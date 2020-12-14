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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 гру, 2022 21:44
Frant написав: vitaliian написав: rjkz написав:
Кроме того самого айти, все практически работы или нужны лицензии и/или местные дипломы и/или местный опыт и/или свободный Инглищ и/или идешь работать руками или руками и головой пока не выйдешь на уровень, когда будешь работать только головой на достаточном уровне.
И это нормально и не порицаемо.
Но в Украине это не все поймут
все это цивилизованно и правильно, но не по теме нашего разговора. Я заранее согласен что цивилизации в Польше/США больше. поэтому не получится ее взять наскоком, просто переехав. Диплом учителя, юриста и другие (перечень длинный) там пустая бумажка. Если ты всю жизнь учил детей в школе или был юристом/бухгалтером в мелкой (не международной компании), этим ты там заниматься не будешь (я не лично к вам сейчас а в общем). Строители, сантехники, водители, электрики, уборщики, охранники, работники общепита (кроме шеф повара), музыканты - возможно там найдут свою нишу.
Арендаторша зарабатывала на субаренде, она понимала какое помещение ей подходит, кто ее клиенты, у нее была обширная база контактов коллег из бьюти индустрии. Она мне так и сказала что арендует под субаренду, и это мы прописали в договоре. Завезла свою мебель, и сдала в аренду рабочие места. Там у нее нет обширной базы контактов коллег из бьюти индустрии чтобы проворачивать такие финты. То есть данная модель бизнеса - не рабочая. В ее случае отъезд не взвешенное и необдуманное решение. Абсолютно реальный кейс.
Vlad442 написав:
. В местных группах беженцев каждый второй пост был где сделать ресницы и ногти. Так что кому война, кому мать родна. Работники индустрии красоты были в шоколаде
это как байки что во Львове квартиры по 1куе в начале войны сдавались. читаю Вайбер группу переселенцев, правда местную, ищут где бесплатно подстричься, сделать маникюр, получить одежду, продукты, мед.помощь, попутчиков переехать из города в город. А заграничные беженцы ищут это же, но за евро?. Да туда ехали ради халявы, потому что селили и кормили бесплатно, а не ради того чтобы платить за стрижку / кофе 10-20 евро. За гораздо меньшие деньги можно и в Украине неплохо жить. Поэтому и соглашались на спортзалы и другие нежилые помещения ради халявы.
Ещё вам повод для размышления. Половина Западной Украины работала в Европе ещё при Ющенко (то есть до безвиза). Помню Ющенко впервые озвучил шокирующие цифры. Я лично видел полупустые села ЗУ. Местный житель вёз меня на авто и пальцем показывал с каких домов выехали. Тем не менее, многие вернулись. Западная Украина не пустыня Сахара, там до сих пор бурлит жизнь и есть люди.
Цікаво, ким можуть працювати в Америці українські ріелтори і продавці новобуду?
Вантажниками в супермаркеті?
Асенізаторами?
Прибиральниками?
Тут давав ссиль на канал одеського рила, втік до Бундеса. Спочатку в парниках, зара на меблевій фабриці за мінімалку (12€)працює.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 21:52
vitaliian написав: Vlad442 написав:
. В местных группах беженцев каждый второй пост был где сделать ресницы и ногти. Так что кому война, кому мать родна. Работники индустрии красоты были в шоколаде
это как байки что во Львове квартиры по 1куе в начале войны сдавались. читаю Вайбер группу переселенцев, правда местную, ищут где бесплатно подстричься, сделать маникюр, получить одежду, продукты, мед.помощь, попутчиков переехать из города в город. А заграничные беженцы ищут это же, но за евро?. Да туда ехали ради халявы, потому что селили и кормили бесплатно, а не ради того чтобы платить за стрижку кино кофе по 10-20 евро.
Охотно верю Vlad442. Стрижка и маникюр - это святое для украинок, не важно дома они или за границей. Ухоженная внешность отличает наших за границей от всех остальных. Это не раз подтверждалось из разных источников информации.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 22:39
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 21 гру, 2022 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 22:41
vitaliian написав:
Арендаторша зарабатывала на субаренде, она понимала какое помещение ей подходит, кто ее клиенты, у нее была обширная база контактов коллег из бьюти индустрии. Она мне так и сказала что арендует под субаренду, и это мы прописали в договоре. Завезла свою мебель, и сдала в аренду рабочие места. Там у нее нет обширной базы контактов коллег из бьюти индустрии чтобы проворачивать такие финты. То есть данная модель бизнеса - не рабочая. В ее случае отъезд не взвешенное и необдуманное решение. Абсолютно реальный кейс.
Все это работает и в других странах. У жены кто-то (парикмахерша или маникюрша) как раз так и открыла салон. Приехала, полгода поработала "на тетю", потом открыла свой салон и набрала туда таких же понаехавших. Правда, дело еще до войны было, но сути не меняет. Тем более сейчас услуги русско- украиноязычных мастеров востребованы как никогда - попробуйте без знания языка нормально объяснить, чего вы хотите на голове (это для нас сантиметром короче-сантиметром длиннее - без разницы, а для девочек каждая мелочь важна).
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Додано: Сер 21 гру, 2022 22:48
Gastarbaiter Vlad442 rjkz
спасибо убедили, все выехавшие становятся успешными бизнесменами.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 22:53
fler написав:
Ухоженная внешность отличает наших за границей от всех остальных. Это не раз подтверждалось из разных источников информации.
Вообще не увидел разницы если честно. Все зависит конкретно от человека, а не нации.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 22:59
vitaliian написав:Gastarbaiter Vlad442 rjkz
спасибо убедили, все выехавшие становятся успешными бизнесменами.
Так по Вашему все эмигранты - должны работать чернорабочими, но вот незадача - наши люди очень предприимчивы, кто открывает свое дело, кто в ИТ работает. Ейрмакс вообще на 8 куе мес. поехал - и довольный как слон.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 23:24
BIGor написав: vitaliian написав:Gastarbaiter Vlad442 rjkz
спасибо убедили, все выехавшие становятся успешными бизнесменами.
Так по Вашему все эмигранты - должны работать чернорабочими, но вот незадача - наши люди очень предприимчивы, кто открывает свое дело, кто в ИТ работает. Ейрмакс вообще на 8 куе мес. поехал - и довольный как слон.
Я уже согласился, отстаньте)
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Додано: Сер 21 гру, 2022 23:31
BIGor написав: vitaliian написав:Gastarbaiter Vlad442 rjkz
спасибо убедили, все выехавшие становятся успешными бизнесменами.
Так по Вашему все эмигранты - должны работать чернорабочими, но вот незадача - наши люди очень предприимчивы, кто открывает свое дело, кто в ИТ работает. Ейрмакс вообще на 8 куе мес. поехал - и довольный как слон.
Заздрю цьому ейрмаксу. Я до Києва хочу повернутись. Рівень життя у Відні, у порівнянні із довоєнним Києвом, сакс.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 23:34
vitaliian написав:Gastarbaiter Vlad442 rjkz
спасибо убедили, все выехавшие становятся успешными бизнесменами.
Успішними стають ті, хто залишається в безлюдних депресивних районах і містах?
Чим меньше людей, тим вони успішніші, так?
Чому у бороди є обличчя, а у хмар - небо?
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 21 гру, 2022 23:37, всього редагувалось 2 разів.
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