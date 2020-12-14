Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
slonomag написав:Ну и опять же, я не претендую на идеальность этого плана, просто меня удивляет что люди относятся к относительно копеечной ипотеке под 3% как будто это что-то из серии казино - или пан, или пропал. Мой посыл в том что даже если все будет очень плохо в Польше/Испании/любой другой европейской стране, то всегда можно пропетлять и ипотека не будет какой-то мега удавкой на шее.
Ипотека это хорошо, когда ты уверен, что будешь тут жить долго, что есть привязка к месту - ребенок, школа. Никто не против, если ее брать осознанно, подготовиться, хотя бы иметь гражданство, востребованную профессию и свободный испанский чтобы можно было перескочить на другую работу. А то может быть как с ковидом. Квартира стоит, приехать нельзя, а ипотека капает.
flyman написав:Щось купувати на РН є зміст, коли ти знаєш, що будеш користуватися тою нерухомістю не менше 7 років.
Ну как домик на море, можно и 30 лет использовать. Польша в этом плане наверное не сильно подходит, но морские страны: Болгария, Испания, Турция и тд очень даже. Или опять же отдать ключи агенству и пусть сдают в аренду. Часть ипотеки покроется, потом продашь и выйдешь в +. И будет приятный бонус к пенсии. При 3% сдача в аренду за 20 лет уж точно покроет все комиссии еще и часть ипотеки закроет.
А точно ли 3% ипотека? Доступнее чем США? Эффективеная ставка в Италии была 4,5% до 5,5%. США 4%
slonomag написав:Чего все так боятся ипотеки? Я не знаю какие ставки в Польше, но в Испании 3%. Тоесть ипотека на 20 лет выходит где-то 500евро в месяц или 6к в год. Ну тоесть если даже вдруг в Украине все наладится завтра и я решу вернутся, ну будет стоять квартира в Испании, буду на отдых на лето летать. 6к в год это как раз соизмеримые траты на отдых по всяким Турциям/Египтам пару раз в году. Ну буду в свою квартиру летать, а не в отели. Так при этом через 20 лет эта квартира станет полностью твоей, а не тупо отелям эти деньги отдашь.
Ну и продать всегда можно если что, даже пока квартира в ипотеке, вроде через 3-5 лет уже можно. И аренду на зимний период никто не отменял - куча контор за свои 20% будут ее сдавать и покрывать тебе половину ипотеки этой сдачей. Ну это как вариант если относишься к квартире чисто как приехать на месяц в море покупаться и личные вещи там не складируешь.
Налог на недвижимость? Коммунальные? Затраты на ремонты и поддержание? Сквоттеры? Всем ли дают ипотеку под 3%? Это ваш личный опыт, или теория? Теоретически можно и в Киеве купить и отдать агентству под посуточку, только хорошо все будет только на бумаге. Если бы все было так прекрасно, то все бы в свое время прикупили квартирку в Испании или в Анталии. В Анталии знаю случай когда люди несколько месяцев не могли сдать квартиру, имели простой и убытки, потом долго судились чтобы выселить. Чем закончилось не знаю, а так да, через агентство и аренда на карточку капает.
Налог на недвижимость 0.5% стоимости = 750евро в год. Коммунальные на арендаторах если сдаешь в аренду зимой. Сквоттеры только в убогом жилье которое за 60-80к продают в стремных районах. 150-200куе это уже норм закрытый комплекс где охраник того сквоттера на территорию не пустит. 3% мне мой банк обещает после 6 месячной истории оплаты налогов в Испании. Так искал ставка примерно везде одинаковая, 2.5-4%. Зачем всем покупать квартиру? Если тупо брать за нал, то правило 100 аренд тут нифига не соблюдается. Тут все 200 аренд надо чтобы отбить вложенное. Так в Украине выгоднее получается. Другое дело ипотека. Но чтобы ее получить надо тут пожить, показать хотя бы 5к евро в месяц доходов, заплатить с них налоги. Тоесть я то уже тут, мне это проще, а условному чуваку который сидит в Украине это сделать проблематично. Поэтому наверное прям все не могут просто так взять и прикупить себе квартирку в Испании в ипотеку. Даже местные к слову, кто живет на 2к евро в месяц не могут.
