Додано: Сер 21 гру, 2022 18:28

UA написав: Левый берег весь неликвиден.

Типичная история арендатора на сейчас - переехали с ПОХа в сталинку или хрущ на правом берегу.

На неотключаемые дома не только лишь у всех есть финансовые возможности. Левый берег весь неликвиден.Типичная история арендатора на сейчас - переехали с ПОХа в сталинку или хрущ на правом берегу.На неотключаемые дома не только лишь у всех есть финансовые возможности.

Чем так плох ЛБ? Как со спросом в эконом новостройках на ПБ? У меня на невысоком этаже арендаторы нормальные, но жадные, постоянно требуют скидку. Один раз сделал, второй не знаю, стоит ли. Тем, кто на высоком этаже, я предложил скидку сам, так как понимаю, что если съедут, то это будет жесткий неликвид.То, что перескочить в хрущь с газом это понятное желание, но есть несколько но...То, что в приличном состоянии разобрали.То, что в состоянии после бабушки с ванной, которая помнит Хрущева - современный арендатор из новостроя не готов так жить.