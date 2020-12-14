Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Левый берег весь неликвиден. Типичная история арендатора на сейчас - переехали с ПОХа в сталинку или хрущ на правом берегу. На неотключаемые дома не только лишь у всех есть финансовые возможности.
У неотключаемых домов есть отключаемые соседи, и, к моему сожалению, они пишут кляузы на отключение, вместо с винишком найти новых, неотключаемых друзей для горячего, совместного ужина
Особливо вразливі сусіди із розвиненим почуттям справедливості перерізають кабель живлення.
Особа Віталіан страждає дисплазією зорового нерва, тому не розрізняє, де в Києві "хрущі", де "сталінки", де "царські будинки", де пересічні "брєжнєвки", де "совмін", де двоповерхові післявоєнні бараки. Вона не може купити в Києві нічого з вищеозвученого, тому люто ненавидить всю києвську архітектуру радянської епохи.