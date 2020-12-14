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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10557105581055910560>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:06

  Frant написав:
  vitaliian написав:О 5:30 ранку в житловому комплексі "Комфорт таун" в Дніпровському районі столиці стався вибух.
Цензор.НЕТ повідомляє
https://censor.net/ua/video_news/338816 ... toreportaj

Бачиш, які проблеми в 15-поверхівках. Немає електроенергії, люди ставлять газові балони. Проте не вміють з ними працювати, не знають вимог техніки безпеки.
Всі ці 15-25 поверхові "неохрущі" - морально встаріли. Треба зносити разом з "хрущами", так?(((

Старайтесь не реагировать так близко к сердцу на все происходящее. Ищите везде позитив. Даже в войну можно найти что то хорошее.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:24

  Frant написав:
  vitaliian написав:О 5:30 ранку в житловому комплексі "Комфорт таун" в Дніпровському районі столиці стався вибух.
Цензор.НЕТ повідомляє
https://censor.net/ua/video_news/338816 ... toreportaj

Бачиш, які проблеми в 15-поверхівках. Немає електроенергії, люди ставлять газові балони. Проте не вміють з ними працювати, не знають вимог техніки безпеки.
Всі ці 15-25 поверхові "неохрущі" - морально встаріли. Треба зносити разом з "хрущами", так?(((

Левый берег весь неликвиден.
Типичная история арендатора на сейчас - переехали с ПОХа в сталинку или хрущ на правом берегу.
На неотключаемые дома не только лишь у всех есть финансовые возможности.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:50

  UA написав:Левый берег весь неликвиден.
Типичная история арендатора на сейчас - переехали с ПОХа в сталинку или хрущ на правом берегу.
На неотключаемые дома не только лишь у всех есть финансовые возможности.

У неотключаемых домов есть отключаемые соседи, и, к моему сожалению, они пишут кляузы на отключение, вместо с винишком найти новых, неотключаемых друзей для горячего, совместного ужина :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:54

  vitaliian написав:Франт смотри что будет с хрущами через 10-20 лет
https://t.me/luxta_tv/5390

це не хрущі, це малоповерхові бараки
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:57

  барабашов написав:
  flyman написав:Faceless
Тим хто не шукав житло в Польщі давати примітку що то як хрущі, тільки ще гірше (довоєнний, міжвоєнний житловий фонд, опалення вуглем).
Хрущі в порівнянні з ним, то лакшері.
А по площі приблизно однакове, оглядав від 15 до 30+ м2.

А до 15ти метрів - то що навіть не зовсім лакшєрі?
А якщо сряти можна на кухні біля пралки та переносної єлєктроплітки з однією спіралькою, а не між поверхами у позі адлєра відстояв у черзі на п'ять-десять понаєхів - то бізнеськлас або ще комфорт по щецинські?

я знімав в Польщі кавалірку 12м, тільки там був другий ярус, з койкою і бойлером за перегородкою, на 15м можна вже без ярусів
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:58

  stm написав:
  UA написав:Левый берег весь неликвиден.
Типичная история арендатора на сейчас - переехали с ПОХа в сталинку или хрущ на правом берегу.
На неотключаемые дома не только лишь у всех есть финансовые возможности.

У неотключаемых домов есть отключаемые соседи, и, к моему сожалению, они пишут кляузы на отключение, вместо с винишком найти новых, неотключаемых друзей для горячего, совместного ужина :)

У меня были квартиры в двух неотключаемых домах.
Остался один дом

Квартиры в газифицированных домах оборудуются под персональные пункты незламности. Есть всё кроме включить стиралку и холодильник - торба за окно.
Интернет АДСЛ от Укртелекома :mrgreen:

Пс Центральные районы отключают несравнимо меньше чем окраины.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:04

  Frant написав:
  flyman написав:Тим хто не шукав житло в Польщі давати примітку що то як хрущі, тільки ще гірше (довоєнний, міжвоєнний житловий фонд, опалення вуглем).
Хрущі в порівнянні з ним, то лакшері.
А по площі приблизно однакове, оглядав від 15 до 30+ м2

Флай, накидай особі Вітальєн фото тих польських кавалірок з унітазами на кухні.
Людина дійсно не розуміє, що таке старе житло для слуг. Хоча сама належить саме до цього соціального прошарку.
Її потуги, намагання боротись з радянською забудовою 1960-1980-х методами маніпуляції і перекручення інформації - виглядають убогими і дрібними, як і її інтелехт.

вже писав, що колись будували так, що стояк сральніків, от переважно це є довоєнна і міжвоєнна забудова. Потім її якось "покращували".
Обігрів ще одна історія - маслати вуголь в піч/котел.

В порівнянні із цим хрущі, навіть панельні, із ЦО, водопроводом, каналізацією, електрикою - то просто інше століття та інший рівень технологій і комфорту.

Зрозуміло, що те що будують після розвалу совка ще ліпше, так як новіше, технологічніше, комфортніше, тепліше (я про низькоповерхову забудову, а не про дофіга поверхові мурашники).
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:09

  барабашов написав:Вена - 90метров аденауэрка с треугольными комнатами и "пошёл вон из дойчпаркинга!" - 600куе и 3200 в мес выгодная пересичному €врэю ипотека
Испания, берег моря, отаки креветки по эвро на гриле и оливки дешевле черешни, вилла со скрытыми плинтусАми 150 метров - 500евро в мес ипотека и сдавая 6мес в году можно заработать
Где то интегралы не сходятся с экспонатами
Или рядом с Барсой уже "Москва 2042" и у всех "повышенные потребности"

питання в наявності роботи і ВВП на душу населення в регіоні
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:15

  flyman написав:я знімав в Польщі кавалірку 12м, тільки там був другий ярус, з койкою і бойлером за перегородкою, на 15м можна вже без ярусів
это типа большая будка?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bytovka ... Qev5W.html
Зачем такое снимать если можно купить. Недорого. Интересно дупло в дереве тоже можно снять?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 17:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:15

  UA написав:Интернет АДСЛ от Укртелекома :mrgreen:

It's alive))) простите за шутку, но Укртелеком... кто раз столкнулся - никогда не забудет )))
stm
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