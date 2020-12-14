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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10555105561055710558

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:36

  airmax78 написав:В Испании все збс, но есть одна несущественная проблема: вообще них нормальной работы нет. Так что даже эти 500 ойро будет непросто заработать
а фрукты маслины цитрусовые? А туризм, фламенко, болеро, качуча, мунейра, сарабанда, сардана, сегдилья, хока, фондаго
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 15:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:39

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:В Испании все збс, но есть одна несущественная проблема: вообще них нормальной работы нет. Так что даже эти 500 ойро будет непросто заработать
а фрукты маслины цитрусовые? А туризм

вы можете себе представить макса продавающего туры в испании?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:40

  Олежан написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:В Испании все збс, но есть одна несущественная проблема: вообще них нормальной работы нет. Так что даже эти 500 ойро будет непросто заработать
а фрукты маслины цитрусовые? А туризм

вы можете себе представить макса продавающего туры в испании?

Продающего новострои и скрытые плинтусы в бассейнах - легко.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:41

  Hotab написав:Хто там мастурбує на Тетріс.
Нарешті я його роздивився.

Зображення

Дивлюсь що кондери в Тетрисі вішають ніби в межах балконів але ж дуже помітно. В квітці з цим набагато краще справи (інформація для Реуса).
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:42

  airmax78 написав:
  slonomag написав:Ну сотни тысяч людей тут так делают и вроде еще никто не умер. Наверное есть какие-то нюансы как везде, но в целом вроде как схема работает. Ну и опять же, я не претендую на идеальность этого плана, просто меня удивляет что люди относятся к относительно копеечной ипотеке под 3% как будто это что-то из серии казино - или пан, или пропал. Мой посыл в том что даже если все будет очень плохо в Польше/Испании/любой другой европейской стране, то всегда можно пропетлять и ипотека не будет какой-то мега удавкой на шее.

Ну да, ну да. Копийчаная ипотека это сейчас от 4.5% годовых в Австрии. Покупка квартиры при сегодняшних ценах, уровне аренды и такой ставке теряет всякий экономический смысл. И те, кто сейчас запрыгивают в такую ипотеку при покупке квартир за 600+ куе и пусть даже 100 куе своем участии будут платить в районе 3.2 куе в месяц минимум. В течение 20 лет. Совсем не удавка. Неее.
P.S. Самое забавное, что сдать такую квартиру можно за 1.3-1.5 куе в месяц максимум.

При від"ємній ставці ЄЦБ дохідність оренди була просто космос. Але не довго.
flyman
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2
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:44

  Олежан написав:
  airmax78 написав:В Испании все збс, но есть одна несущественная проблема: вообще них нормальной работы нет.

офисный планктон мало где нужен

В клининге там тоже много не заработаешь.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:44

  Олежан написав:да, но они получают 500 баксов в месяц а не 8000 как макс
макс за 500 работать не будет

Но всякие CEO/CFO по прежнему сидят в америках, германиях и прочих финляндиях.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:46

  airmax78 написав:
  Олежан написав:
  airmax78 написав:В Испании все збс, но есть одна несущественная проблема: вообще них нормальной работы нет.

офисный планктон мало где нужен

В клининге там тоже много не заработаешь.

Смотря какая клиника
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:55

  Олежан написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:В Испании все збс, но есть одна несущественная проблема: вообще них нормальной работы нет. Так что даже эти 500 ойро будет непросто заработать
а фрукты маслины цитрусовые? А туризм

вы можете себе представить макса продавающего туры в испании?

Вибора - у нього немає.
Він не зможе там впарювати іспанські новобуди іспанцям та громадянам світу. Для нього та йому подібних - зарезервовані місця вантажників в магазинах та чорноробів на будівництві.
Балаболи там не потрібні, своїх через край.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:59

  vitaliian написав:О 5:30 ранку в житловому комплексі "Комфорт таун" в Дніпровському районі столиці стався вибух.
Цензор.НЕТ повідомляє
https://censor.net/ua/video_news/338816 ... toreportaj

Бачиш, які проблеми в 15-поверхівках. Немає електроенергії, люди ставлять газові балони. Проте не вміють з ними працювати, не знають вимог техніки безпеки.
Всі ці 15-25 поверхові "неохрущі" - морально встаріли. Треба зносити разом з "хрущами", так?(((
Frant
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