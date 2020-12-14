vitaliian написав:

rjkz написав: Кроме того самого айти, все практически работы или нужны лицензии и/или местные дипломы и/или местный опыт и/или свободный Инглищ и/или идешь работать руками или руками и головой пока не выйдешь на уровень, когда будешь работать только головой на достаточном уровне.

И это нормально и не порицаемо.

Но в Украине это не все поймут Кроме того самого айти, все практически работы или нужны лицензии и/или местные дипломы и/или местный опыт и/или свободный Инглищ и/или идешь работать руками или руками и головой пока не выйдешь на уровень, когда будешь работать только головой на достаточном уровне.И это нормально и не порицаемо.Но в Украине это не все поймут

Vlad442 написав: . В местных группах беженцев каждый второй пост был где сделать ресницы и ногти. Так что кому война, кому мать родна. Работники индустрии красоты были в шоколаде . В местных группах беженцев каждый второй пост был где сделать ресницы и ногти. Так что кому война, кому мать родна. Работники индустрии красоты были в шоколаде

все это цивилизованно и правильно, но не по теме нашего разговора. Я заранее согласен что цивилизации в Польше/США больше. поэтому не получится ее взять наскоком, просто переехав. Диплом учителя, юриста и другие (перечень длинный) там пустая бумажка. Если ты всю жизнь учил детей в школе или был юристом/бухгалтером в мелкой (не международной компании), этим ты там заниматься не будешь (я не лично к вам сейчас а в общем). Строители, сантехники, водители, электрики, уборщики, охранники, работники общепита (кроме шеф повара), музыканты - возможно там найдут свою нишу.Арендаторша зарабатывала на субаренде, она понимала какое помещение ей подходит, кто ее клиенты, у нее была обширная база контактов коллег из бьюти индустрии. Она мне так и сказала что арендует под субаренду, и это мы прописали в договоре. Завезла свою мебель, и сдала в аренду рабочие места. Там у нее нет обширной базы контактов коллег из бьюти индустрии чтобы проворачивать такие финты. То есть данная модель бизнеса - не рабочая. В ее случае отъезд не взвешенное и необдуманное решение. Абсолютно реальный кейс.это как байки что во Львове квартиры по 1куе в начале войны сдавались. читаю Вайбер группу переселенцев, правда местную, ищут где бесплатно подстричься, сделать маникюр, получить одежду, продукты, мед.помощь, попутчиков переехать из города в город. А заграничные беженцы ищут это же, но за евро?. Да туда ехали ради халявы, потому что селили и кормили бесплатно, а не ради того чтобы платить за стрижку / кофе 10-20 евро. За гораздо меньшие деньги можно и в Украине неплохо жить. Поэтому и соглашались на спортзалы и другие нежилые помещения ради халявы.Ещё вам повод для размышления. Половина Западной Украины работала в Европе ещё при Ющенко (то есть до безвиза). Помню Ющенко впервые озвучил шокирующие цифры. Я лично видел полупустые села ЗУ. Местный житель вёз меня на авто и пальцем показывал с каких домов выехали. Тем не менее, многие вернулись. Западная Украина не пустыня Сахара, там до сих пор бурлит жизнь и есть люди.