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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 гру, 2022 23:34
airmax78 написав: BIGor написав: vitaliian написав:Gastarbaiter Vlad442 rjkz
спасибо убедили, все выехавшие становятся успешными бизнесменами.
Так по Вашему все эмигранты - должны работать чернорабочими, но вот незадача - наши люди очень предприимчивы, кто открывает свое дело, кто в ИТ работает. Ейрмакс вообще на 8 куе мес. поехал - и довольный как слон.
Заздрю цьому ейрмаксу. Я до Києва хочу повернутись. Рівень життя у Відні, у порівнянні із довоєнним Києвом, сакс.
На 2023 год у Путина планы отправить Киев в первобытный период.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 23:35
BIGor написав: vitaliian написав:Gastarbaiter Vlad442 rjkz
спасибо убедили, все выехавшие становятся успешными бизнесменами.
Так по Вашему все эмигранты - должны работать чернорабочими, но вот незадача - наши люди очень предприимчивы, кто открывает свое дело, кто в ИТ работает. Ейрмакс вообще на 8 куе мес. поехал - и довольный как слон.
Він забув нуль приписати, для більшої правдивості.
Я охоче повірив би, що рил-новобудівець,який вміє лише балаболити язиком, працевлаштувався на 80000 євро/міс у Австрії. Наприклад, прима-балеруном чи помічником австрійського канцлера .
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 21 гру, 2022 23:40, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 23:37
Сьогодні дружина з донькою були у віденській опері. Кажуть у порівнянні з Київською - сільська трупа. Від рівня танцюристів до костюмів та декорацій. Тепер розумію чома досить часто наші танцюристи стають примами у всіляких провідних західних театрах.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 23:40
За эмигрантами очень быстро подтягивается их сфера услуг. Начали в одном районе селиться у нас арабы еще с 90-ых, и сразу образовались их парикмахерские, барбершопы, кафе, мясные магазины и т. п. При этом их структуры не пересекались с местными. Наши не ходили в их магазины/кафе, они не ходили в наши. Кроме супермаркетов. При этом рядом два больших ТРЦ и в одном арабов полно, в другом почти нет.
Это естественное явление. Создание диаспоры. Сейчас наши занимаются тем же в Европе и те, кто оседлал этот поток, зарабатывают очень неплохие деньги.
Бывшие арабские районы сейчас безнадежно светят объявлениями на ОЛХ. Хорошие районы, хорошие квартиры, даже с арабскими фото на стенах, но их оказался переизбыток. Когда 30% однушек сдается иностранным студентам и они внезапно выехали, то возникает вакуум и провал.
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Vlad442
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