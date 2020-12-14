Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бачиш, які проблеми в 15-поверхівках. Немає електроенергії, люди ставлять газові балони. Проте не вміють з ними працювати, не знають вимог техніки безпеки. Всі ці 15-25 поверхові "неохрущі" - морально встаріли. Треба зносити разом з "хрущами", так?(((
Старайтесь не реагировать так близко к сердцу на все происходящее. Ищите везде позитив. Даже в войну можно найти что то хорошее.
Бачиш, які проблеми в 15-поверхівках. Немає електроенергії, люди ставлять газові балони. Проте не вміють з ними працювати, не знають вимог техніки безпеки. Всі ці 15-25 поверхові "неохрущі" - морально встаріли. Треба зносити разом з "хрущами", так?(((
Левый берег весь неликвиден. Типичная история арендатора на сейчас - переехали с ПОХа в сталинку или хрущ на правом берегу. На неотключаемые дома не только лишь у всех есть финансовые возможности.
UA написав:Левый берег весь неликвиден. Типичная история арендатора на сейчас - переехали с ПОХа в сталинку или хрущ на правом берегу. На неотключаемые дома не только лишь у всех есть финансовые возможности.
У неотключаемых домов есть отключаемые соседи, и, к моему сожалению, они пишут кляузы на отключение, вместо с винишком найти новых, неотключаемых друзей для горячего, совместного ужина
flyman написав:Faceless Тим хто не шукав житло в Польщі давати примітку що то як хрущі, тільки ще гірше (довоєнний, міжвоєнний житловий фонд, опалення вуглем). Хрущі в порівнянні з ним, то лакшері. А по площі приблизно однакове, оглядав від 15 до 30+ м2.
А до 15ти метрів - то що навіть не зовсім лакшєрі? А якщо сряти можна на кухні біля пралки та переносної єлєктроплітки з однією спіралькою, а не між поверхами у позі адлєра відстояв у черзі на п'ять-десять понаєхів - то бізнеськлас або ще комфорт по щецинські?
я знімав в Польщі кавалірку 12м, тільки там був другий ярус, з койкою і бойлером за перегородкою, на 15м можна вже без ярусів
UA написав:Левый берег весь неликвиден. Типичная история арендатора на сейчас - переехали с ПОХа в сталинку или хрущ на правом берегу. На неотключаемые дома не только лишь у всех есть финансовые возможности.
У неотключаемых домов есть отключаемые соседи, и, к моему сожалению, они пишут кляузы на отключение, вместо с винишком найти новых, неотключаемых друзей для горячего, совместного ужина
У меня были квартиры в двух неотключаемых домах. Остался один дом
Квартиры в газифицированных домах оборудуются под персональные пункты незламности. Есть всё кроме включить стиралку и холодильник - торба за окно. Интернет АДСЛ от Укртелекома
Пс Центральные районы отключают несравнимо меньше чем окраины.
flyman написав:Тим хто не шукав житло в Польщі давати примітку що то як хрущі, тільки ще гірше (довоєнний, міжвоєнний житловий фонд, опалення вуглем). Хрущі в порівнянні з ним, то лакшері. А по площі приблизно однакове, оглядав від 15 до 30+ м2
Флай, накидай особі Вітальєн фото тих польських кавалірок з унітазами на кухні. Людина дійсно не розуміє, що таке старе житло для слуг. Хоча сама належить саме до цього соціального прошарку. Її потуги, намагання боротись з радянською забудовою 1960-1980-х методами маніпуляції і перекручення інформації - виглядають убогими і дрібними, як і її інтелехт.
вже писав, що колись будували так, що стояк сральніків, от переважно це є довоєнна і міжвоєнна забудова. Потім її якось "покращували". Обігрів ще одна історія - маслати вуголь в піч/котел.
В порівнянні із цим хрущі, навіть панельні, із ЦО, водопроводом, каналізацією, електрикою - то просто інше століття та інший рівень технологій і комфорту.
Зрозуміло, що те що будують після розвалу совка ще ліпше, так як новіше, технологічніше, комфортніше, тепліше (я про низькоповерхову забудову, а не про дофіга поверхові мурашники).
барабашов написав:Вена - 90метров аденауэрка с треугольными комнатами и "пошёл вон из дойчпаркинга!" - 600куе и 3200 в мес выгодная пересичному €врэю ипотека Испания, берег моря, отаки креветки по эвро на гриле и оливки дешевле черешни, вилла со скрытыми плинтусАми 150 метров - 500евро в мес ипотека и сдавая 6мес в году можно заработать Где то интегралы не сходятся с экспонатами Или рядом с Барсой уже "Москва 2042" и у всех "повышенные потребности"
питання в наявності роботи і ВВП на душу населення в регіоні