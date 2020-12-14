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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1055710558105591056010561>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:15

  UA написав:Интернет АДСЛ от Укртелекома :mrgreen:

It's alive))) простите за шутку, но Укртелеком... кто раз столкнулся - никогда не забудет )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:17

  stm написав:
  UA написав:Левый берег весь неликвиден.
Типичная история арендатора на сейчас - переехали с ПОХа в сталинку или хрущ на правом берегу.
На неотключаемые дома не только лишь у всех есть финансовые возможности.

У неотключаемых домов есть отключаемые соседи, и, к моему сожалению, они пишут кляузы на отключение, вместо с винишком найти новых, неотключаемых друзей для горячего, совместного ужина :)

Особливо вразливі сусіди із розвиненим почуттям справедливості перерізають кабель живлення.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

увидел объяву что в ФК2 сдают 1к за 1500 долл
связался, узнал детали, оказывает там идет ecoflow
похоже он окупится за 1 месяц этот ecoflow
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:21

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:27

  UA написав:На неотключаемые дома не только лишь у всех есть финансовые возможности.

Пытаюсь это объяснить и Вам и Реусу. Натыкаюсь на стену непонимания.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:28

  stm написав:
  UA написав:Интернет АДСЛ от Укртелекома :mrgreen:

It's alive))) простите за шутку, но Укртелеком... кто раз столкнулся - никогда не забудет )))

Франкинштейн ожил и косит бабло.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:29

  vitaliian написав:
  flyman написав:я знімав в Польщі кавалірку 12м, тільки там був другий ярус, з койкою і бойлером за перегородкою, на 15м можна вже без ярусів
это типа большая будка?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bytovka ... Qev5W.html
Зачем такое снимать если можно купить. Недорого. Интересно дупло в дереве тоже можно снять?

Якщо дупло на висоті 20-го поверха - вже безплатно дають жити, лише за комуналку
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:31

Київ ... практично зруйновано розподільне енергообладнання

https://news.finance.ua/ua/kyiv-potrapyv-do-spysku-mist-v-yakyh-praktychno-zruynovano-rozpodil-ne-enerhoobladnannya

В результаті російських атак на енергосистему України Київ, Харків, Херсон потрапили до списку міст, в яких практично зруйновано розподільне енергообладнання.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:31

  vitaliian написав:Зображення

Проект постанови на 22 рік? Не прийняли?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:33

  flyman написав:
  vitaliian написав:Франт смотри что будет с хрущами через 10-20 лет
https://t.me/luxta_tv/5390

це не хрущі, це малоповерхові бараки

Особа Віталіан страждає дисплазією зорового нерва, тому не розрізняє, де в Києві "хрущі", де "сталінки", де "царські будинки", де пересічні "брєжнєвки", де "совмін", де двоповерхові післявоєнні бараки. Вона не може купити в Києві нічого з вищеозвученого, тому люто ненавидить всю києвську архітектуру радянської епохи.
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