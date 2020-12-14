Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В результаті російських атак на енергосистему України Київ, Харків, Херсон потрапили до списку міст, в яких практично зруйновано розподільне енергообладнання.
В Харькове отключают на 3 часа в день (сейчас), при этом очень много неотключаемых домов. В выходные обычно не отключают. Новостроек с электроплитами не так много как в Киеве. Аренда это слезы. Недавно с громадным трудом сдал в спокойном районе нормальную современную однушку (добавлю что не хрущь) с газом на вторичке за 3 тыс. гривен плюс свет (на руки останется максимум 1,5). Экспозиция месяц. 3 звонка, 2 просмотра. Повезло, так как на рынке было полно предложения не хуже. В тренде снимать у знакомых или знакомых знакомых за коммуналку.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 21 гру, 2022 19:36, всього редагувалось 2 разів.
UA написав:Левый берег весь неликвиден. Типичная история арендатора на сейчас - переехали с ПОХа в сталинку или хрущ на правом берегу. На неотключаемые дома не только лишь у всех есть финансовые возможности.
Чем так плох ЛБ? Как со спросом в эконом новостройках на ПБ? У меня на невысоком этаже арендаторы нормальные, но жадные, постоянно требуют скидку. Один раз сделал, второй не знаю, стоит ли. Тем, кто на высоком этаже, я предложил скидку сам, так как понимаю, что если съедут, то это будет жесткий неликвид. То, что перескочить в хрущь с газом это понятное желание, но есть несколько но... То, что в приличном состоянии разобрали. То, что в состоянии после бабушки с ванной, которая помнит Хрущева - современный арендатор из новостроя не готов так жить.
Знаєте, якщо "саврєменний орендар з новобуду" ще пару тижнів походить пішки на 20+ поверх, пару разів на день, то він залюбки переїде не те що в "бабусин ремонт", навіть аскетичний цоколь п.Флаймена буде йому за щастя. Аби там був газ, вода , електрика, стіл, холодильник і спальне місце. Насправді людині мало потрібно. Особливо в час війни
Frant написав:Знаєте, якщо "саврєменний орендар з новобуду" ще пару тижнів походить пішки на 20+ поверх, пару разів на день, то він залюбки переїде не те що в "бабусин ремонт", навіть аскетичний цоколь п.Флаймена буде йому за щастя. Аби там був газ, вода , електрика, стіл, холодильник і спальне місце. Насправді людині мало потрібно. Особливо в час війни
Ні. Це мало б бути, але люди не готові на це. Ходять сходами, готують вночі, запасають окріп у термосі, але жити в зовсім поганих умовах не хочуть.
Hotab написав:Хто там мастурбує на Тетріс. Нарешті я його роздивився.
Дивлюсь що кондери в Тетрисі вішають ніби в межах балконів але ж дуже помітно. В квітці з цим набагато краще справи (інформація для Реуса).
Интересно хотел бы Хотаб ОФ или нурсом по расхитителям социалистической собственности и ремонтёрам дорог в 21м году на его родине с захода долбануть или так пике заложил А те три крана на горизонте над прелестями по 35 этажей для мебели стоят или крутятся?
больная тема? В этот раз на оскорбления переходить не будете?
rjkz написав:Я очень мало знаю людей в США, которые жалеют о приезде
а я не знаю ни одного летчика истребителя и артистов балета значит их нет, правильно? А потом, у меня с логикой плохо.
вы подменяете понятие. Уехать и убежать не одно и то же. К отъезду человек готовится, прежде всего морально, учит язык, обдумывает обосновывает разные варианты, взвешивает все плюсы и минусы (для каждого они свои, не пытайтесь выдать опыт своего окружения за Истину, чем вы кстати злоупотребляете).
Когда человек понимает, что он делает и зачем, результат на выходе - качественно другой.
Единственное её обоснование "Ирпень разрушен и жить там стало невозможно" Насколько оно близко или далеко от Истины я здесь расписывать не стану, на ее место заехали другие люди и в этом "разрушенном Ирпене" делают бизнес.
А она свой бизнес потеряла, в лучшем случае устроится сиделкой или на завод. Или скажите беженцев сразу на гослужбу в чиновники берут? Пройдет немало лет прежде чем она выйдет на качество жизни, которое имела здесь не напрягаясь.
На субаренде она там точно зарабатывать не будет, все вкусные места заняты местными, и понаехов там не нужно. Для понаехов приготовлена грязная работа и скромные условия похожие на наши хостелы.
