Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Одним з наслідком вступу до ЄС буде зменшення фактору столиці та центра міграції
фактор столицы переместится в Брюссель. А для миграции появится более широкий выбор. Но и денег у пэрэсичного станет больше. Аренда это тонко чувствует. Когда в 2004-2008 росли заплаты аренда галопом опережала их рост. Поднимать ренту каждый месяц невозможно, поэтому лорды изначально вкладывали свои ожидания в ценники. 800уе знакомый арендовал двушку в советской панеле в г.Вишневое при зарплате 1200-1300 уе.
airmax78 написав:Ну да, ну да. Копийчаная ипотека это сейчас от 4.5% годовых в Австрии
airmax78 написав:будут платить в районе 3.2 куе в месяц минимум.
вы и здесь лоханулись, говорят вам в Испании все бесплатно, а платеж по ипотеке 500 евро.. Испания это примерный аналог европейского Ирпеня, где все так же как в Киеве, но в 3р дешевле.
Вена - 90метров аденауэрка с треугольными комнатами и "пошёл вон из дойчпаркинга!" - 600куе и 3200 в мес выгодная пересичному €врэю ипотека Испания, берег моря, отаки креветки по эвро на гриле и оливки дешевле черешни, вилла со скрытыми плинтусАми 150 метров - 500евро в мес ипотека и сдавая 6мес в году можно заработать Где то интегралы не сходятся с экспонатами Или рядом с Барсой уже "Москва 2042" и у всех "повышенные потребности"
flyman написав:Тим хто не шукав житло в Польщі давати примітку що то як хрущі, тільки ще гірше (довоєнний, міжвоєнний житловий фонд, опалення вуглем). Хрущі в порівнянні з ним, то лакшері. А по площі приблизно однакове, оглядав від 15 до 30+ м2
Флай, накидай особі Вітальєн фото тих польських кавалірок з унітазами на кухні. Людина дійсно не розуміє, що таке старе житло для слуг. Хоча сама належить саме до цього соціального прошарку. Її потуги, намагання боротись з радянською забудовою 1960-1980-х методами маніпуляції і перекручення інформації - виглядають убогими і дрібними, як і її інтелехт.
Из всего несвязаного смыслом поноса я понял, что эти хрущи ты считаешь хоромами, потому что у флая есть фото с унитазом на кухне
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 14:53, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав: соседи по коммерции купили помещение, сделали ремонт и куда то уехали. А тут война, городская канализация не работала, но кто знал, короче их затопили. Пишут им в домовом чате, из под вашей двери текут фекалии, хозяйка отвечает я с грудным ребенком в Германии а муж в ВСУ. Оба приехать не можем. Терпите. Передавали ключи, дистанционно искали людей кто бы взялся. Круто, когда есть недвижимость черти где, а приехать не можешь.
Ну хоч я не сильно в ремонт цоколя вклався, на 1куе мінімум міноре, що за рік проживання там, а не в оренді окупилося: зекономив, значить заробив
Здав би ти в оренду свій цоколь, Флай. І тобі гроші на ще одну дерев'яну хату в Житомирській обл, і людям користь.
Я вчора писав, що розглядаю наразі Козятинський напрям ШРТ, на заміну Коростенського. З причин безпеки перш за все.