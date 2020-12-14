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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10558105591056010561>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:38

  Олежан написав:увидел объяву что в ФК2 сдают 1к за 1500 долл
связался, узнал детали, оказывает там идет ecoflow
похоже он окупится за 1 месяц этот ecoflow

ecoflow на 1 киловатт?
Свет + раз чайник закипятить.
Лифты и насосы в ФК2 тоже от ecoflow?

У меня арендаторы гостинки имеют газ + отличный свет на два вечера без подзарядки АКБ + интернет от Укртелеком.
Одни арендаторы имеют неттоп + монитор от АКБ. Мое исполнение за их бюджет.
Сколько ставить стоимость аренды?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:42

  UA написав:
  Олежан написав:увидел объяву что в ФК2 сдают 1к за 1500 долл
связался, узнал детали, оказывает там идет ecoflow
похоже он окупится за 1 месяц этот ecoflow

ecoflow на 1 киловатт?
Свет + раз чайник закипятить.
Лифты и насосы в ФК2 тоже от ecoflow?

У меня арендаторы гостинки имеют газ + отличный свет на два вечера без подзарядки АКБ + интернет от Укртелеком.
Одни арендаторы имеют неттоп + монитор от АКБ. Мое исполнение за их бюджет.
Сколько ставить стоимость аренды?


1000 минимум
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:43

  airmax78 написав:
  UA написав:На неотключаемые дома не только лишь у всех есть финансовые возможности.

Пытаюсь это объяснить и Вам и Реусу. Натыкаюсь на стену непонимания.

С арендой в неотлючаемом несколько иная ситуация.
Боятся что завтра начнут отключать
Потому арендаторы или по рекомендации от уже кайфующих в неотключаемом или из соседних отключаемых домов.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:43

  UA написав:
  Олежан написав:увидел объяву что в ФК2 сдают 1к за 1500 долл
связался, узнал детали, оказывает там идет ecoflow
похоже он окупится за 1 месяц этот ecoflow

ecoflow на 1 киловатт?
Свет + раз чайник закипятить.
Лифты и насосы в ФК2 тоже от ecoflow?

У меня арендаторы гостинки имеют газ + отличный свет на два вечера без подзарядки АКБ + интернет от Укртелеком.
Одни арендаторы имеют неттоп + монитор от АКБ. Мое исполнение за их бюджет.
Сколько ставить стоимость аренды?

Минимум +20%
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:45

  Олежан написав:
  UA написав:
  Олежан написав:увидел объяву что в ФК2 сдают 1к за 1500 долл
связался, узнал детали, оказывает там идет ecoflow
похоже он окупится за 1 месяц этот ecoflow

ecoflow на 1 киловатт?
Свет + раз чайник закипятить.
Лифты и насосы в ФК2 тоже от ecoflow?

У меня арендаторы гостинки имеют газ + отличный свет на два вечера без подзарядки АКБ + интернет от Укртелеком.
Одни арендаторы имеют неттоп + монитор от АКБ. Мое исполнение за их бюджет.
Сколько ставить стоимость аренды?


1000 минимум

Понял.
Ищите на ЛОХ объяву гостинки за 40 000 грн то буду я :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:50

:| :arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 17:57, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:53

  vitaliian написав:
  UA написав:Одни арендаторы имеют неттоп + монитор от АКБ. Мое исполнение за их бюджет
хромбуки 11' которые работают по 8-10 часов на одном заряде стоят 3600-4000 грн новые. С видео и серфингом справляются. Зачем им внешний монитор, со зрением плохо? Вы просто развели их если они не шарят.

Виталин, ваше познание о ноутах весьма скромны. Людям надо что бы они выполняли определенные функции за которые людям платят неплохие зарплаты. Ноут за 4000грн я даже маме не куплю...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:57

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 18:08, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 18:07

  stm написав:
  vitaliian написав:
  UA написав:Одни арендаторы имеют неттоп + монитор от АКБ. Мое исполнение за их бюджет
хромбуки 11' которые работают по 8-10 часов на одном заряде стоят 3600-4000 грн новые. С видео и серфингом справляются. Зачем им внешний монитор, со зрением плохо? Вы просто развели их если они не шарят.

Виталин, ваше познание о ноутах весьма скромны. Людям надо что бы они выполняли определенные функции за которые людям платят неплохие зарплаты. Ноут за 4000грн я даже маме не куплю...

в мене новий ноут живиться через USB-C роз"єм від фірмового блока живлення,
а старіший ноут живиться через пальчиковий штекер.

новий ноут можу заживити лише від UPS з перетворенням 12DC -> 220AC -> 20DC

старий ноут 12DC -> 20DC, тобто через адаптер за аліекспреса за $4 і працює від нього годинами,

а новий ноут розряжає ту саму батарею за 10хв, але через UPS та фіромвий БЖ

відчуй різницю
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 18:07

  vitaliian написав:stm давайте их расширим. С какими задачами вашей мамы не справится этот ноутбук? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/v-nayav ... QmrDO.html

О задачах квартирантов UA вы не в курсе, прошу лишнего не трындеть, как и о моих познаниях. Вежливо прошу.

Вежливо отвечаю, - бороться с тормозами ноута через пол года моих сил не хватает. А ваш выбор прекрасен, не смею мешать ;)
stm
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