но чтобы ее получить надо тут пожить, показать хотя бы 5к евро в месяц доходов, заплатить с них налоги. Тоесть я то уже тут, мне это проще, а условному чуваку который сидит в Украине это сделать проблематично. Поэтому наверное прям все не могут просто так взять и прикупить себе квартирку в Испании в ипотеку. Даже местные к слову, кто живет на 2к евро в месяц не могут.
Востаннє редагувалось slonomag в Сер 21 гру, 2022 13:28, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:я же по русски написал что для меня важна ментальность. Чтобы вместо нытья что то делали.
Вы же понимаете, что жители других стран, не испорченные советским прошлым, более склонны воспринимать совместную собственность как свою? Нужен ремонт в МОПах - поменяют управляющую компанию, если старая не справляется. Могут выступать с различными инициативами по благоустройству района и нормальные чиновники стараются к этим инициативам прислушиваться. И в нормальных странах это не зависит от размеров населенного пункта или столичного статуса. Понятно, что маленькое село не сможет просто так найти деньги в бюджете на постройку бассейна. Но средний город - вполне. Плюс всякие программы по развитию регионов, фонды ЕС и т.д. Так что во всяких этих европах жизнь есть не только в столице.