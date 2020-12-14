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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 гру, 2022 18:07
stm написав: vitaliian написав: UA написав:
Одни арендаторы имеют неттоп + монитор от АКБ. Мое исполнение за их бюджет
хромбуки 11' которые работают по 8-10 часов на одном заряде стоят 3600-4000 грн новые. С видео и серфингом справляются. Зачем им внешний монитор, со зрением плохо? Вы просто развели их если они не шарят.
Виталин, ваше познание о ноутах весьма скромны. Людям надо что бы они выполняли определенные функции за которые людям платят неплохие зарплаты. Ноут за 4000грн я даже маме не куплю...
в мене новий ноут живиться через USB-C роз"єм від фірмового блока живлення,
а старіший ноут живиться через пальчиковий штекер.
новий ноут можу заживити лише від UPS з перетворенням 12DC -> 220AC -> 20DC
старий ноут 12DC -> 20DC, тобто через адаптер за аліекспреса за $4 і працює від нього годинами,
а новий ноут розряжає ту саму батарею за 10хв, але через UPS та фіромвий БЖ
відчуй різницю
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flyman
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Додано: Сер 21 гру, 2022 18:12
stm написав:
Вежливо отвечаю, - бороться с тормозами ноута через пол года моих сил не хватает. А ваш выбор прекрасен, не смею мешать
на попередньому проекті мені би не підійшов, так як треба CPU із підтримкою AVX та вбудована відеокарта із DirectX12(v11.1)
а на тому що є, то би підійшов.
Гальма від того, що не вмієте користуватися.
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flyman
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Додано: Сер 21 гру, 2022 18:17
flyman написав:
Гальма від того, що не вмієте користуватися
не хотелось этого говорить, но раз вы сказали, ни один современный ноут не тормозит, если он не бракованный. SSD накопители, DDR3, и всё остальное работает довольно шустро. Последний тормозящий ноут у меня был в 2016 году.
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vitaliian
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Додано: Сер 21 гру, 2022 18:17
flyman написав:
в мене новий ноут живиться через USB-C роз"єм від фірмового блока живлення,
Флай, вы таки купили себе б/у МакБук про и работаете на usa разработки мак ос? )))
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stm
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Додано: Сер 21 гру, 2022 18:28
UA написав:
Левый берег весь неликвиден.
Типичная история арендатора на сейчас - переехали с ПОХа в сталинку или хрущ на правом берегу.
На неотключаемые дома не только лишь у всех есть финансовые возможности.
Чем так плох ЛБ? Как со спросом в эконом новостройках на ПБ? У меня на невысоком этаже арендаторы нормальные, но жадные, постоянно требуют скидку. Один раз сделал, второй не знаю, стоит ли. Тем, кто на высоком этаже, я предложил скидку сам, так как понимаю, что если съедут, то это будет жесткий неликвид.
То, что перескочить в хрущь с газом это понятное желание, но есть несколько но...
То, что в приличном состоянии разобрали.
То, что в состоянии после бабушки с ванной, которая помнит Хрущева - современный арендатор из новостроя не готов так жить.
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Vlad442
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Додано: Сер 21 гру, 2022 18:37
В результаті російських атак на енергосистему України Київ, Харків, Херсон потрапили до списку міст, в яких практично зруйновано розподільне енергообладнання.
В Харькове отключают на 3 часа в день (сейчас), при этом очень много неотключаемых домов. В выходные обычно не отключают. Новостроек с электроплитами не так много как в Киеве. Аренда это слезы. Недавно с громадным трудом сдал в спокойном районе нормальную современную однушку с газом на вторичке за 3 тыс. гривен плюс свет (на руки останется максимум 1,5). Экспозиция месяц. 3 звонка, 2 просмотра.
Повезло, так как на рынке было полно предложения не хуже.
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Vlad442
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Додано: Сер 21 гру, 2022 19:01
Vlad442 написав: UA написав:
Левый берег весь неликвиден.
Типичная история арендатора на сейчас - переехали с ПОХа в сталинку или хрущ на правом берегу.
На неотключаемые дома не только лишь у всех есть финансовые возможности.
Чем так плох ЛБ? Как со спросом в эконом новостройках на ПБ? У меня на невысоком этаже арендаторы нормальные, но жадные, постоянно требуют скидку. Один раз сделал, второй не знаю, стоит ли. Тем, кто на высоком этаже, я предложил скидку сам, так как понимаю, что если съедут, то это будет жесткий неликвид.
То, что перескочить в хрущь с газом это понятное желание, но есть несколько но...
То, что в приличном состоянии разобрали.
То, что в состоянии после бабушки с ванной, которая помнит Хрущева - современный арендатор из новостроя не готов так жить.
Знаєте, якщо "саврєменний орендар з новобуду" ще пару тижнів походить пішки на 20+ поверх, пару разів на день, то він залюбки переїде не те що в "бабусин ремонт", навіть аскетичний цоколь п.Флаймена буде йому за щастя. Аби там був газ, вода , електрика, стіл, холодильник і спальне місце.
Насправді людині мало потрібно. Особливо в час війни
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Додано: Сер 21 гру, 2022 19:06
stm написав: vitaliian написав: UA написав:
Одни арендаторы имеют неттоп + монитор от АКБ. Мое исполнение за их бюджет
хромбуки 11' которые работают по 8-10 часов на одном заряде стоят 3600-4000 грн новые. С видео и серфингом справляются. Зачем им внешний монитор, со зрением плохо? Вы просто развели их если они не шарят.
Виталин, ваше познание о ноутах весьма скромны. Людям надо что бы они выполняли определенные функции за которые людям платят неплохие зарплаты. Ноут за 4000грн я даже маме не куплю...
І в нерухомості зазначена особа розбирається, як Бармалєй в тригонометрії. Плутає естетику з дохідністю, термін експлуатації з комфортом проживання, логістику з еквілібристикою.
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_Klim
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