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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 гру, 2022 17:38
Олежан написав:
увидел объяву что в ФК2 сдают 1к за 1500 долл
связался, узнал детали, оказывает там идет ecoflow
похоже он окупится за 1 месяц этот ecoflow
ecoflow на 1 киловатт?
Свет + раз чайник закипятить.
Лифты и насосы в ФК2 тоже от ecoflow?
У меня арендаторы гостинки имеют газ + отличный свет на два вечера без подзарядки АКБ + интернет от Укртелеком.
Одни арендаторы имеют неттоп + монитор от АКБ. Мое исполнение за их бюджет.
Сколько ставить стоимость аренды?
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UA
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:42
UA написав: Олежан написав:
увидел объяву что в ФК2 сдают 1к за 1500 долл
связался, узнал детали, оказывает там идет ecoflow
похоже он окупится за 1 месяц этот ecoflow
ecoflow на 1 киловатт?
Свет + раз чайник закипятить.
Лифты и насосы в ФК2 тоже от ecoflow?
У меня арендаторы гостинки имеют газ + отличный свет на два вечера без подзарядки АКБ + интернет от Укртелеком.
Одни арендаторы имеют неттоп + монитор от АКБ. Мое исполнение за их бюджет.
Сколько ставить стоимость аренды?
1000 минимум
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Олежан
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:43
airmax78 написав: UA написав:
На неотключаемые дома не только лишь у всех есть финансовые возможности.
Пытаюсь это объяснить и Вам и Реусу. Натыкаюсь на стену непонимания.
С арендой в неотлючаемом несколько иная ситуация.
Боятся что завтра начнут отключать
Потому арендаторы или по рекомендации от уже кайфующих в неотключаемом или из соседних отключаемых домов.
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UA
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:43
UA написав: Олежан написав:
увидел объяву что в ФК2 сдают 1к за 1500 долл
связался, узнал детали, оказывает там идет ecoflow
похоже он окупится за 1 месяц этот ecoflow
ecoflow на 1 киловатт?
Свет + раз чайник закипятить.
Лифты и насосы в ФК2 тоже от ecoflow?
У меня арендаторы гостинки имеют газ + отличный свет на два вечера без подзарядки АКБ + интернет от Укртелеком.
Одни арендаторы имеют неттоп + монитор от АКБ. Мое исполнение за их бюджет.
Сколько ставить стоимость аренды?
Минимум +20%
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stm
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:45
Олежан написав: UA написав: Олежан написав:
увидел объяву что в ФК2 сдают 1к за 1500 долл
связался, узнал детали, оказывает там идет ecoflow
похоже он окупится за 1 месяц этот ecoflow
ecoflow на 1 киловатт?
Свет + раз чайник закипятить.
Лифты и насосы в ФК2 тоже от ecoflow?
У меня арендаторы гостинки имеют газ + отличный свет на два вечера без подзарядки АКБ + интернет от Укртелеком.
Одни арендаторы имеют неттоп + монитор от АКБ. Мое исполнение за их бюджет.
Сколько ставить стоимость аренды?
1000 минимум
Понял.
Ищите на ЛОХ объяву гостинки за 40 000 грн то буду я
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UA
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:50
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 21 гру, 2022 17:57, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:53
vitaliian написав: UA написав:
Одни арендаторы имеют неттоп + монитор от АКБ. Мое исполнение за их бюджет
хромбуки 11' которые работают по 8-10 часов на одном заряде стоят 3600-4000 грн новые. С видео и серфингом справляются. Зачем им внешний монитор, со зрением плохо? Вы просто развели их если они не шарят.
Виталин, ваше познание о ноутах весьма скромны. Людям надо что бы они выполняли определенные функции за которые людям платят неплохие зарплаты. Ноут за 4000грн я даже маме не куплю...
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:57
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 21 гру, 2022 18:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 18:07
stm написав: vitaliian написав: UA написав:
Одни арендаторы имеют неттоп + монитор от АКБ. Мое исполнение за их бюджет
хромбуки 11' которые работают по 8-10 часов на одном заряде стоят 3600-4000 грн новые. С видео и серфингом справляются. Зачем им внешний монитор, со зрением плохо? Вы просто развели их если они не шарят.
Виталин, ваше познание о ноутах весьма скромны. Людям надо что бы они выполняли определенные функции за которые людям платят неплохие зарплаты. Ноут за 4000грн я даже маме не куплю...
в мене новий ноут живиться через USB-C роз"єм від фірмового блока живлення,
а старіший ноут живиться через пальчиковий штекер.
новий ноут можу заживити лише від UPS з перетворенням 12DC -> 220AC -> 20DC
старий ноут 12DC -> 20DC, тобто через адаптер за аліекспреса за $4 і працює від нього годинами,
а новий ноут розряжає ту саму батарею за 10хв, але через UPS та фіромвий БЖ
відчуй різницю
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flyman
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_Klim
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