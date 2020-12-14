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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10554105551055610557

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 18:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В результаті російських атак на енергосистему України Київ, Харків, Херсон потрапили до списку міст, в яких практично зруйновано розподільне енергообладнання.

В Харькове отключают на 3 часа в день (сейчас), при этом очень много неотключаемых домов. В выходные обычно не отключают. Новостроек с электроплитами не так много как в Киеве. Аренда это слезы. Недавно с громадным трудом сдал в спокойном районе нормальную современную однушку (добавлю что не хрущь) с газом на вторичке за 3 тыс. гривен плюс свет (на руки останется максимум 1,5). Экспозиция месяц. 3 звонка, 2 просмотра.
Повезло, так как на рынке было полно предложения не хуже. В тренде снимать у знакомых или знакомых знакомых за коммуналку.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 21 гру, 2022 19:36, всього редагувалось 2 разів.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 19:01

  Vlad442 написав:
  UA написав:Левый берег весь неликвиден.
Типичная история арендатора на сейчас - переехали с ПОХа в сталинку или хрущ на правом берегу.
На неотключаемые дома не только лишь у всех есть финансовые возможности.

Чем так плох ЛБ? Как со спросом в эконом новостройках на ПБ? У меня на невысоком этаже арендаторы нормальные, но жадные, постоянно требуют скидку. Один раз сделал, второй не знаю, стоит ли. Тем, кто на высоком этаже, я предложил скидку сам, так как понимаю, что если съедут, то это будет жесткий неликвид.
То, что перескочить в хрущь с газом это понятное желание, но есть несколько но...
То, что в приличном состоянии разобрали.
То, что в состоянии после бабушки с ванной, которая помнит Хрущева - современный арендатор из новостроя не готов так жить.

Знаєте, якщо "саврєменний орендар з новобуду" ще пару тижнів походить пішки на 20+ поверх, пару разів на день, то він залюбки переїде не те що в "бабусин ремонт", навіть аскетичний цоколь п.Флаймена буде йому за щастя. Аби там був газ, вода , електрика, стіл, холодильник і спальне місце.
Насправді людині мало потрібно. Особливо в час війни
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 19:27

Упадет не упадёт?

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 19:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Знаєте, якщо "саврєменний орендар з новобуду" ще пару тижнів походить пішки на 20+ поверх, пару разів на день, то він залюбки переїде не те що в "бабусин ремонт", навіть аскетичний цоколь п.Флаймена буде йому за щастя. Аби там був газ, вода , електрика, стіл, холодильник і спальне місце.
Насправді людині мало потрібно. Особливо в час війни

Ні. Це мало б бути, але люди не готові на це. Ходять сходами, готують вночі, запасають окріп у термосі, але жити в зовсім поганих умовах не хочуть.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 19:44

  airmax78 написав:
  Hotab написав:Хто там мастурбує на Тетріс.
Нарешті я його роздивився.

Зображення

Дивлюсь що кондери в Тетрисі вішають ніби в межах балконів але ж дуже помітно. В квітці з цим набагато краще справи (інформація для Реуса).

Интересно хотел бы Хотаб ОФ или нурсом по расхитителям социалистической собственности и ремонтёрам дорог в 21м году на его родине с захода долбануть или так пике заложил
А те три крана на горизонте над прелестями по 35 этажей для мебели стоят или крутятся?
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 19:59

  Vlad442 написав:Чем так плох ЛБ?
я не зёбр никого не пугаю, но если не дай Бог долбанут мосты, Днепр придётся по льду перебегать
vitaliian
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