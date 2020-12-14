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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10557105581055910560>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 152
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:34

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:Gastarbaiter Vlad442 rjkz
спасибо убедили, все выехавшие становятся успешными бизнесменами.

Так по Вашему все эмигранты - должны работать чернорабочими, но вот незадача - наши люди очень предприимчивы, кто открывает свое дело, кто в ИТ работает. Ейрмакс вообще на 8 куе мес. поехал - и довольный как слон.

Заздрю цьому ейрмаксу. Я до Києва хочу повернутись. Рівень життя у Відні, у порівнянні із довоєнним Києвом, сакс.

На 2023 год у Путина планы отправить Киев в первобытный период.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:35

  BIGor написав:
  vitaliian написав:Gastarbaiter Vlad442 rjkz
спасибо убедили, все выехавшие становятся успешными бизнесменами.

Так по Вашему все эмигранты - должны работать чернорабочими, но вот незадача - наши люди очень предприимчивы, кто открывает свое дело, кто в ИТ работает. Ейрмакс вообще на 8 куе мес. поехал - и довольный как слон.

Він забув нуль приписати, для більшої правдивості.
Я охоче повірив би, що рил-новобудівець,який вміє лише балаболити язиком, працевлаштувався на 80000 євро/міс у Австрії. Наприклад, прима-балеруном чи помічником австрійського канцлера .
Востаннє редагувалось Frant в Сер 21 гру, 2022 23:40, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сьогодні дружина з донькою були у віденській опері. Кажуть у порівнянні з Київською - сільська трупа. Від рівня танцюристів до костюмів та декорацій. Тепер розумію чома досить часто наші танцюристи стають примами у всіляких провідних західних театрах.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За эмигрантами очень быстро подтягивается их сфера услуг. Начали в одном районе селиться у нас арабы еще с 90-ых, и сразу образовались их парикмахерские, барбершопы, кафе, мясные магазины и т. п. При этом их структуры не пересекались с местными. Наши не ходили в их магазины/кафе, они не ходили в наши. Кроме супермаркетов. При этом рядом два больших ТРЦ и в одном арабов полно, в другом почти нет.
Это естественное явление. Создание диаспоры. Сейчас наши занимаются тем же в Европе и те, кто оседлал этот поток, зарабатывают очень неплохие деньги.
Бывшие арабские районы сейчас безнадежно светят объявлениями на ОЛХ. Хорошие районы, хорошие квартиры, даже с арабскими фото на стенах, но их оказался переизбыток. Когда 30% однушек сдается иностранным студентам и они внезапно выехали, то возникает вакуум и провал.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:42

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Заздрю цьому ейрмаксу. Я до Києва хочу повернутись. Рівень життя у Відні, у порівнянні із довоєнним Києвом, сакс.

На 2023 год у Путина планы отправить Киев в первобытный период.

Куєм подавиться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Сьогодні дружина з донькою були у віденській опері. Кажуть у порівнянні з Київською - сільська трупа. Від рівня танцюристів до костюмів та декорацій. Тепер розумію чома досить часто наші танцюристи стають примами у всіляких провідних західних театрах.

Через ВПН читаю інколи російські новини. Один в один як ваш пост. Тільки ЛГБТ треба додати і будете зовсім як рашаСМІ.
Може то в них тоска заграла - дома й трава зеленіше?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:44

  airmax78 написав:Сьогодні дружина з донькою були у віденській опері. Кажуть у порівнянні з Київською - сільська трупа. Від рівня танцюристів до костюмів та декорацій. Тепер розумію чома досить часто наші танцюристи стають примами у всіляких провідних західних театрах.

За легендою, пан Аеромакс з сімейством перемістився в Канаду, допомагати торгувати місцевим новобудникам. Поніс, так би мовити, передові продавальські технології на відсталий дикий Захід. Буде там клепати 25-поверхові неохрущі з піноблоку в історичних центрах канадських міст. Вони не знали, що так можна(((

Тому - нізачот!
Правнук барона Мюнхаузена повинен мати добру пам'ять.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Zebra написав:На 2023 год у Путина планы отправить Киев в первобытный период.

Он может планировать что хочет, хоть Киев за 3 дня, но есть обстоятельства непреодолимой силы. Если он перегнет палку, то будет как в старом анекдоте. Украина объявит войну НАТО и через 5 минут сдастся.
Уже первый Патриот заехал. Далі буде...
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:54

Полистал местную группу для понаехавших из Украины за последнюю неделю. В основном народ рекламирует свои услуги или ищет сотрудников: 2 СТО, 2 мастерских по ремонту электроники, несколько лендлордов, 1 рыл, 2 кондитера, 2-3 кафе/пиццерии, 1 мебель на заказ, несколько агентств по трудоустройству, 2-3 массажиста, около десятка (!) всяких маникюрщиц/парикмахерш/наращивательниц растительности на лице.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 00:08

  Gastarbaiter написав:Полистал местную группу для понаехавших из Украины за последнюю неделю. В основном народ рекламирует свои услуги или ищет сотрудников: 2 СТО, 2 мастерских по ремонту электроники, несколько лендлордов, 1 рыл, 2 кондитера, 2-3 кафе/пиццерии, 1 мебель на заказ, несколько агентств по трудоустройству, 2-3 массажиста, около десятка (!) всяких маникюрщиц/парикмахерш/наращивательниц растительности на лице.
Мда, 8 тыс на этом не заработаешь. Разве что на СТО разводить.
Proofy
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