UPD у меня больше 10 знакомых разных лет выехало. Друг детства выехавший в 1994 в Израиль только в этом году купил свою квартиру (квартира красивая здесь без замечаний). На вопросе "чем вы там занимаетесь?" у каждого из них пропадает желание рассказывать о своей заграничной жизни. Апачиму
1. Вот видите, вы сами уже рещили что ничего кроме грязной и тяжелой работы вашей бывшей арендаторше не светит. А ее вы спросили? 2.АПАЧИМу. А патамушо в Украине очень развиты понты. Ходишь в чистом костюме по офису и 90% времени пьешь кофе - ты узбешен. Пусти и твоей зарплаты не хватает на еду и заправить кредитный логан. А там, практически везде надо действительно работать, если хочешь действительно хорошо зарабатывать. Причем вариант, когда вроде как белый воротничек перед началом рабочего дня возьмет совок и метлу и пройдется перед входом по тротуару - обычное явление, если компания занимает небольшое отдельностояшее здание. По крайней мере я такое видел, когда работники сетевой аптеки возле меня (очевидно по очереди) так делают перед рабочим днем. Потому что ради 15 минут работы в день брать уборщика для этой работы никто в трезвом уме не будет. Есть работы инженерные, но инженер вполне может взять инструменты и одеть робу чтобы что-то сделать. Не, у кого корона голову жмет, может так не делать, но тут приветствуется готовность делать все. Ты то не делаешь, это не делаешь - ок, мы это учтем. Ну и я уже писал, что пролетарии тут в особом почете. Прям социализм какой-то. И оплачиваются хорошо. Банковский клерк может иметь 20 в час, а сантехник без лицензии и без языка 40. Учитыавая, что ньюкамеры не всегда приезжают со 100500 млн баксов, скорей наоборот, даже обеспеченный по украинским меркам человек, приехав в США или Израиль (даже не знаю где жить дороже), быстро протрезвевает и понимает, что его пусть даже сотни куе - это не так много по местным меркам. Тут ценится не столько капитал, сколько доход. Поэтому рано или поздно начинает понимать, что надо идти работать. Кроме того самого айти, все практически работы или нужны лицензии и/или местные дипломы и/или местный опыт и/или свободный Инглищ и/или идешь работать руками или руками и головой пока не выйдешь на уровень, когда будешь работать только головой на достаточном уровне. И это нормально и не порицаемо. Но в Украине это не все поймут.
rjkz написав:1. Вот видите, вы сами уже рещили что ничего кроме грязной и тяжелой работы вашей бывшей арендаторше не светит. А ее вы спросили?
Я отправил в свое время жену с младшим из-под бомбежек (и реально жестких раскладов в первые дни) в Европу. Когда жена решила подстричься, она смогла записаться на дату через несколько дней - пришла, украинская одесская парикмахерша, с рекламой между своими в фейсбуке, разрывалась и не успевала, тогда как местные в этом же салоне за такие же цены "курили". В местных группах беженцев каждый второй пост был где сделать ресницы и ногти. Так что кому война, кому мать родна. Работники индустрии красоты были в шоколаде.
rjkz написав:Кроме того самого айти, все практически работы или нужны лицензии и/или местные дипломы и/или местный опыт и/или свободный Инглищ и/или идешь работать руками или руками и головой пока не выйдешь на уровень, когда будешь работать только головой на достаточном уровне. И это нормально и не порицаемо. Но в Украине это не все поймут
все это цивилизованно и правильно, но не по теме нашего разговора. Я заранее согласен что цивилизации в Польше/США больше. поэтому не получится ее взять наскоком, просто переехав. Диплом учителя, юриста и другие (перечень длинный) там пустая бумажка. Если ты всю жизнь учил детей в школе или был юристом/бухгалтером в мелкой (не международной компании), этим ты там заниматься не будешь (я не лично к вам сейчас а в общем). Строители, сантехники, водители, электрики, уборщики, охранники, работники общепита (кроме шеф повара), музыканты - возможно там найдут свою нишу.
Арендаторша зарабатывала на субаренде, она понимала какое помещение ей подходит, кто ее клиенты, у нее была обширная база контактов коллег из бьюти индустрии. Она мне так и сказала что арендует под субаренду, и это мы прописали в договоре. Завезла свою мебель, и сдала в аренду рабочие места. Там у нее нет обширной базы контактов коллег из бьюти индустрии чтобы проворачивать такие финты. То есть данная модель бизнеса - не рабочая. В ее случае отъезд не взвешенное и необдуманное решение. Абсолютно реальный кейс.
