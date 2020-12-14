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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10555105561055710558>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 14:51

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Одним з наслідком вступу до ЄС буде зменшення фактору столиці та центра міграції
фактор столицы переместится в Брюссель. А для миграции появится более широкий выбор. Но и денег у пэрэсичного станет больше. Аренда это тонко чувствует. Когда в 2004-2008 росли заплаты аренда галопом опережала их рост. Поднимать ренту каждый месяц невозможно, поэтому лорды изначально вкладывали свои ожидания в ценники. 800уе знакомый арендовал двушку в советской панеле в г.Вишневое при зарплате 1200-1300 уе.
  airmax78 написав:Ну да, ну да. Копийчаная ипотека это сейчас от 4.5% годовых в Австрии
  airmax78 написав:будут платить в районе 3.2 куе в месяц минимум.
вы и здесь лоханулись, говорят вам в Испании все бесплатно, а платеж по ипотеке 500 евро.. Испания это примерный аналог европейского Ирпеня, где все так же как в Киеве, но в 3р дешевле.

Вена - 90метров аденауэрка с треугольными комнатами и "пошёл вон из дойчпаркинга!" - 600куе и 3200 в мес выгодная пересичному €врэю ипотека
Испания, берег моря, отаки креветки по эвро на гриле и оливки дешевле черешни, вилла со скрытыми плинтусАми 150 метров - 500евро в мес ипотека и сдавая 6мес в году можно заработать
Где то интегралы не сходятся с экспонатами
Или рядом с Барсой уже "Москва 2042" и у всех "повышенные потребности"
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 14:52

  Frant написав:
  flyman написав:Тим хто не шукав житло в Польщі давати примітку що то як хрущі, тільки ще гірше (довоєнний, міжвоєнний житловий фонд, опалення вуглем).
Хрущі в порівнянні з ним, то лакшері.
А по площі приблизно однакове, оглядав від 15 до 30+ м2

Флай, накидай особі Вітальєн фото тих польських кавалірок з унітазами на кухні.
Людина дійсно не розуміє, що таке старе житло для слуг. Хоча сама належить саме до цього соціального прошарку.
Її потуги, намагання боротись з радянською забудовою 1960-1980-х методами маніпуляції і перекручення інформації - виглядають убогими і дрібними, як і її інтелехт.

Из всего несвязаного смыслом поноса я понял, что эти хрущи ты считаешь хоромами, потому что у флая есть фото с унитазом на кухне
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 14:53, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 14:53

  Frant написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав: соседи по коммерции купили помещение, сделали ремонт и куда то уехали. А тут война, городская канализация не работала, но кто знал, короче их затопили. Пишут им в домовом чате, из под вашей двери текут фекалии, хозяйка отвечает я с грудным ребенком в Германии а муж в ВСУ. Оба приехать не можем. Терпите. Передавали ключи, дистанционно искали людей кто бы взялся. Круто, когда есть недвижимость черти где, а приехать не можешь.

Ну хоч я не сильно в ремонт цоколя вклався, на 1куе мінімум міноре, що за рік проживання там, а не в оренді окупилося: зекономив, значить заробив

Здав би ти в оренду свій цоколь, Флай. І тобі гроші на ще одну дерев'яну хату в Житомирській обл, і людям користь.

Я вчора писав, що розглядаю наразі Козятинський напрям ШРТ, на заміну Коростенського.
З причин безпеки перш за все.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 14:54

Хто там мастурбує на Тетріс.
Нарешті я його роздивився.

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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:вилла со скрытыми плинтусАми 150 метров - 500евро в мес

шо за бред?))))))
ты болен?
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:29

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Ну да, ну да. Копийчаная ипотека это сейчас от 4.5% годовых в Австрии
  airmax78 написав:будут платить в районе 3.2 куе в месяц минимум.
вы и здесь лоханулись, говорят вам в Испании все бесплатно, а платеж по ипотеке 500 евро.. Испания это примерный аналог европейского Ирпеня, где все так же как в Киеве, но в 3р дешевле.

В Испании все збс, но есть одна несущественная проблема: вообще них нормальной работы нет. Так что даже эти 500 ойро будет непросто заработать.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:В Испании все збс, но есть одна несущественная проблема: вообще них нормальной работы нет.

офисный планктон мало где нужен
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:34

  Олежан написав:офисный планктон мало где нужен

Индия, Филиппины, Индонезия - там сейчас центр жизни. Зайдите в любую компанию, спросите "кто вам проводки в систему закидывает?".
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 21 гру, 2022 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:34

О 5:30 ранку в житловому комплексі "Комфорт таун" в Дніпровському районі столиці стався вибух.
Цензор.НЕТ повідомляє
https://censor.net/ua/video_news/338816 ... toreportaj
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:35

  Gastarbaiter написав:
  Олежан написав:офисный планктон мало где нужен

Индия, Малайзия, Индонезия - там сейчас центр жизни. Зайдите в любую компанию, спросите "кто вам проводки в систему закидывает?".

да, но они получают 500 баксов в месяц а не 8000 как макс
макс за 500 работать не будет
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