|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 гру, 2022 23:34
airmax78 написав: BIGor написав: vitaliian написав:Gastarbaiter Vlad442 rjkz
спасибо убедили, все выехавшие становятся успешными бизнесменами.
Так по Вашему все эмигранты - должны работать чернорабочими, но вот незадача - наши люди очень предприимчивы, кто открывает свое дело, кто в ИТ работает. Ейрмакс вообще на 8 куе мес. поехал - и довольный как слон.
Заздрю цьому ейрмаксу. Я до Києва хочу повернутись. Рівень життя у Відні, у порівнянні із довоєнним Києвом, сакс.
На 2023 год у Путина планы отправить Киев в первобытный период.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11765
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1748 раз.
- Подякували: 2573 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 21 гру, 2022 23:35
BIGor написав: vitaliian написав:Gastarbaiter Vlad442 rjkz
спасибо убедили, все выехавшие становятся успешными бизнесменами.
Так по Вашему все эмигранты - должны работать чернорабочими, но вот незадача - наши люди очень предприимчивы, кто открывает свое дело, кто в ИТ работает. Ейрмакс вообще на 8 куе мес. поехал - и довольный как слон.
Він забув нуль приписати, для більшої правдивості.
Я охоче повірив би, що рил-новобудівець,який вміє лише балаболити язиком, працевлаштувався на 80000 євро/міс у Австрії. Наприклад, прима-балеруном чи помічником австрійського канцлера .
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 21 гру, 2022 23:40, всього редагувалось 3 разів.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23124
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1484 раз.
- Подякували: 2441 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 гру, 2022 23:37
Сьогодні дружина з донькою були у віденській опері. Кажуть у порівнянні з Київською - сільська трупа. Від рівня танцюристів до костюмів та декорацій. Тепер розумію чома досить часто наші танцюристи стають примами у всіляких провідних західних театрах.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41516
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 952 раз.
- Подякували: 5120 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 гру, 2022 23:40
За эмигрантами очень быстро подтягивается их сфера услуг. Начали в одном районе селиться у нас арабы еще с 90-ых, и сразу образовались их парикмахерские, барбершопы, кафе, мясные магазины и т. п. При этом их структуры не пересекались с местными. Наши не ходили в их магазины/кафе, они не ходили в наши. Кроме супермаркетов. При этом рядом два больших ТРЦ и в одном арабов полно, в другом почти нет.
Это естественное явление. Создание диаспоры. Сейчас наши занимаются тем же в Европе и те, кто оседлал этот поток, зарабатывают очень неплохие деньги.
Бывшие арабские районы сейчас безнадежно светят объявлениями на ОЛХ. Хорошие районы, хорошие квартиры, даже с арабскими фото на стенах, но их оказался переизбыток. Когда 30% однушек сдается иностранным студентам и они внезапно выехали, то возникает вакуум и провал.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9341
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2193 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 21 гру, 2022 23:42
Zebra написав: airmax78 написав:
Заздрю цьому ейрмаксу. Я до Києва хочу повернутись. Рівень життя у Відні, у порівнянні із довоєнним Києвом, сакс.
На 2023 год у Путина планы отправить Киев в первобытный период.
Куєм подавиться.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41516
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 952 раз.
- Подякували: 5120 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 гру, 2022 23:44
airmax78 написав:
Сьогодні дружина з донькою були у віденській опері. Кажуть у порівнянні з Київською - сільська трупа. Від рівня танцюристів до костюмів та декорацій. Тепер розумію чома досить часто наші танцюристи стають примами у всіляких провідних західних театрах.
Через ВПН читаю інколи російські новини. Один в один як ваш пост. Тільки ЛГБТ треба додати і будете зовсім як рашаСМІ.
Може то в них тоска заграла - дома й трава зеленіше?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9341
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2193 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 21 гру, 2022 23:44
airmax78 написав:
Сьогодні дружина з донькою були у віденській опері. Кажуть у порівнянні з Київською - сільська трупа. Від рівня танцюристів до костюмів та декорацій. Тепер розумію чома досить часто наші танцюристи стають примами у всіляких провідних західних театрах.
За легендою, пан Аеромакс з сімейством перемістився в Канаду, допомагати торгувати місцевим новобудникам. Поніс, так би мовити, передові продавальські технології на відсталий дикий Захід. Буде там клепати 25-поверхові неохрущі з піноблоку в історичних центрах канадських міст. Вони не знали, що так можна(((
Тому - нізачот!
Правнук барона Мюнхаузена повинен мати добру пам'ять.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23124
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1484 раз.
- Подякували: 2441 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 гру, 2022 23:47
Zebra написав:
На 2023 год у Путина планы отправить Киев в первобытный период.
Он может планировать что хочет, хоть Киев за 3 дня, но есть обстоятельства непреодолимой силы. Если он перегнет палку, то будет как в старом анекдоте. Украина объявит войну НАТО и через 5 минут сдастся.
Уже первый Патриот заехал. Далі буде...
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9341
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2193 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 21 гру, 2022 23:54
Полистал местную группу для понаехавших из Украины за последнюю неделю. В основном народ рекламирует свои услуги или ищет сотрудников: 2 СТО, 2 мастерских по ремонту электроники, несколько лендлордов, 1 рыл, 2 кондитера, 2-3 кафе/пиццерии, 1 мебель на заказ, несколько агентств по трудоустройству, 2-3 массажиста, около десятка (!) всяких маникюрщиц/парикмахерш/наращивательниц растительности на лице.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2295
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 608 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 гру, 2022 00:08
Gastarbaiter написав:
Полистал местную группу для понаехавших из Украины за последнюю неделю. В основном народ рекламирует свои услуги или ищет сотрудников: 2 СТО, 2 мастерских по ремонту электроники, несколько лендлордов, 1 рыл, 2 кондитера, 2-3 кафе/пиццерии, 1 мебель на заказ, несколько агентств по трудоустройству, 2-3 массажиста, около десятка (!) всяких маникюрщиц/парикмахерш/наращивательниц растительности на лице.
Мда, 8 тыс на этом не заработаешь. Разве что на СТО разводить.
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1985
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23412
|15021218
|
|
|1117
|4987592
|
|
|3
|5003
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|