Vlad442 написав:. В местных группах беженцев каждый второй пост был где сделать ресницы и ногти. Так что кому война, кому мать родна. Работники индустрии красоты были в шоколаде
это как байки что во Львове квартиры по 1куе в начале войны сдавались. читаю Вайбер группу переселенцев, правда местную, ищут где бесплатно подстричься, сделать маникюр, получить одежду, продукты, мед.помощь, попутчиков переехать из города в город. А заграничные беженцы ищут это же, но за евро?. Да туда ехали ради халявы, потому что селили и кормили бесплатно, а не ради того чтобы платить за стрижку кино кофе по 10-20 евро.
За гораздо меньшие деньги можно и в Украине неплохо жить. Поэтому и соглашались на спортзалы и другие нежилые помещения только ради халявы.
Ещё вам повод для размышления. Половина Западной Украины работала в Европе ещё при Ющенко (то есть до безвиза). Помню Ющенко впервые озвучил шокирующие цифры. Несколько миллионов (точно не помню).
Я лично видел полупустые села ЗУ. Местный житель вёз меня на авто и пальцем показывал с каких домов выехали. Тем не менее, многие заработали котлету и вернулись. Западная Украина не пустыня Сахара, там до сих пор бурлит жизнь и есть люди. Даже в сёлах.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 21:36, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Кроме того самого айти, все практически работы или нужны лицензии и/или местные дипломы и/или местный опыт и/или свободный Инглищ и/или идешь работать руками или руками и головой пока не выйдешь на уровень, когда будешь работать только головой на достаточном уровне. И это нормально и не порицаемо. Но в Украине это не все поймут
все это цивилизованно и правильно, но не по теме нашего разговора. Я заранее согласен что цивилизации в Польше/США больше. поэтому не получится ее взять наскоком, просто переехав. Диплом учителя, юриста и другие (перечень длинный) там пустая бумажка. Если ты всю жизнь учил детей в школе или был юристом/бухгалтером в мелкой (не международной компании), этим ты там заниматься не будешь (я не лично к вам сейчас а в общем). Строители, сантехники, водители, электрики, уборщики, охранники, работники общепита (кроме шеф повара), музыканты - возможно там найдут свою нишу.
Арендаторша зарабатывала на субаренде, она понимала какое помещение ей подходит, кто ее клиенты, у нее была обширная база контактов коллег из бьюти индустрии. Она мне так и сказала что арендует под субаренду, и это мы прописали в договоре. Завезла свою мебель, и сдала в аренду рабочие места. Там у нее нет обширной базы контактов коллег из бьюти индустрии чтобы проворачивать такие финты. То есть данная модель бизнеса - не рабочая. В ее случае отъезд не взвешенное и необдуманное решение. Абсолютно реальный кейс.
Vlad442 написав:. В местных группах беженцев каждый второй пост был где сделать ресницы и ногти. Так что кому война, кому мать родна. Работники индустрии красоты были в шоколаде
это как байки что во Львове квартиры по 1куе в начале войны сдавались. читаю Вайбер группу переселенцев, правда местную, ищут где бесплатно подстричься, сделать маникюр, получить одежду, продукты, мед.помощь, попутчиков переехать из города в город. А заграничные беженцы ищут это же, но за евро?. Да туда ехали ради халявы, потому что селили и кормили бесплатно, а не ради того чтобы платить за стрижку / кофе 10-20 евро. За гораздо меньшие деньги можно и в Украине неплохо жить. Поэтому и соглашались на спортзалы и другие нежилые помещения ради халявы.
Ещё вам повод для размышления. Половина Западной Украины работала в Европе ещё при Ющенко (то есть до безвиза). Помню Ющенко впервые озвучил шокирующие цифры. Я лично видел полупустые села ЗУ. Местный житель вёз меня на авто и пальцем показывал с каких домов выехали. Тем не менее, многие вернулись. Западная Украина не пустыня Сахара, там до сих пор бурлит жизнь и есть люди.
Цікаво, ким можуть працювати в Америці українські ріелтори і продавці новобуду? Вантажниками в супермаркеті? Асенізаторами? Прибиральниками?