Востаннє редагувалось slonomag в Сер 21 гру, 2022 13:28, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:я же по русски написал что для меня важна ментальность. Чтобы вместо нытья что то делали.
Вы же понимаете, что жители других стран, не испорченные советским прошлым, более склонны воспринимать совместную собственность как свою? Нужен ремонт в МОПах - поменяют управляющую компанию, если старая не справляется. Могут выступать с различными инициативами по благоустройству района и нормальные чиновники стараются к этим инициативам прислушиваться. И в нормальных странах это не зависит от размеров населенного пункта или столичного статуса. Понятно, что маленькое село не сможет просто так найти деньги в бюджете на постройку бассейна. Но средний город - вполне. Плюс всякие программы по развитию регионов, фонды ЕС и т.д. Так что во всяких этих европах жизнь есть не только в столице.
Подумай краще, що буде з 25-поверховими "неохрущами" масової забудови через 20 років. Попит на житло цього класу - впав і не підніметься. Майбутнє за газифікованими будинками не вище 9 поверхів, з паркінгами-бомбосховищами. Орендарі зараз масово з'їзжають з 15-25 поверхів в малоповерхову забудову або на перші поверхи сучасних "неохрущів".
Востаннє редагувалось Frant в Сер 21 гру, 2022 14:33, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Faceless Тим хто не шукав житло в Польщі давати примітку що то як хрущі, тільки ще гірше (довоєнний, міжвоєнний житловий фонд, опалення вуглем). Хрущі в порівнянні з ним, то лакшері. А по площі приблизно однакове, оглядав від 15 до 30+ м2.
А до 15ти метрів - то що навіть не зовсім лакшєрі? А якщо сряти можна на кухні біля пралки та переносної єлєктроплітки з однією спіралькою, а не між поверхами у позі адлєра відстояв у черзі на п'ять-десять понаєхів - то бізнеськлас або ще комфорт по щецинські?
flyman написав:Тим хто не шукав житло в Польщі давати примітку що то як хрущі, тільки ще гірше (довоєнний, міжвоєнний житловий фонд, опалення вуглем). Хрущі в порівнянні з ним, то лакшері. А по площі приблизно однакове, оглядав від 15 до 30+ м2
Флай, накидай особі Вітальєн фото тих польських кавалірок з унітазами на кухні. Людина дійсно не розуміє, що таке старе житло для слуг. Хоча сама належить саме до цього соціального прошарку. Її потуги, намагання боротись з радянською забудовою 1960-1980-х методами маніпуляції і перекручення інформації - виглядають убогими і дрібними, як і її інтелехт.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 21 гру, 2022 14:43, всього редагувалось 2 разів.
slonomag написав:6к в год это как раз соизмеримые траты на отдых по всяким Турциям/Египтам пару раз в году
в египетские 6куе входит перелет на 4 человека в обе стороны, а в 500евро платежа по ипотеке он входит?
Дальше больше. У вас всё хорошо - летите 2 раза в год в Египет. Что то не хорошо - не летите. С ипотекой такой финт не проходит. Разве что если получится (по схеме долярчика) сдать её в аренду, чтобы арендаторы платили ипотеку и комуналь вместо вас. Но тогда схема "отдыхать в своём" на период аренды отпадает.
Обычно, тем кто приехал 3 дня назад ипотеку не дают. Но здесь я не консультант, по моей логике это тупо. Банк должен быть в вас уверен, что вы не уедете обратно.
Єгипет/туреччина - харчування, прибирання, розваги/ перша лінія. У мене компаньон купив під Барсою віллу за майже лям і ще пів вклав в ремонт. Це добре, що зараз та вілла стала запасним аеродромом і всі там тусять, і громадянство отримав на п‘ятьох членів сім‘ї під цю інвестицію ще до війни. А так тисяча в місяць лише умовна комуналь+ трясешся, щоб бомжі не заселились. Плюс машину мусиш мати там окрему. Так от, море наче і за 300-500 метрів, а ногами не дійдеш - автострада не дає. Їдеш машиною, на розворот, потім паркінг шукаєш. Одним словом - не варто порівнювати відпочинок в готелі і в своїй квартирі. Це вже не говорячи, що їздити 30 років в одне місце - треба дуже себе не любити.