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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10556105571055810559>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 152
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 21:44

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  rjkz написав:Кроме того самого айти, все практически работы или нужны лицензии и/или местные дипломы и/или местный опыт и/или свободный Инглищ и/или идешь работать руками или руками и головой пока не выйдешь на уровень, когда будешь работать только головой на достаточном уровне.
И это нормально и не порицаемо.
Но в Украине это не все поймут
все это цивилизованно и правильно, но не по теме нашего разговора. Я заранее согласен что цивилизации в Польше/США больше. поэтому не получится ее взять наскоком, просто переехав. Диплом учителя, юриста и другие (перечень длинный) там пустая бумажка. Если ты всю жизнь учил детей в школе или был юристом/бухгалтером в мелкой (не международной компании), этим ты там заниматься не будешь (я не лично к вам сейчас а в общем). Строители, сантехники, водители, электрики, уборщики, охранники, работники общепита (кроме шеф повара), музыканты - возможно там найдут свою нишу.

Арендаторша зарабатывала на субаренде, она понимала какое помещение ей подходит, кто ее клиенты, у нее была обширная база контактов коллег из бьюти индустрии. Она мне так и сказала что арендует под субаренду, и это мы прописали в договоре. Завезла свою мебель, и сдала в аренду рабочие места. Там у нее нет обширной базы контактов коллег из бьюти индустрии чтобы проворачивать такие финты. То есть данная модель бизнеса - не рабочая. В ее случае отъезд не взвешенное и необдуманное решение. Абсолютно реальный кейс.
  Vlad442 написав:. В местных группах беженцев каждый второй пост был где сделать ресницы и ногти. Так что кому война, кому мать родна. Работники индустрии красоты были в шоколаде
это как байки что во Львове квартиры по 1куе в начале войны сдавались. читаю Вайбер группу переселенцев, правда местную, ищут где бесплатно подстричься, сделать маникюр, получить одежду, продукты, мед.помощь, попутчиков переехать из города в город. А заграничные беженцы ищут это же, но за евро?. Да туда ехали ради халявы, потому что селили и кормили бесплатно, а не ради того чтобы платить за стрижку / кофе 10-20 евро. За гораздо меньшие деньги можно и в Украине неплохо жить. Поэтому и соглашались на спортзалы и другие нежилые помещения ради халявы.

Ещё вам повод для размышления. Половина Западной Украины работала в Европе ещё при Ющенко (то есть до безвиза). Помню Ющенко впервые озвучил шокирующие цифры. Я лично видел полупустые села ЗУ. Местный житель вёз меня на авто и пальцем показывал с каких домов выехали. Тем не менее, многие вернулись. Западная Украина не пустыня Сахара, там до сих пор бурлит жизнь и есть люди.

Цікаво, ким можуть працювати в Америці українські ріелтори і продавці новобуду?
Вантажниками в супермаркеті?
Асенізаторами?
Прибиральниками?

Тут давав ссиль на канал одеського рила, втік до Бундеса. Спочатку в парниках, зара на меблевій фабриці за мінімалку (12€)працює.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 21:52

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:. В местных группах беженцев каждый второй пост был где сделать ресницы и ногти. Так что кому война, кому мать родна. Работники индустрии красоты были в шоколаде
это как байки что во Львове квартиры по 1куе в начале войны сдавались. читаю Вайбер группу переселенцев, правда местную, ищут где бесплатно подстричься, сделать маникюр, получить одежду, продукты, мед.помощь, попутчиков переехать из города в город. А заграничные беженцы ищут это же, но за евро?. Да туда ехали ради халявы, потому что селили и кормили бесплатно, а не ради того чтобы платить за стрижку кино кофе по 10-20 евро.


Охотно верю Vlad442. Стрижка и маникюр - это святое для украинок, не важно дома они или за границей. Ухоженная внешность отличает наших за границей от всех остальных. Это не раз подтверждалось из разных источников информации.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:39

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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:41

  vitaliian написав:Арендаторша зарабатывала на субаренде, она понимала какое помещение ей подходит, кто ее клиенты, у нее была обширная база контактов коллег из бьюти индустрии. Она мне так и сказала что арендует под субаренду, и это мы прописали в договоре. Завезла свою мебель, и сдала в аренду рабочие места. Там у нее нет обширной базы контактов коллег из бьюти индустрии чтобы проворачивать такие финты. То есть данная модель бизнеса - не рабочая. В ее случае отъезд не взвешенное и необдуманное решение. Абсолютно реальный кейс.

Все это работает и в других странах. У жены кто-то (парикмахерша или маникюрша) как раз так и открыла салон. Приехала, полгода поработала "на тетю", потом открыла свой салон и набрала туда таких же понаехавших. Правда, дело еще до войны было, но сути не меняет. Тем более сейчас услуги русско- украиноязычных мастеров востребованы как никогда - попробуйте без знания языка нормально объяснить, чего вы хотите на голове (это для нас сантиметром короче-сантиметром длиннее - без разницы, а для девочек каждая мелочь важна).
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:48

Gastarbaiter Vlad442 rjkz
спасибо убедили, все выехавшие становятся успешными бизнесменами.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  fler написав:Ухоженная внешность отличает наших за границей от всех остальных. Это не раз подтверждалось из разных источников информации.

Вообще не увидел разницы если честно. Все зависит конкретно от человека, а не нации.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:59

  vitaliian написав:Gastarbaiter Vlad442 rjkz
спасибо убедили, все выехавшие становятся успешными бизнесменами.

Так по Вашему все эмигранты - должны работать чернорабочими, но вот незадача - наши люди очень предприимчивы, кто открывает свое дело, кто в ИТ работает. Ейрмакс вообще на 8 куе мес. поехал - и довольный как слон.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:24

  BIGor написав:
  vitaliian написав:Gastarbaiter Vlad442 rjkz
спасибо убедили, все выехавшие становятся успешными бизнесменами.

Так по Вашему все эмигранты - должны работать чернорабочими, но вот незадача - наши люди очень предприимчивы, кто открывает свое дело, кто в ИТ работает. Ейрмакс вообще на 8 куе мес. поехал - и довольный как слон.

Я уже согласился, отстаньте)
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:31

  BIGor написав:
  vitaliian написав:Gastarbaiter Vlad442 rjkz
спасибо убедили, все выехавшие становятся успешными бизнесменами.

Так по Вашему все эмигранты - должны работать чернорабочими, но вот незадача - наши люди очень предприимчивы, кто открывает свое дело, кто в ИТ работает. Ейрмакс вообще на 8 куе мес. поехал - и довольный как слон.

Заздрю цьому ейрмаксу. Я до Києва хочу повернутись. Рівень життя у Відні, у порівнянні із довоєнним Києвом, сакс.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:34

  vitaliian написав:Gastarbaiter Vlad442 rjkz
спасибо убедили, все выехавшие становятся успешными бизнесменами.

Успішними стають ті, хто залишається в безлюдних депресивних районах і містах?
Чим меньше людей, тим вони успішніші, так?
Чому у бороди є обличчя, а у хмар - небо?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 21 гру, 2022 23:37, всього редагувалось 2 разів.
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