Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
slonomag написав:Ну сотни тысяч людей тут так делают и вроде еще никто не умер. Наверное есть какие-то нюансы как везде, но в целом вроде как схема работает. Ну и опять же, я не претендую на идеальность этого плана, просто меня удивляет что люди относятся к относительно копеечной ипотеке под 3% как будто это что-то из серии казино - или пан, или пропал. Мой посыл в том что даже если все будет очень плохо в Польше/Испании/любой другой европейской стране, то всегда можно пропетлять и ипотека не будет какой-то мега удавкой на шее.
Ну да, ну да. Копийчаная ипотека это сейчас от 4.5% годовых в Австрии. Покупка квартиры при сегодняшних ценах, уровне аренды и такой ставке теряет всякий экономический смысл. И те, кто сейчас запрыгивают в такую ипотеку при покупке квартир за 600+ куе и пусть даже 100 куе своем участии будут платить в районе 3.2 куе в месяц минимум. В течение 20 лет. Совсем не удавка. Неее. P.S. Самое забавное, что сдать такую квартиру можно за 1.3-1.5 куе в месяц максимум.
При від"ємній ставці ЄЦБ дохідність оренди була просто космос. Але не довго.
airmax78 написав:В Испании все збс, но есть одна несущественная проблема: вообще них нормальной работы нет. Так что даже эти 500 ойро будет непросто заработать
а фрукты маслины цитрусовые? А туризм
вы можете себе представить макса продавающего туры в испании?
Вибора - у нього немає. Він не зможе там впарювати іспанські новобуди іспанцям та громадянам світу. Для нього та йому подібних - зарезервовані місця вантажників в магазинах та чорноробів на будівництві. Балаболи там не потрібні, своїх через край.
Бачиш, які проблеми в 15-поверхівках. Немає електроенергії, люди ставлять газові балони. Проте не вміють з ними працювати, не знають вимог техніки безпеки. Всі ці 15-25 поверхові "неохрущі" - морально встаріли. Треба зносити разом з "хрущами", так?(((