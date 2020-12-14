RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1055610557105581055910560>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:36

  airmax78 написав:В Испании все збс, но есть одна несущественная проблема: вообще них нормальной работы нет. Так что даже эти 500 ойро будет непросто заработать
а фрукты маслины цитрусовые? А туризм, фламенко, болеро, качуча, мунейра, сарабанда, сардана, сегдилья, хока, фондаго
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 15:39, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15815
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:39

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:В Испании все збс, но есть одна несущественная проблема: вообще них нормальной работы нет. Так что даже эти 500 ойро будет непросто заработать
а фрукты маслины цитрусовые? А туризм

вы можете себе представить макса продавающего туры в испании?
Олежан
 
Повідомлень: 867
З нами з: 01.12.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:40

  Олежан написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:В Испании все збс, но есть одна несущественная проблема: вообще них нормальной работы нет. Так что даже эти 500 ойро будет непросто заработать
а фрукты маслины цитрусовые? А туризм

вы можете себе представить макса продавающего туры в испании?

Продающего новострои и скрытые плинтусы в бассейнах - легко.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15815
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:41

  Hotab написав:Хто там мастурбує на Тетріс.
Нарешті я його роздивився.

Зображення

Дивлюсь що кондери в Тетрисі вішають ніби в межах балконів але ж дуже помітно. В квітці з цим набагато краще справи (інформація для Реуса).
airmax78
 
Повідомлень: 41512
З нами з: 25.10.12
Подякував: 952 раз.
Подякували: 5120 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:42

  airmax78 написав:
  slonomag написав:Ну сотни тысяч людей тут так делают и вроде еще никто не умер. Наверное есть какие-то нюансы как везде, но в целом вроде как схема работает. Ну и опять же, я не претендую на идеальность этого плана, просто меня удивляет что люди относятся к относительно копеечной ипотеке под 3% как будто это что-то из серии казино - или пан, или пропал. Мой посыл в том что даже если все будет очень плохо в Польше/Испании/любой другой европейской стране, то всегда можно пропетлять и ипотека не будет какой-то мега удавкой на шее.

Ну да, ну да. Копийчаная ипотека это сейчас от 4.5% годовых в Австрии. Покупка квартиры при сегодняшних ценах, уровне аренды и такой ставке теряет всякий экономический смысл. И те, кто сейчас запрыгивают в такую ипотеку при покупке квартир за 600+ куе и пусть даже 100 куе своем участии будут платить в районе 3.2 куе в месяц минимум. В течение 20 лет. Совсем не удавка. Неее.
P.S. Самое забавное, что сдать такую квартиру можно за 1.3-1.5 куе в месяц максимум.

При від"ємній ставці ЄЦБ дохідність оренди була просто космос. Але не довго.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30165
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2591 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:44

  Олежан написав:
  airmax78 написав:В Испании все збс, но есть одна несущественная проблема: вообще них нормальной работы нет.

офисный планктон мало где нужен

В клининге там тоже много не заработаешь.
airmax78
 
Повідомлень: 41512
З нами з: 25.10.12
Подякував: 952 раз.
Подякували: 5120 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:44

  Олежан написав:да, но они получают 500 баксов в месяц а не 8000 как макс
макс за 500 работать не будет

Но всякие CEO/CFO по прежнему сидят в америках, германиях и прочих финляндиях.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2293
З нами з: 26.02.18
Подякував: 608 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:46

  airmax78 написав:
  Олежан написав:
  airmax78 написав:В Испании все збс, но есть одна несущественная проблема: вообще них нормальной работы нет.

офисный планктон мало где нужен

В клининге там тоже много не заработаешь.

Смотря какая клиника
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15815
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:55

  Олежан написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:В Испании все збс, но есть одна несущественная проблема: вообще них нормальной работы нет. Так что даже эти 500 ойро будет непросто заработать
а фрукты маслины цитрусовые? А туризм

вы можете себе представить макса продавающего туры в испании?

Вибора - у нього немає.
Він не зможе там впарювати іспанські новобуди іспанцям та громадянам світу. Для нього та йому подібних - зарезервовані місця вантажників в магазинах та чорноробів на будівництві.
Балаболи там не потрібні, своїх через край.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23118
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1484 раз.
Подякували: 2441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:59

  vitaliian написав:О 5:30 ранку в житловому комплексі "Комфорт таун" в Дніпровському районі столиці стався вибух.
Цензор.НЕТ повідомляє
https://censor.net/ua/video_news/338816 ... toreportaj

Бачиш, які проблеми в 15-поверхівках. Немає електроенергії, люди ставлять газові балони. Проте не вміють з ними працювати, не знають вимог техніки безпеки.
Всі ці 15-25 поверхові "неохрущі" - морально встаріли. Треба зносити разом з "хрущами", так?(((
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23118
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1484 раз.
Подякували: 2441 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1055610557105581055910560>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2340, 2341, 2342
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23412 15010227
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 гру, 2022 09:24
vitaliian
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4987566
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5003
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.