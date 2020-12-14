Додано: Сер 21 гру, 2022 23:40

За эмигрантами очень быстро подтягивается их сфера услуг. Начали в одном районе селиться у нас арабы еще с 90-ых, и сразу образовались их парикмахерские, барбершопы, кафе, мясные магазины и т. п. При этом их структуры не пересекались с местными. Наши не ходили в их магазины/кафе, они не ходили в наши. Кроме супермаркетов. При этом рядом два больших ТРЦ и в одном арабов полно, в другом почти нет.

Это естественное явление. Создание диаспоры. Сейчас наши занимаются тем же в Европе и те, кто оседлал этот поток, зарабатывают очень неплохие деньги.

Бывшие арабские районы сейчас безнадежно светят объявлениями на ОЛХ. Хорошие районы, хорошие квартиры, даже с арабскими фото на стенах, но их оказался переизбыток. Когда 30% однушек сдается иностранным студентам и они внезапно выехали, то возникает вакуум и провал.